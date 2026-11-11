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Кунева: Русия е специалист по създаването на конфликти
  Тема: Украйна

Кунева: Русия е специалист по създаването на конфликти

11 Ноември, 2026 22:27 1 022 52

  • меглена кунева-
  • русия-
  • украйна-
  • европа-
  • черно море

Бившият вицепремиер заяви, че Европа не участва на най-високо ниво в преговорите за края на войната в Украйна

Кунева: Русия е специалист по създаването на конфликти - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Русия е „специалист по създаването на конфликти“ и не приема свободния избор на отделните държави. Това заяви бившият вицепремиер Меглена Кунева в предаването „Денят ON AIR“.

По думите ѝ войната между Русия и Украйна е спряла развитието на международните отношения и „прогреса на човечеството“. Кунева посочи, че паралелно се обсъждат прекратяване на войната и нова архитектура за сигурност.

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Европа не е представена на най-високо ниво

Кунева заяви, че Европа не е около масата за преговори на най-високо политическо равнище. Според нея европейски представители са участвали в разговори, но не на достатъчно високо ниво.

„Нямам съмнение, че дипломатическите совалки между САЩ и ЕС са по-силни от всякога“, каза Кунева. Тя определи подкрепата за Украйна като обща политика на Съединените щати и Европейския съюз и заяви, че Европа е основната сила, която подпомага Киев.

Бившият вицепремиер посочи, че Европа е автор на голяма част от предложенията за преговорите. Тя добави, че САЩ продължават да разчитат на опита на европейските държави.

Критика към руската политика

Кунева заяви, че Европа е по-добре подготвена от Русия за водене на преговори. Според нея основният проблем е отказът на Москва да приеме правото на страните сами да определят своя политически и стратегически курс.

В коментара си тя свърза войната и с необходимостта от по-ясна европейска политика за сигурност. Кунева посочи, че България не блокира подкрепата за Украйна и постави въпроса дали европейският бюджет отразява реалностите в региона.

Средства за операции в Черно море

Кунева коментира и посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България. Тя посочи отпуснатите 10 млн. евро за издирвателни и спасителни операции в Черно море като знак за европейска солидарност.

Според Кунева България трябва да направи собствена оценка на рисковете и да използва възможностите за възпиране на действия, които застрашават сигурността в Черно море. Тя определи сътрудничеството с Румъния и Турция като „повече от добро“.

Изказването ѝ беше направено на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Кунева не посочи конкретен срок за постигане на споразумение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глупости

    37 6 Отговор
    Радев каза, че няма никакви доказателства за нищо от това.

    22:29 11.11.2026

  • 2 Хи хи хи ,

    45 7 Отговор
    Хамерика спрямо Русия колко пъти е създавала конфликти.

    Коментиран от #40

    22:29 11.11.2026

  • 3 Овчар

    48 8 Отговор
    По-силния винаги определя правилата.. Русия е по силна от всякога..!

    22:30 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А50

    58 6 Отговор
    КУНЕВА, леле мале. Русия не приемала свободния избор на отделните държави. Тя за това ли затри половината АЕЦ, Урсула търчи да ни "убеждава", а Мерц направо заплашва.

    22:32 11.11.2026

  • 6 Много Известен Съветски Актьор

    8 49 Отговор
    Русия е фалирала сибирско-азиатска кочина, която не може да преживее факта, че отдавна е Страна от Третият Свят. А крепостните са примитиви и пияндурници, които завиждат на хората, които живеят по-добре от тях. Вместо да се стремят да се измъкнат от калта, руснаците с примитивните си мозъчета искат да набутат всички в калта. Само тогава тези дегенерати се чувстват щастливи. Нали ги виждате тези жалки мародери, как влачат тоалетни чинии, мивки и вани от разрушените украински домове.

    Коментиран от #12, #16, #18, #21, #35

    22:33 11.11.2026

  • 7 Бг гражданин

    55 6 Отговор
    Ти,продажна скарфейс,затворила 3 и4 блок на АЕЦ - КОЗЛОДУЙ, и загробила България в енергийна зависимост,на теб желая да се мъчиш в АДА!!!

    Коментиран от #32

    22:33 11.11.2026

  • 8 Алоо,Кунева,

    50 6 Отговор
    българите са с Русия,а не с Урсула.

    22:35 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Жорко

    40 4 Отговор
    КуЧева,спри да лаеш и се заври в дупката от която си излязла.

    22:37 11.11.2026

  • 12 Ами те нашите

    5 30 Отговор

    До коментар #6 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Русофили са същите.

    22:38 11.11.2026

  • 13 А, то по кво

    36 3 Отговор
    Си специалистка, ма бабо? Комунистката пръмова плюе Русия… Гнусна ренегатка!

    22:38 11.11.2026

  • 14 Помнещ

    38 3 Отговор
    Кунева,Пръмова,да не се обажда от коневръза!

    22:38 11.11.2026

  • 15 1944

    41 4 Отговор
    Другарката Кунева -Пръмова ,чията фамилия цял живот се облагодеталстваше от комунистическия строй ,сега стана върл противник на Путин и Русия .

    Коментиран от #44

    22:39 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хапчетата

    18 5 Отговор

    До коментар #6 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Хапчетата,актьоре!

    Коментиран от #51

    22:41 11.11.2026

  • 19 ХА ХА ХА

    38 3 Отговор
    СНАХАТА НА ПОЛИТБЮРО И ТЯ ДЕСИДЕНКА ИЗЛЕЗЕ, А ПЪЛЗЯХА И СЕ КРЪСТЕХА НА РОСИЯ. КАК ИМ ВИКАТ НА ТАКИВА ЧЕ СА МНОГО ?

