Прокурорите: Бюджет 2027 не може да заобикаля Конституцията

Асоциацията на прокурорите в България настоява проектът на държавния бюджет за 2027 г. да не променя механизма за определяне на магистратските възнаграждения чрез временно бюджетно правило. Организацията предлага устойчив законов механизъм, основан на обективни икономически показатели, който да не се променя с всеки следващ бюджет.

Позицията е изложена в становище на АПБ, след като Конституционният съд обяви за противоконституционна част от промяната в начина на определяне на възнагражденията на магистратите. Решение № 17 е постановено на 20 октомври 2026 г. по конституционно дело № 15 от 2026 г.

Възражения срещу бюджетното правило

Според АПБ само няколко седмици след решението на Конституционния съд проектобюджетът отново предлага фиксиране на магистратските възнаграждения чрез годишен бюджетен текст. От асоциацията посочват, че при растящи цени замразяването на доходите води до реалното им намаляване и отслабва една от гаранциите за независимостта на съдебната власт.

„Независимостта на съдебната власт не е бюджетна привилегия. А икономиите не могат да започват от хората, които получават най-малко и без които правосъдието спира“, заявяват от Асоциацията на прокурорите.

Организацията възразява и срещу предвиденото премахване на средствата за тога и облекло, както и срещу промените в личните осигурителни вноски. АПБ настоява всички последици от тези мерки да бъдат изчислени публично, а компенсациите да бъдат изцяло осигурени в бюджета.

Спорът за 5-процентното увеличение

В становището специално място заемат съдебните служители – деловодители, секретари, призовкари и други специалисти, които подпомагат работата на съдилищата и прокуратурите. Според АПБ именно те получават най-ниските възнаграждения в системата, въпреки че без тях делата и преписките не могат да бъдат обработвани.

Проектът предвижда увеличение от 5% на възнагражденията на съдебните служители. От асоциацията обаче посочват, че то няма да представлява реален ръст на доходите, ако едновременно бъдат премахнати средствата за облекло. „Това не е реално увеличение. Това е даване с едната ръка и отнемане с другата“, се посочва в становището.

АПБ настоява средствата за тога и облекло да бъдат запазени, увеличението за съдебните служители да бъде гарантирано и да бъде представен точен разчет за реалните им доходи през 2027 г. Проектът за държавния бюджет предстои да премине през парламентарното обсъждане и гласуване.