Дълговете на „Топлофикация София“ минаха 1,3 млрд. евро

Задълженията на „Топлофикация София“ към дружествата от групата на Българския енергиен холдинг вече надхвърлят 1,3 млрд. евро. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова, която настоя за промяна в управлението на общинското дружество.

По думите ѝ целта е да се спре натрупването на нови дългове и да се гарантира надеждно топлоснабдяване за жителите на столицата. „Трябва да се намери ефективен механизъм на управление на дружеството, с който да се спре акумулирането на дълг и най-вече да се гарантира качествена услуга за жителите на София“, заяви Петрова.

Проверки са установили проблеми в управлението

Министърът посочи, че проверки на Министерството на енергетиката са установили проблеми, свързани с организацията на работа, управлението и подготовката на „Топлофикация София“ за отоплителния сезон.

Петрова не посочи конкретен вариант за бъдещия модел на управление. На въпрос дали дружеството може да премине под държавен контрол тя заяви, че са възможни различни решения, но те трябва да бъдат съобразени с позицията на собственика – Столичната община.

Фондът за електроенергийна сигурност има около 250 млн. евро

Енергийният министър отхвърли опасенията, че разходите за компенсации могат да застрашат подпомагането на потребителите през следващата зима. „Категорично не“, отговори тя на въпрос дали съществува такъв риск.

По думите ѝ последно обявената пред парламентарна комисия наличност във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е била приблизително 250 млн. евро. Сумата се променя постоянно, тъй като във фонда постъпват нови приходи, а паралелно се извършват плащания по действащите компенсационни програми.

Петрова обясни, че бюджетът на фонда се планира за регулаторен период от средата на една година до средата на следващата. Според нея приходите и разходите трябва да бъдат балансирани в тези рамки, така че настоящите компенсации да не застрашат финансирането на бъдещи мерки.

Подкрепа за домакинствата, които използват природен газ

Подготвя се и механизъм за подпомагане на битовите потребители на природен газ. Предвижда се компенсациите да се отразяват директно във фактурите, подобно на подкрепата за електроенергията.

Размерът им ще се определя според разликата между регулираната цена на „Булгаргаз“ и прогнозната цена, заложена от Комисията за енергийно и водно регулиране за съответния регулаторен период. Държавата ще покрива половината от тази разлика.

„Ако вземем регулираната цена за миналия месец спрямо прогнозната на КЕВР за регулаторния период, подкрепата би трябвало да излезе някъде около 8 евро за мегаватчас“, каза Ива Петрова.

Източници: nova.bg