    22:42 11.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Това са безспорни

    4 13 Отговор

    До коментар #6 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Факти.

    22:42 11.11.2026

  • 22 иван костов

    31 5 Отговор
    Труден е животът без Закон за Народен съд! Но, всичко ще си дойде на мястото!
    Рано или късно!

    22:42 11.11.2026

  • 23 Верно ли бе

    36 3 Отговор
    Само Кунева не се беше изказала с кривата уста .

    22:43 11.11.2026

  • 24 маке

    31 3 Отговор
    Тоя Вамп кой беше..Сестра по акъл на Нада Крокодила бе май))

    22:44 11.11.2026

  • 25 Айде бе

    32 3 Отговор
    Миглена Кунева е специалист в разрушаването на атомни централи против интересите на българския народ.

    Впрочем , защо тази жалка женица , вместо да ръси акъл , не е вече въдворена в сливенския затвор за държавна измяна!!???

    Коментиран от #31

    22:50 11.11.2026

  • 26 ?????

    8 3 Отговор
    Уф.
    Жените много удачно се вписаха в международната политика.
    Кво ли щяхме да правим без тях?
    Всичко щеше да е мирно и тихо - за кво ни е.

    22:57 11.11.2026

  • 27 царя

    17 3 Отговор
    Боже тая овца жалка!

    22:58 11.11.2026

  • 28 Роджърс англосакса

    1 11 Отговор
    Сащ, Англия и русия винаги са били съюзници,срещу Европа , останалото за наивници и НЕГРАМОТНИ

    Коментиран от #34, #47

    22:58 11.11.2026

  • 29 Миглена

    18 2 Отговор
    Кунева Пръмова.. която затвори 4 реактора с лъжа на АЕЦ Козлодуй...сега дава акъл????ЛЕЛЕ МАЙКО

    Коментиран от #41

    22:59 11.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Факт

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "Айде бе":

    Щото е отроче на комунистическото КГБ,наследствен комунист, квото са и казали прави и вземаше колосалната сума 50 хиляди долара на месец

    Коментиран от #33

    23:00 11.11.2026

  • 32 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бг гражданин":

    Изцяло съм съгласен с написаното от теб... Прав си на 100%.... Не знам парцал дали е обидно, но смятам ,че е много меко за съществото в тая статия...

    23:04 11.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 А ти

    8 2 Отговор
    Специалист по национално предателство!

    23:19 11.11.2026

  • 37 Ами тя по какво е специалист

    11 1 Отговор
    По затваряне на атомни реактори и по всякакви други такива неща които ощетиха България и бяха в полза на Запада и изцяло във вреда и против България.

    23:20 11.11.2026

  • 38 Кунева Гетлост

    7 1 Отговор
    Всеки е специалист по нещо някои са специалисти по лъжи и предателство направо диплома и грамота заслужават!

    23:21 11.11.2026

  • 39 Износът на Русия

    3 2 Отговор
    Суровини и вътрешни, регионални и глобални дестабилизации. Македонския въпрос е тяхно творение

    23:21 11.11.2026

  • 40 сопата

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи хи ,":

    когато прецени че трябва
    русия вдига тежка брадва
    нахлува в някоя държава
    и започва да асвабаждава

    23:23 11.11.2026

  • 41 Соросоидите намират

    10 1 Отговор

    До коментар #29 от "Миглена":

    Разни глупаци и предатели на своите държави да говорят непрекъснато лъжи срещу Русия. За това става въпрос. За национално предателство.

    23:24 11.11.2026

  • 42 Соросоидите намират

    6 1 Отговор
    Разни да разправят че Путин е виновен за катастрофите на автомагистрала Тракия вчера на 10 ноември 2026год.

    23:27 11.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Така зара връзва

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "1944":

    Това са роли,казва се на Втори план..нали не трябва да се знае че е Пръмова от КГБ,трябва да е евроатлантик от сдс,иначе ще бие много на очи

    23:28 11.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Без име..

    4 0 Отговор
    Путин си го мести..заради куневото.

    23:30 11.11.2026

  • 47 Късата памет

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Роджърс англосакса":

    Бяха заедно срещу Адолф,срещу Бонапарт,срещу Мусолини,заедно окупираха иран

    23:34 11.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 СИНЯТА. КУКУВИЦА

    0 0 Отговор
    ПАК. ЗАКУКА...

    23:41 11.11.2026

  • 50 Иван Иванов

    1 0 Отговор
    Това същество,от коя ли дупка излезе?
    Тая,която затри българската енергетика и "клекна" на западняците като се съгласи да закрием четири реактора в Козлодуй,тая,която "договори" в пъти по-малко субсидии за нашите земеделски производители.

    23:41 11.11.2026

  • 51 сноу

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хапчетата":

    Хм-м..той от хапчета я докара до това дередже...трябва му сироп за откашляне ама го забравил в москва..

    23:47 11.11.2026

  • 52 Няма подобно нещо като

    0 0 Отговор
    "свободния избор на отделните държави" ! Държавата какво е ? Хората обитаващи територията, границите на тази територията или тези които я администрират а и понякога дори не са били нито от народа, нито от територията ? Хора като г-жа Кунева са просто шум. Войната между Русия и Украйна била спряла развитието на международните отношения и „прогреса на човечеството“... хахахаха....

    23:50 11.11.2026

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