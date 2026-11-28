„Още от времето, когато аз съм бил дете, говорим за проблемите на „Топлофикация“ – Вальо Топлото, златните вани, източването на дружеството, липсата на инвестиции в мрежата. Когато години наред са се ремонтирали по 6–7 км при над 1300 км мрежа, няма как някога да не дойде сметката. И тя дойде сега.“ Това заяви кметът на София Васил Терзиев в предаването „Лице в лице“ по bTV.

След участието си в предаването Васил Терзиев се присъедини към студентите, които протестираха на Орлов мост заради проблемите с отоплението и топлата вода в общежитията, и разговаря с тях.

Терзиев посочи, че към момента около 2% от домакинствата, обслужвани от дружеството, са засегнати от проблеми с топлоподаването. Броят на авариите обаче е нараснал повече от четири пъти – от 118 през същия период на миналата година до 500 през настоящата. Без спешни инвестиции през следващия отоплителен сезон проблемът може да засегне значително повече домакинства.

„Разбирам недоволството на хората. За мен всяко домакинство, което няма отопление и топла вода, е изключително сериозен проблем. Няма как да компенсираме години бездействие, години безхаберие, години кражби. Но фокусът ми не е да гледаме назад и да казваме колко е тежко“, подчерта кметът.

Необходима е спешна подмяна на между 70 и 100 км топлопроводи

Терзиев припомни, че основните решения за управлението на „Топлофикация София“ са в ръцете на Столичния общински съвет, който одобрява бизнес плана на дружеството, плана за ремонтите и средствата за рехабилитация на мрежата.

През последните две години кметът последователно работи за намирането на дългосрочно решение – промяна в модела на управление, преструктуриране на дълга, промени в регулаторната рамка и привличане на инвестиции в размер на 1,5 млрд. евро, от които над 600 млн. евро са необходими за мрежата.

Над 95% от най-проблемната мрежа в района на ТЕЦ „София Изток“ не е подменяна, като част от нея е на 50–60 години.

„Решението е между 70 и 100 км от най-компрометираните тръби да бъдат сменени по възможно най-ударния начин. Няма значение, че е зима, няма какво да чакаме правилния момент“, заяви Терзиев.

Столичният общински съвет е поел ангажимент още през януари да разгледа инвестиционната програма на дружеството за 2017 година, така че необходимите ремонти да могат да бъдат извършени преди следващия отоплителен сезон.

Държавата също има ангажимент

„Топлофикация София“ има възможност да финансира подмяната на най-компрометираните топлопроводи със собствени средства, ако държавата прояви воля за уреждането на част от задълженията на дружеството към „Булгаргаз“.

Терзиев настоява дължимите на „Топлофикация София“ 140 млн. евро от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, за които има решение на Върховния административен съд, да бъдат използвани за погасяване на задължения към газовия доставчик. За още над 60 млн. евро предстои произнасяне на съда. Това би позволило на общинското дружество да насочи собствения си финансов ресурс към ремонти на мрежата.

Кметът настоява също да се намали наказателната лихва от 16% към „Булгаргаз“ за просрочените задължения, която допълнително затруднява финансовото оздравяване на дружеството.

„Това ни вкарва в един омагьосан кръг, в който трупаме огромни лихви, вместо дружеството да може да инвестира в осигуряването на по-добра услуга“, обясни Терзиев.

Над 200 души работят на терен за възстановяване на топлоподаването

Към момента над 200 души и повече от 15 екипа с тежка механизация работят по отстраняването на авариите, като броят им ежедневно се увеличава. Само през последната седмица са отстранени над 60 аварии, а последните пет планови ремонта са в процес на приключване.

Очакванията са в по-ниските части на града, включително в „Дружба“, топлоподаването да бъде възстановено в рамките на следващите две седмици. По-сложна остава ситуацията във високите части на „Младост“, студентските общежития, Академията на МВР и Американския колеж. В момента се обследват възможностите за пренасочване на топлинна енергия, без това да компрометира допълнително мрежата, както и алтернативни решения за засегнатите.

Терзиев не скри, че съществува реална опасност проблемите с топлоподаването в най-засегнатите части да продължат през целия отоплителен сезон.

„Казвам ви го съвсем честно, за да няма грешни очаквания“, заяви кметът и подчерта, че докато не бъдат подменени компрометираните топлопроводи, не могат да се дават категорични обещания на гражданите.

Създаденият по негова инициатива кризисен щаб трябва да осигури ежедневна координация между институциите и достъп до актуална информация в реално време, така че засегнатите да знаят какво се предприема и какво предстои.

Дългосрочното решение трябва да гарантира социално поносима услуга

Кметът обясни, че ключова роля на Световната банка в процеса по оздравяване на „Топлофикация София“ е да намери пресечната точка между интересите на всички страни – Столична община, държавата, гражданите, „Булгаргаз“ и самото дружество.

Докато общината настоява за отписване на дълга, държавата очаква пълното му изплащане, включително натрупаните лихви, а гражданите искат възможно най-достъпна услуга на фона на растящите цени на природния газ.

„Винаги някой плаща сметката – или гражданинът, или бизнесът, или комбинация от двете. Докато не излезем от тези обещания, при които никой не казва как ще платим сметката, тя се отлага във времето и става само по-скъпа. Същото е и с тръбите“, посочи Терзиев.

Очакванията към Световната банка са да предложи устойчив финансов и управленски модел, който да гарантира социално поносима цена на услугата, да осигури допълнителни източници на приходи, включително чрез когенерация, и да създаде условия за привличането на оператор и финансираща институция, които да реализират необходимите инвестиции.

Кметът подчерта, че решаването на проблемите на „Топлофикация София“ изисква и промяна в политическата култура – готовност да се говори открито за трудните решения, за тяхната цена и за реалното състояние на дружеството.

„Докато не излезем от тази политическа култура да казваме това, което хората искат да чуят, вместо каква е реалната ситуация, какво правим, какво знаем и какво не знаем, трудно ще решаваме проблемите. Когато имаме този честен разговор, когато всички виждаме едно и също и работим заедно, тогава ще намерим решение, независимо колко е трудно“, заяви Васил Терзиев.

Терзиев заяви, че настоящият отоплителен сезон ще бъде труден, но ангажиментът му е до следващия да бъдат положени всички усилия, за да не се стига отново до подобни ситуации.

Кметът благодари на протестиращите граждани за това, че не са блокирали Орлов мост, и ги увери, че институциите чуват техните искания.

„Трябва да решим проблемите, за да няма причина хората да излизат и да блокират Орлов мост. Има чуваемост, има ангажимент, има амбиция да намерим решението, независимо колко е трудно. Когато работим заедно – гражданите и ние като институции – и подходим отговорно, без излишно политиканстване, нещата се случват“, завърши Васил Терзиев.