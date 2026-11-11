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Горанов: Бюджет 2027 не предлага реална реформа
  Тема: Икономика

Горанов: Бюджет 2027 не предлага реална реформа

11 Ноември, 2026 19:04 672 30

  • бюджет 2027-
  • владислав горанов-
  • втори пенсионен стълб-
  • гълъб донев

Бившият финансов министър критикува липсата на политическа воля и предупреди за риска от промени във втория пенсионен стълб

Горанов: Бюджет 2027 не предлага реална реформа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проектът за Бюджет 2027 не показва политическа воля за реформа и по-голяма ефективност, заяви бившият финансов министър Владислав Горанов в предаването „Лице в лице“ по bTV. По думите му управляващите не са готови да поемат политически риск, за да променят модела на публичните финанси.

„Докато има данъкоплатци, ще има бюджет, но той трябва да бъде инструмент за даване на перспектива за развитие“, каза Горанов.

Той определи Бюджет 2027 като първия бюджет, откакто правителството на Румен Радев е на власт, в който „няма и минимална идея за политическа саможертва“ в полза на ефективност или реформа. Според Горанов властта не използва възможността да предложи по-дългосрочни решения в условията на продължаваща политическа криза.

Критика за втория пенсионен стълб

Горанов определи като грешна идеята средства от втория пенсионен стълб да бъдат прехвърлени към държавното обществено осигуряване. Той подчерта, че това са лични спестявания на осигурените, които се унаследяват и носят доходност, докато държавното обществено осигуряване работи на разходопокривен принцип.

По думите му подобна промяна би засегнала интересите на милиони хора и би намалила инвестиционния потенциал на пенсионните фондове. Горанов посочи и риск държавата да поеме допълнителни ангажименти, чието финансово измерение не е ясно оценено.

Той заяви, че ако се обсъжда промяна на пенсионния модел, тя трябва да бъде представена открито, с ясно посочени последици. Според него проблемът е и в начина, по който темата е била комуникирана, като обвини изпълнителната власт, че е дала противоречиви сигнали.

Разминаване в позициите

В предишно изявление пред bTV финансовият министър Гълъб Донев заяви, че в официалното му предложение до Европейската комисия и в проекта за държавния бюджет няма идея за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ. Атанас Пеканов също посочи, че бюджетът е преминал необходимата съгласувателна процедура с Европейската комисия.

На този фон Горанов настоя, че подобни намерения не трябва да се обсъждат задкулисно и че бюджетът следва да дава ясна перспектива за развитие, а не само да осигурява текущото финансиране на държавата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Вече не можем да печатаме пари и да ги влагаме в икономиката.Каквото дадат от ЕЦБ това е.

    Коментиран от #20

    19:07 11.11.2026

  • 2 Щом госпожа четири очи такива

    18 2 Отговор
    кани ..... Е закъсняла с десетина години в развитието на свободната журналистика.
    Ето затова вече не гледаме втора национална розова телевизия.

    19:07 11.11.2026

  • 3 Мхм

    28 2 Отговор
    Едва ли има друга държава в света, където санкциониран по Магнитски може да дава акъл за финанси по медиите. И на всичкото отгоре същият този да е депутат. Лелей...

    19:08 11.11.2026

  • 4 Тик-Ток

    21 1 Отговор
    Стига с тия реформи,от реформи не остана държава, реформи означава корупция

    19:09 11.11.2026

  • 5 Баци

    14 0 Отговор
    Я то не го знам

    19:11 11.11.2026

  • 6 ВЕРНО Е , ГОРАНОВ КАЗВА ИСТИНАТА !

    12 3 Отговор
    НЯМА МИЛИОНИ ЗА ТИКВАТА ,ЛИШИ ,ПЕТРОХАНОВЦИТЕ ....НЯМА МАНГИЗИ И ТОРБИ СЪС ПАРИ....

    19:12 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тоя дет живее

    22 1 Отговор
    в чужди апартаменти, какво право има да говори за пари? То на аванта всеки може!

    19:13 11.11.2026

  • 10 Хехе

    14 0 Отговор
    Тоя вместо да е в затвора, той ще дава оценки??!

    19:14 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Каква реална реформа предлага

    17 1 Отговор
    Владислав Горанов ? До сега сме чули само, че пари на Украйна иска да даваме и че пари имало.

    19:15 11.11.2026

  • 13 Магнитен за хладилник

    10 0 Отговор
    Четири тиквени кабинета, плюс два служебни, нула реформи, нула инвестиции. Само кражби от инфраструктурни проекти и еврофондове и тъпчене по чекмеджета и и ошфорки.

