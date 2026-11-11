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Прокурорите: Бюджет 2027 не може да заобикаля Конституцията

Прокурорите: Бюджет 2027 не може да заобикаля Конституцията

11 Ноември, 2026 20:35 820 23

  • бюджет 2027-
  • асоциация на прокурорите-
  • магистратски възнаграждения-
  • съдебни служители-
  • конституционен съд

Асоциацията настоява да се запазят средствата за тога и облекло и да се гарантира реалното увеличение от 5% за съдебните служители

Прокурорите: Бюджет 2027 не може да заобикаля Конституцията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Асоциацията на прокурорите в България настоява проектът на държавния бюджет за 2027 г. да не променя механизма за определяне на магистратските възнаграждения чрез временно бюджетно правило. Организацията предлага устойчив законов механизъм, основан на обективни икономически показатели, който да не се променя с всеки следващ бюджет.

Позицията е изложена в становище на АПБ, след като Конституционният съд обяви за противоконституционна част от промяната в начина на определяне на възнагражденията на магистратите. Решение № 17 е постановено на 20 октомври 2026 г. по конституционно дело № 15 от 2026 г.

Възражения срещу бюджетното правило

Според АПБ само няколко седмици след решението на Конституционния съд проектобюджетът отново предлага фиксиране на магистратските възнаграждения чрез годишен бюджетен текст. От асоциацията посочват, че при растящи цени замразяването на доходите води до реалното им намаляване и отслабва една от гаранциите за независимостта на съдебната власт.

„Независимостта на съдебната власт не е бюджетна привилегия. А икономиите не могат да започват от хората, които получават най-малко и без които правосъдието спира“, заявяват от Асоциацията на прокурорите.

Организацията възразява и срещу предвиденото премахване на средствата за тога и облекло, както и срещу промените в личните осигурителни вноски. АПБ настоява всички последици от тези мерки да бъдат изчислени публично, а компенсациите да бъдат изцяло осигурени в бюджета.

Спорът за 5-процентното увеличение

В становището специално място заемат съдебните служители – деловодители, секретари, призовкари и други специалисти, които подпомагат работата на съдилищата и прокуратурите. Според АПБ именно те получават най-ниските възнаграждения в системата, въпреки че без тях делата и преписките не могат да бъдат обработвани.

Проектът предвижда увеличение от 5% на възнагражденията на съдебните служители. От асоциацията обаче посочват, че то няма да представлява реален ръст на доходите, ако едновременно бъдат премахнати средствата за облекло. „Това не е реално увеличение. Това е даване с едната ръка и отнемане с другата“, се посочва в становището.

АПБ настоява средствата за тога и облекло да бъдат запазени, увеличението за съдебните служители да бъде гарантирано и да бъде представен точен разчет за реалните им доходи през 2027 г. Проектът за държавния бюджет предстои да премине през парламентарното обсъждане и гласуване.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Полк.Николай Марков преди час

    7 10 Отговор
    Айде, честито! На раята.
    От днес данъка ви за имотите, които притежавате се вдигат с 30%, обвързано с увеличение до 100% в следващите 3 години. Предупредих ли Ви, че тези червени кхмери, психиката на които добре познавам, ще ви oдeрaт живи! Но повярвахте на измaмници, не на праведници.
    ---
    Кой ще плаща тия 530 000 евро, всеки ден, по престъпния и предателски договор "Боташ" с Турция? Договорен лично от Радев.
    ----

    Вие! Цяло десетилетие напред. Мислите си, че Путин спусна Йотова и Радев във властта ли? Или вие ги избрахте, защото сте много умни? Нищо не сте. Искате ли да се убедите? Добре.
    ...
    Кой назначаваше българските чорбаджии-изедници по време на турското робство, с една цел - да сложат чатал на раята и върнат рушветите, дето е раздал? Мислите, че корупцията е от вчера ли? Не, тя си има адрес.
    ---
    Е, вече си имате чорбаджи Радев и чорбаджийка Йотова! Падишаха чака парите си.
    Ще свършат на уличните лампи по площадите но ще е късно за България!

    Коментиран от #6, #7, #20

    20:40 11.11.2026

  • 3 само прокурорите да са

    9 2 Отговор
    съд нап и кой ли още не все лапачи на хранилката

    20:40 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гълъбе

    7 5 Отговор
    Отлитай

    20:42 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фейк - либераст

    7 1 Отговор
    Жал да ги ожалиш прокурорите! Те горките заплати те си не ги вземат. Живеят само от благодарностите на разследваните.

    21:00 11.11.2026

  • 14 Удри

    6 2 Отговор
    Прокуратура, съд и затвор за Радев и шайката му. Също за Киро, Лена и Асен.

    21:19 11.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Горски

    1 1 Отговор
    Най-големият проблем не е самият дефицит, а липсата на устойчив модел за неговото намаляване. Не можеш безкрайно да финансираш растящи разходи с нови заеми и да компенсираш липсата на реформи с нови данъци.
    Ако прогнозата за 800 млн. евро приходи от данъка е завишена, бюджетът може да започне годината с недостиг още на етап планиране.
    Това е същината на предупреждението на Дацов.

    21:38 11.11.2026

  • 19 Биби

    2 1 Отговор
    ГЪЛЪБЧО, КАК ЩА ЖИВЕЕМ С ТЕЗИ ЗАПЛАТИ ОТ 900ЕВРО???????ТВОЯТА ЗАПЛАТА СТИГА ЛИ ТИ???ТВОЙТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ХРАНЯТ А НАШИТЕ КАКВО НЯМА ДА ЯДАТ ИЗРОДИ МРЪСНИ!!!!!ДЕЦАТА НИ !!!!ПРОГОНИХТЕ

    21:44 11.11.2026

  • 20 Еми.....

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Полк.Николай Марков преди час":

    сами си избраха руските шnuoнu Pageв и Йотова.
    Да им се радват дълго.....

    21:50 11.11.2026

  • 21 Биби

    1 0 Отговор
    ЗНАЕТЕ ЛИ ,ЧЕ В СЪДА СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЗИМАТ ЗА ДРЕХИ ПО 1500ЕВРО/3000ЛВ НА ДРУГИ МЕСТА 125ЕВРО /250ЛВ. ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е????А ВИЕ ГОСПОДИН ДОНЕВ КОЛКО ЛИ ВЗИМАТЕ И ТЕЗИ КРАДЦИ МИНИСТРИТЕ??????

    21:52 11.11.2026

  • 22 Горски

    1 0 Отговор
    233 съдебни служители са против бюджета за 2027 год. а цяла България е против съдебната система и съдебните служители. Радев го каза точно. Когато почнем да режим превилегии ППДБ ще поведат протестите . Всички искат да има намаление на разходите но да не засяга тях. Много народ работят в съд, прокуратура и МВР и всички те нищо не правят. Скоро изкуствения интелект ще ги замени тези търтеи,също може да вкараме и изкуствения интелект в парламента и всичките тези 240 негодници да ходят да копат канали ,едва ли ще бъде по зле отколкото е в момента. Тия непотребни чиновници цял ден търкат столовете с гащите си ,за което ние данъкоплатците трябва да плащаме. Трябва да се промени закона и сега е времето. Май на цялата администрация и станаха много привилегии, а насреща нищо.

    21:52 11.11.2026

  • 23 Лазо

    0 1 Отговор
    Нагли. При неособено голяма престъпност и намаляващо население, би трябвало прокурорите, съдиите , полицаите и азминистрацията да намаляват пропорционално.

    21:53 11.11.2026

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