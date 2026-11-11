Кунева: Русия е специалист по създаването на конфликти

Русия е „специалист по създаването на конфликти“ и не приема свободния избор на отделните държави. Това заяви бившият вицепремиер Меглена Кунева в предаването „Денят ON AIR“.

По думите ѝ войната между Русия и Украйна е спряла развитието на международните отношения и „прогреса на човечеството“. Кунева посочи, че паралелно се обсъждат прекратяване на войната и нова архитектура за сигурност.

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Европа не е представена на най-високо ниво

Кунева заяви, че Европа не е около масата за преговори на най-високо политическо равнище. Според нея европейски представители са участвали в разговори, но не на достатъчно високо ниво.

„Нямам съмнение, че дипломатическите совалки между САЩ и ЕС са по-силни от всякога“, каза Кунева. Тя определи подкрепата за Украйна като обща политика на Съединените щати и Европейския съюз и заяви, че Европа е основната сила, която подпомага Киев.

Бившият вицепремиер посочи, че Европа е автор на голяма част от предложенията за преговорите. Тя добави, че САЩ продължават да разчитат на опита на европейските държави.

Критика към руската политика

Кунева заяви, че Европа е по-добре подготвена от Русия за водене на преговори. Според нея основният проблем е отказът на Москва да приеме правото на страните сами да определят своя политически и стратегически курс.

В коментара си тя свърза войната и с необходимостта от по-ясна европейска политика за сигурност. Кунева посочи, че България не блокира подкрепата за Украйна и постави въпроса дали европейският бюджет отразява реалностите в региона.

Средства за операции в Черно море

Кунева коментира и посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България. Тя посочи отпуснатите 10 млн. евро за издирвателни и спасителни операции в Черно море като знак за европейска солидарност.

Според Кунева България трябва да направи собствена оценка на рисковете и да използва възможностите за възпиране на действия, които застрашават сигурността в Черно море. Тя определи сътрудничеството с Румъния и Турция като „повече от добро“.

Изказването ѝ беше направено на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Кунева не посочи конкретен срок за постигане на споразумение.