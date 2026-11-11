Прокурорите: Бюджет 2027 не може да заобикаля Конституцията

Асоциацията на прокурорите в България настоява проектът на държавния бюджет за 2027 г. да не променя механизма за определяне на магистратските възнаграждения чрез временно бюджетно правило. Организацията предлага устойчив законов механизъм, основан на обективни икономически показатели, който да не се променя с всеки следващ бюджет.
Позицията е изложена в становище на АПБ, след като Конституционният съд обяви за противоконституционна част от промяната в начина на определяне на възнагражденията на магистратите. Решение № 17 е постановено на 20 октомври 2026 г. по конституционно дело № 15 от 2026 г.
Възражения срещу бюджетното правило
Според АПБ само няколко седмици след решението на Конституционния съд проектобюджетът отново предлага фиксиране на магистратските възнаграждения чрез годишен бюджетен текст. От асоциацията посочват, че при растящи цени замразяването на доходите води до реалното им намаляване и отслабва една от гаранциите за независимостта на съдебната власт.
Организацията възразява и срещу предвиденото премахване на средствата за тога и облекло, както и срещу промените в личните осигурителни вноски. АПБ настоява всички последици от тези мерки да бъдат изчислени публично, а компенсациите да бъдат изцяло осигурени в бюджета.
Спорът за 5-процентното увеличение
В становището специално място заемат съдебните служители – деловодители, секретари, призовкари и други специалисти, които подпомагат работата на съдилищата и прокуратурите. Според АПБ именно те получават най-ниските възнаграждения в системата, въпреки че без тях делата и преписките не могат да бъдат обработвани.
Проектът предвижда увеличение от 5% на възнагражденията на съдебните служители. От асоциацията обаче посочват, че то няма да представлява реален ръст на доходите, ако едновременно бъдат премахнати средствата за облекло. „Това не е реално увеличение. Това е даване с едната ръка и отнемане с другата“, се посочва в становището.
АПБ настоява средствата за тога и облекло да бъдат запазени, увеличението за съдебните служители да бъде гарантирано и да бъде представен точен разчет за реалните им доходи през 2027 г. Проектът за държавния бюджет предстои да премине през парламентарното обсъждане и гласуване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Полк.Николай Марков преди час
От днес данъка ви за имотите, които притежавате се вдигат с 30%, обвързано с увеличение до 100% в следващите 3 години. Предупредих ли Ви, че тези червени кхмери, психиката на които добре познавам, ще ви oдeрaт живи! Но повярвахте на измaмници, не на праведници.
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Кой ще плаща тия 530 000 евро, всеки ден, по престъпния и предателски договор "Боташ" с Турция? Договорен лично от Радев.
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Вие! Цяло десетилетие напред. Мислите си, че Путин спусна Йотова и Радев във властта ли? Или вие ги избрахте, защото сте много умни? Нищо не сте. Искате ли да се убедите? Добре.
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Кой назначаваше българските чорбаджии-изедници по време на турското робство, с една цел - да сложат чатал на раята и върнат рушветите, дето е раздал? Мислите, че корупцията е от вчера ли? Не, тя си има адрес.
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Е, вече си имате чорбаджи Радев и чорбаджийка Йотова! Падишаха чака парите си.
Ще свършат на уличните лампи по площадите но ще е късно за България!
Коментиран от #6, #7, #20
20:40 11.11.2026
3 само прокурорите да са
20:40 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гълъбе
20:42 11.11.2026
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13 Фейк - либераст
21:00 11.11.2026
14 Удри
21:19 11.11.2026
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18 Горски
Ако прогнозата за 800 млн. евро приходи от данъка е завишена, бюджетът може да започне годината с недостиг още на етап планиране.
Това е същината на предупреждението на Дацов.
21:38 11.11.2026
19 Биби
21:44 11.11.2026
20 Еми.....
До коментар #2 от "Полк.Николай Марков преди час":сами си избраха руските шnuoнu Pageв и Йотова.
Да им се радват дълго.....
21:50 11.11.2026
21 Биби
21:52 11.11.2026
22 Горски
21:52 11.11.2026
23 Лазо
21:53 11.11.2026