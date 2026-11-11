Горанов: Бюджет 2027 не предлага реална реформа

Проектът за Бюджет 2027 не показва политическа воля за реформа и по-голяма ефективност, заяви бившият финансов министър Владислав Горанов в предаването „Лице в лице“ по bTV. По думите му управляващите не са готови да поемат политически риск, за да променят модела на публичните финанси.

„Докато има данъкоплатци, ще има бюджет, но той трябва да бъде инструмент за даване на перспектива за развитие“, каза Горанов.

Той определи Бюджет 2027 като първия бюджет, откакто правителството на Румен Радев е на власт, в който „няма и минимална идея за политическа саможертва“ в полза на ефективност или реформа. Според Горанов властта не използва възможността да предложи по-дългосрочни решения в условията на продължаваща политическа криза.

Критика за втория пенсионен стълб

Горанов определи като грешна идеята средства от втория пенсионен стълб да бъдат прехвърлени към държавното обществено осигуряване. Той подчерта, че това са лични спестявания на осигурените, които се унаследяват и носят доходност, докато държавното обществено осигуряване работи на разходопокривен принцип.

По думите му подобна промяна би засегнала интересите на милиони хора и би намалила инвестиционния потенциал на пенсионните фондове. Горанов посочи и риск държавата да поеме допълнителни ангажименти, чието финансово измерение не е ясно оценено.

Той заяви, че ако се обсъжда промяна на пенсионния модел, тя трябва да бъде представена открито, с ясно посочени последици. Според него проблемът е и в начина, по който темата е била комуникирана, като обвини изпълнителната власт, че е дала противоречиви сигнали.

Разминаване в позициите

В предишно изявление пред bTV финансовият министър Гълъб Донев заяви, че в официалното му предложение до Европейската комисия и в проекта за държавния бюджет няма идея за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ. Атанас Пеканов също посочи, че бюджетът е преминал необходимата съгласувателна процедура с Европейската комисия.

На този фон Горанов настоя, че подобни намерения не трябва да се обсъждат задкулисно и че бюджетът следва да дава ясна перспектива за развитие, а не само да осигурява текущото финансиране на държавата.