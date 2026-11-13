Новини
България »
София »
Дълговете на „Топлофикация София“ минаха 1,3 млрд. евро
  Тема: Инфлацията

Дълговете на „Топлофикация София“ минаха 1,3 млрд. евро

13 Ноември, 2026 14:39 287 24

  • топлофикация софия-
  • ива петрова-
  • енергетика-
  • енергийни компенсации

Енергийният министър Ива Петрова настоява за нов модел на управление, но не посочи конкретен вариант. Предвиждат се и компенсации за битовите потребители на природен газ

Дълговете на „Топлофикация София“ минаха 1,3 млрд. евро - 1
БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Задълженията на „Топлофикация София“ към дружествата от групата на Българския енергиен холдинг вече надхвърлят 1,3 млрд. евро. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова, която настоя за промяна в управлението на общинското дружество.

По думите ѝ целта е да се спре натрупването на нови дългове и да се гарантира надеждно топлоснабдяване за жителите на столицата. „Трябва да се намери ефективен механизъм на управление на дружеството, с който да се спре акумулирането на дълг и най-вече да се гарантира качествена услуга за жителите на София“, заяви Петрова.

Проверки са установили проблеми в управлението

Министърът посочи, че проверки на Министерството на енергетиката са установили проблеми, свързани с организацията на работа, управлението и подготовката на „Топлофикация София“ за отоплителния сезон.

Петрова не посочи конкретен вариант за бъдещия модел на управление. На въпрос дали дружеството може да премине под държавен контрол тя заяви, че са възможни различни решения, но те трябва да бъдат съобразени с позицията на собственика – Столичната община.

Фондът за електроенергийна сигурност има около 250 млн. евро

Енергийният министър отхвърли опасенията, че разходите за компенсации могат да застрашат подпомагането на потребителите през следващата зима. „Категорично не“, отговори тя на въпрос дали съществува такъв риск.

По думите ѝ последно обявената пред парламентарна комисия наличност във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е била приблизително 250 млн. евро. Сумата се променя постоянно, тъй като във фонда постъпват нови приходи, а паралелно се извършват плащания по действащите компенсационни програми.

Петрова обясни, че бюджетът на фонда се планира за регулаторен период от средата на една година до средата на следващата. Според нея приходите и разходите трябва да бъдат балансирани в тези рамки, така че настоящите компенсации да не застрашат финансирането на бъдещи мерки.

Подкрепа за домакинствата, които използват природен газ

Подготвя се и механизъм за подпомагане на битовите потребители на природен газ. Предвижда се компенсациите да се отразяват директно във фактурите, подобно на подкрепата за електроенергията.

Размерът им ще се определя според разликата между регулираната цена на „Булгаргаз“ и прогнозната цена, заложена от Комисията за енергийно и водно регулиране за съответния регулаторен период. Държавата ще покрива половината от тази разлика.

„Ако вземем регулираната цена за миналия месец спрямо прогнозната на КЕВР за регулаторния период, подкрепата би трябвало да излезе някъде около 8 евро за мегаватчас“, каза Ива Петрова.

Източници: nova.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове