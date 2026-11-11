Горанов: Бюджет 2027 не предлага реална реформа

Проектът за Бюджет 2027 не показва политическа воля за реформа и по-голяма ефективност, заяви бившият финансов министър Владислав Горанов в предаването „Лице в лице“ по bTV. По думите му управляващите не са готови да поемат политически риск, за да променят модела на публичните финанси.
Той определи Бюджет 2027 като първия бюджет, откакто правителството на Румен Радев е на власт, в който „няма и минимална идея за политическа саможертва“ в полза на ефективност или реформа. Според Горанов властта не използва възможността да предложи по-дългосрочни решения в условията на продължаваща политическа криза.
Критика за втория пенсионен стълб
Горанов определи като грешна идеята средства от втория пенсионен стълб да бъдат прехвърлени към държавното обществено осигуряване. Той подчерта, че това са лични спестявания на осигурените, които се унаследяват и носят доходност, докато държавното обществено осигуряване работи на разходопокривен принцип.
По думите му подобна промяна би засегнала интересите на милиони хора и би намалила инвестиционния потенциал на пенсионните фондове. Горанов посочи и риск държавата да поеме допълнителни ангажименти, чието финансово измерение не е ясно оценено.
Той заяви, че ако се обсъжда промяна на пенсионния модел, тя трябва да бъде представена открито, с ясно посочени последици. Според него проблемът е и в начина, по който темата е била комуникирана, като обвини изпълнителната власт, че е дала противоречиви сигнали.
Разминаване в позициите
В предишно изявление пред bTV финансовият министър Гълъб Донев заяви, че в официалното му предложение до Европейската комисия и в проекта за държавния бюджет няма идея за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ. Атанас Пеканов също посочи, че бюджетът е преминал необходимата съгласувателна процедура с Европейската комисия.
На този фон Горанов настоя, че подобни намерения не трябва да се обсъждат задкулисно и че бюджетът следва да дава ясна перспектива за развитие, а не само да осигурява текущото финансиране на държавата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20
19:07 11.11.2026
2 Щом госпожа четири очи такива
Ето затова вече не гледаме втора национална розова телевизия.
19:07 11.11.2026
3 Мхм
19:08 11.11.2026
4 Тик-Ток
19:09 11.11.2026
5 Баци
19:11 11.11.2026
6 ВЕРНО Е , ГОРАНОВ КАЗВА ИСТИНАТА !
19:12 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тоя дет живее
19:13 11.11.2026
10 Хехе
19:14 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Каква реална реформа предлага
19:15 11.11.2026
13 Магнитен за хладилник
19:16 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 нннн
Но за реформите е прав. Трябва да се въведе прогресивен данък и Горанов, като много заможен човек, да не плаща 10, с 30%.
19:17 11.11.2026
16 Голяма ефективност и реформа
19:19 11.11.2026
17 Павел Пенев
19:20 11.11.2026
18 Голям
Просто герб
19:21 11.11.2026
19 Въобще даже
19:22 11.11.2026
20 Те затова и не гласуват масово хората
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не приемат и се разграничават.
19:23 11.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Горски
19:28 11.11.2026
23 Развитието продължава
Лични спестявания...ми за такива могат да претендират само добре платените.
Останалите наливат пари в олигарсите от застрахователния бизнес на чпф и със сигурност за тях остават само загубите.
Поредната бюджетна антиолигархична битка е срещу инвалидите. Цели 280 милиона ще спестят от смачкването на трудовите договори по закона за личната помощ.
Нещастни безсрамници!
19:29 11.11.2026
24 Интересно
19:31 11.11.2026
25 Ухаааа
19:39 11.11.2026
26 Каменов
19:48 11.11.2026
27 Хмм
19:50 11.11.2026
28 Ончо на Арто брат му,
19:51 11.11.2026
29 Кой Горанов си ти бре,
И искаш да ти плащаме данъци,аа??
Ами ти що само грабиш и не плащаш,ааа???
20:07 11.11.2026
30 666
20:33 11.11.2026