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ИПБ: Технологиите не решават кризата по пътищата
  Тема: Трафик

ИПБ: Технологиите не решават кризата по пътищата

12 Ноември, 2026 09:25 628 10

  • пътна безопасност-
  • институт за пътна безопасност-
  • автомагистрала тракия-
  • средна скорост-
  • динамични табла

Институтът за пътна безопасност настоява за открит конкурс за концепция за управление на риска, а не за поредна технологична инициатива

ИПБ: Технологиите не решават кризата по пътищата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Институтът за пътна безопасност предупреди, че въвеждането на динамични информационни табла, дигитални системи и нови камери не може само по себе си да реши кризата с пътната безопасност. Становището е публикувано след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, при които по данни, съобщени от правителството, загинаха 12 души. Министерството на здравеопазването съобщи, че 51 пострадали са били настанени в лечебни заведения.

След трагедията властта обяви създаването на единен национален информационен център за пътна безопасност. Предвижда се системата да обединява данни в реално време и да подава информация към електронни табла по магистралите. Мерките бяха представени като част от действията за предупреждение на водачите при опасни участъци, инциденти и промени в трафика.

Според ИПБ това повтаря вече използван подход, при който отделно технологично решение се представя като основен отговор на системен проблем. Институтът посочва като предишен пример контрола на средната скорост, въведен през миналата година при управлението на правителството на Росен Желязков.

Организацията уточнява, че не отхвърля контрола на средната скорост, камерите или динамичните табла. Критиката е към начина, по който тези инструменти се въвеждат и управляват. В становището се твърди, че при системата за средна скорост не са били осигурени необходимите техническа, метрологична и организационна подготовка, както и ясна концепция за управление на риска.

„Нито средната скорост, нито динамичните табла, нито камерите могат самостоятелно да намалят пътнотранспортния травматизъм“, заявява Институтът за пътна безопасност.

ИПБ се позовава и на свое изследване, основано на отговори на Българския институт по метрология. Според института данните поставят въпроси за метрологичната гаранция, синхронизацията, целостта на информацията и отговорността за крайния резултат от измерването. Организацията твърди, че системата за средна скорост все повече се превръща в инструмент за генериране на приходи за Фонд „Пътна безопасност“, вместо в средство за цялостно управление на риска.

ИПБ иска ясен отговорен субект

В становището се посочва, че България не страда от липса на технологии, а от липса на отговорно управление. Според института през годините са създавани отделни проекти и са изразходвани публични средства, но не е изграден постоянно действащ професионален екип, който да носи персонална и институционална отговорност за резултатите.

ИПБ предупреждава, че след катастрофата може да бъдат изразходвани нови десетки милиони евро за технологични решения. От организацията поставят въпроса кой ще отговаря, ако тези инвестиции не доведат до реално намаляване на жертвите и пострадалите.

Институтът настоява министър-председателят да обяви открит конкурс за разработване на концепция за управление на риска в пътната безопасност. Според предложението тя трябва да определи конкретен отговорен субект и ръководен екип, ежедневни механизми за оценка на риска, цели за намаляване на жертвите, срокове и измерими показатели.

Сред исканията е и създаването на механизъм за публичен контрол върху разходването на средствата и постигнатите резултати. „Пътната безопасност не е PR кампания. Тя е ежедневно управление на риска и отговорност за човешкия живот“, заявява ИПБ.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 2 Отговор
    Какви клети идиоти!!! Тези твърдят, че няма смисъл да се вземат никакви мерки, а цял свят разчита на технологиите!!! Трябва според тях катаджии да мААт с палки, като няма смисъл от технологии!? Но е да видиш ти, кога пуснеш некой некадърен да оневинява държавните нищоправци, как вместо да изпише вежди, вади очи!!!
    Защото освен че е нямало технологии, и катаджии не е имало!!!
    Да мААт с палките...!!!

    09:31 12.11.2026

  • 2 Тоя

    3 1 Отговор
    институт защо изобщо го има ? Нищо продуктивно и необходимо от него .

    09:35 12.11.2026

  • 3 може да е вярно това

    0 0 Отговор
    има и мнения за хилядите камери . травматизма е от деформацията на ламарината при силен удър . на 9 милиона население жертвите бяха над 500 на година . обвиняваха жигулите че са като желязна кутия. не се деформират и енергията травмира возещите се при катастрофа . вдигнаха глобите 8 пъти за 9 години . логиката им била кат глобят някой и се научава да шофира кат германец . много работят за глобите . без да са правили травми . преписването от германия и хвалбите не помагат много .

    09:36 12.11.2026

  • 4 Слава на Евроатлантическа България

    6 2 Отговор
    Защо никой не говори за последиците от образованието?
    В НРБ образованието бе едно - обучение и ВЪЗПИТАНИЕ ! Училището тогава имаше ясна задача не само да предава знания, но и да формира поведение, дисциплина и отношение към труда и ХОРАТА. А учителите бяха уважавани.

    Днес в евроатлантическата кочина не е така. В европейската ни образователна програма няма нито възпитание, нито уважение. Това директно рефлектира в живота на всяко едно ниво.., вкл. и на пътя.

    Коментиран от #6

    09:38 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Емигрант

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Слава на Евроатлантическа България":

    Забравяш да споменеш, че в основата на изграждането на децата като ЧОВЕЦИ на първо место не е образованието, а домашното възпитание ! При "развития социализъм" никъде по света в развитите държави българското образование не е признато, както и в момента ! Много явна и разпознаваема агитация си направил в полза на световното зло - комунизъм !

    Коментиран от #10

    10:11 12.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 тази работа смърди

    0 0 Отговор
    Абе другари, много тир много нещо участват в това меле? Случайно ще да е. И то точно малко преди баба от брюксел да довтаса. Абе другари, как така никой не се сети да погледне с какви гуми са тези тирове? Ма нали преди няколко месеца това беше темата, покрай притчата за мантинелите? Като казах мантинелите, та се присетих - вярно ли е, че вече мантинелите ще ги произвежда Турция, нашите мантинели. Ама то ся, като казах Турция се сетих и за нещо друго - да не би повечето от тировете да са били турски? Спомням си как една турска представителка наруга нашите власти, че си позволявали да налагат глоби на шофьорите на турските тирове за нарушения по пътищата, а това вредяло на турския бизнес. Та бойковистката администрация с дълбок поклон и хиляди извинения ВЪРНА до стотинка събраните такси от наложени глоби на турските превозвачи. Сега, като гледам кадрите, виждам че доста от тировете не са могли да спрат, дори се вижда как тук-таме са се натряскали тир в тир. Май тази работа не е случайна. Може би дългата ръка на баба и малкото и ум в главата ни предупреждават, как държавата ни може да катастрофира, ако не слушкаме?

    10:36 12.11.2026

  • 9 а,ми

    0 0 Отговор
    те мъглата като стена не видели,а вие искате табла и пелки да видят.

    10:41 12.11.2026

  • 10 Слава на Евроатлантическа България

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Емигрант":

    Глупости! Възпитанието е основен компонент на образование в световен мащаб за всяко общество. В семейството възпитанието може да е добро и лошо, но в образованието то е винаги добро, от полза и задължително.

    А когато възпитанието в образованието липсва, поведението на децата ( и после възрастни), израсли в лоша семейна среда избуява в обществото.
    И едва сега при огромните вече проблеми, в някои европейски страни въвеждат пак оценка за поведението на ученика. Същото това което съществуваше и преди в НРБ.

    10:52 12.11.2026

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