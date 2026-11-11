Кунева: Русия е специалист по създаването на конфликти

Русия е „специалист по създаването на конфликти“ и не приема свободния избор на отделните държави. Това заяви бившият вицепремиер Меглена Кунева в предаването „Денят ON AIR“.
По думите ѝ войната между Русия и Украйна е спряла развитието на международните отношения и „прогреса на човечеството“. Кунева посочи, че паралелно се обсъждат прекратяване на войната и нова архитектура за сигурност.
Европа не е представена на най-високо ниво
Кунева заяви, че Европа не е около масата за преговори на най-високо политическо равнище. Според нея европейски представители са участвали в разговори, но не на достатъчно високо ниво.
„Нямам съмнение, че дипломатическите совалки между САЩ и ЕС са по-силни от всякога“, каза Кунева. Тя определи подкрепата за Украйна като обща политика на Съединените щати и Европейския съюз и заяви, че Европа е основната сила, която подпомага Киев.
Бившият вицепремиер посочи, че Европа е автор на голяма част от предложенията за преговорите. Тя добави, че САЩ продължават да разчитат на опита на европейските държави.
Критика към руската политика
Кунева заяви, че Европа е по-добре подготвена от Русия за водене на преговори. Според нея основният проблем е отказът на Москва да приеме правото на страните сами да определят своя политически и стратегически курс.
В коментара си тя свърза войната и с необходимостта от по-ясна европейска политика за сигурност. Кунева посочи, че България не блокира подкрепата за Украйна и постави въпроса дали европейският бюджет отразява реалностите в региона.
Средства за операции в Черно море
Кунева коментира и посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България. Тя посочи отпуснатите 10 млн. евро за издирвателни и спасителни операции в Черно море като знак за европейска солидарност.
Според Кунева България трябва да направи собствена оценка на рисковете и да използва възможностите за възпиране на действия, които застрашават сигурността в Черно море. Тя определи сътрудничеството с Румъния и Турция като „повече от добро“.
Изказването ѝ беше направено на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Кунева не посочи конкретен срок за постигане на споразумение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глупости
22:29 11.11.2026
2 Хи хи хи ,
Коментиран от #40
22:29 11.11.2026
3 Овчар
22:30 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А50
22:32 11.11.2026
6 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #12, #16, #18, #21, #35
22:33 11.11.2026
7 Бг гражданин
Коментиран от #32
22:33 11.11.2026
8 Алоо,Кунева,
22:35 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Жорко
22:37 11.11.2026
12 Ами те нашите
До коментар #6 от "Много Известен Съветски Актьор":Русофили са същите.
22:38 11.11.2026
13 А, то по кво
22:38 11.11.2026
14 Помнещ
22:38 11.11.2026
15 1944
Коментиран от #44
22:39 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хапчетата
До коментар #6 от "Много Известен Съветски Актьор":Хапчетата,актьоре!
Коментиран от #51
22:41 11.11.2026
19 ХА ХА ХА
22:42 11.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Това са безспорни
До коментар #6 от "Много Известен Съветски Актьор":Факти.
22:42 11.11.2026
22 иван костов
Рано или късно!
22:42 11.11.2026
23 Верно ли бе
22:43 11.11.2026
24 маке
22:44 11.11.2026
25 Айде бе
Впрочем , защо тази жалка женица , вместо да ръси акъл , не е вече въдворена в сливенския затвор за държавна измяна!!???
Коментиран от #31
22:50 11.11.2026
26 ?????
Жените много удачно се вписаха в международната политика.
Кво ли щяхме да правим без тях?
Всичко щеше да е мирно и тихо - за кво ни е.
22:57 11.11.2026
27 царя
22:58 11.11.2026
28 Роджърс англосакса
Коментиран от #34, #47
22:58 11.11.2026
29 Миглена
Коментиран от #41
22:59 11.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Факт
До коментар #25 от "Айде бе":Щото е отроче на комунистическото КГБ,наследствен комунист, квото са и казали прави и вземаше колосалната сума 50 хиляди долара на месец
Коментиран от #33
23:00 11.11.2026
32 Европеец
До коментар #7 от "Бг гражданин":Изцяло съм съгласен с написаното от теб... Прав си на 100%.... Не знам парцал дали е обидно, но смятам ,че е много меко за съществото в тая статия...
23:04 11.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 А ти
23:19 11.11.2026
37 Ами тя по какво е специалист
23:20 11.11.2026
38 Кунева Гетлост
23:21 11.11.2026
39 Износът на Русия
23:21 11.11.2026
40 сопата
До коментар #2 от "Хи хи хи ,":когато прецени че трябва
русия вдига тежка брадва
нахлува в някоя държава
и започва да асвабаждава
23:23 11.11.2026
41 Соросоидите намират
До коментар #29 от "Миглена":Разни глупаци и предатели на своите държави да говорят непрекъснато лъжи срещу Русия. За това става въпрос. За национално предателство.
23:24 11.11.2026
42 Соросоидите намират
23:27 11.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Така зара връзва
До коментар #15 от "1944":Това са роли,казва се на Втори план..нали не трябва да се знае че е Пръмова от КГБ,трябва да е евроатлантик от сдс,иначе ще бие много на очи
23:28 11.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Без име..
23:30 11.11.2026
47 Късата памет
До коментар #28 от "Роджърс англосакса":Бяха заедно срещу Адолф,срещу Бонапарт,срещу Мусолини,заедно окупираха иран
23:34 11.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 СИНЯТА. КУКУВИЦА
23:41 11.11.2026
50 Иван Иванов
Тая,която затри българската енергетика и "клекна" на западняците като се съгласи да закрием четири реактора в Козлодуй,тая,която "договори" в пъти по-малко субсидии за нашите земеделски производители.
23:41 11.11.2026
51 сноу
До коментар #18 от "Хапчетата":Хм-м..той от хапчета я докара до това дередже...трябва му сироп за откашляне ама го забравил в москва..
23:47 11.11.2026
52 Няма подобно нещо като
23:50 11.11.2026