    19:16 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 нннн

    10 0 Отговор
    Че къде я видя Горанов тая продължаваща политическа криза? Парламент, правителство и президент са на ПБ.
    Но за реформите е прав. Трябва да се въведе прогресивен данък и Горанов, като много заможен човек, да не плаща 10, с 30%.

    19:17 11.11.2026

  • 16 Голяма ефективност и реформа

    14 0 Отговор
    От ГЕРБ и Горанов видяхме нали ? Че даже и през февруари 2023 г. САЩ го санкционираха по глобалния закон „Магнитски“ за участие в мащабни корупционни схеми по време на мандатите му като финансов министър.

    19:19 11.11.2026

  • 17 Павел Пенев

    17 1 Отговор
    Този измамник, обвинен по закона Магнитски ли намерихте да коментира бюджета? Браво, той е истинска находка на ГЕРБ и отново депутат,въпреки крадения джип на сръбската граница.

    19:20 11.11.2026

  • 18 Голям

    13 0 Отговор
    Крадец или наглец.
    Просто герб

    19:21 11.11.2026

  • 19 Въобще даже

    5 0 Отговор
    идеята средства от втория пенсионен стълб да бъдат прехвърлени към държавното обществено осигуряване не е лоша! Много добра е даже но хората ще го разберат по трудният начин

    19:22 11.11.2026

  • 20 Те затова и не гласуват масово хората

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не приемат и се разграничават.

    19:23 11.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Горски

    3 0 Отговор
    Най-гнусните държавни служители в тая държавица. Продажници и хора за които тргедията на обществото е начин за допълнителни доходи. Щели да напуснат - ами то само позитиви ще има да си ходят. 233 съдебни служители са против бюджета за 2027 год. а цяла България е против съдебната система и съдебните служители. Радев го каза точно. Когато почнем да режим превилегии ППДБ ще поведат протестите . Всички искат да има намаление на разходите но да не засяга тях. Много народ работят в съд, прокуратура и МВР и всички те нищо не правят. Скоро изкуствения интелект ще ги замени тези търтеи,също може да вкараме и изкуствения интелект в парламента и всичките тези 240 негодници да ходят да копат канали ,едва ли ще бъде по зле отколкото е в момента. Тия непотребни чиновници цял ден търкат столовете с гащите си ,за което ние данъкоплатците трябва да плащаме. Трябва да се промени закона и сега е времето. Май на цялата администрация и станаха много привилегии, а насреща нищо.

    19:28 11.11.2026

  • 23 Развитието продължава

    4 0 Отговор
    Този защо не е в затвора?
    Лични спестявания...ми за такива могат да претендират само добре платените.
    Останалите наливат пари в олигарсите от застрахователния бизнес на чпф и със сигурност за тях остават само загубите.
    Поредната бюджетна антиолигархична битка е срещу инвалидите. Цели 280 милиона ще спестят от смачкването на трудовите договори по закона за личната помощ.
    Нещастни безсрамници!

    19:29 11.11.2026

  • 24 Интересно

    8 0 Отговор
    Ами защо този доказан крадец не направи тези реформи докато беше министър а само взимаше подкупи от Черепа.? Сега иска други да му свършат работата. Е те ще я свършат ама по малко по друг начин- изхвърляне на свинско тиквените обръчи от вимето и замяната им с други.

    19:31 11.11.2026

  • 25 Ухаааа

    7 0 Отговор
    Най-големия крадец на Баце, дава акъл. Машала.

    19:39 11.11.2026

  • 26 Каменов

    5 0 Отговор
    Понеже вашите бюджети предлагаха само далавери .

    19:48 11.11.2026

  • 27 Хмм

    2 0 Отговор
    много си падат журналистите по санкционирани за корупция с подписа на американския президент, като същински "русофили"

    19:50 11.11.2026

  • 28 Ончо на Арто брат му,

    5 0 Отговор
    Защо така всички коментари са толкова отрицателни, за този индивид?🤣

    19:51 11.11.2026

  • 29 Кой Горанов си ти бре,

    4 0 Отговор
    този, МАГНИТСКИЯ ли?
    И искаш да ти плащаме данъци,аа??
    Ами ти що само грабиш и не плащаш,ааа???

    20:07 11.11.2026

  • 30 666

    1 0 Отговор
    Чудя се защо го дават този по телевизията и да ни обяснява за бюджет след като е в списъка магнитски за пране на пари.

    20:33 11.11.2026

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