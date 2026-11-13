Адмирал Емил Ефтимов напуска поста на 2 януари

Адмирал Емил Ефтимов ще бъде освободен от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г. Това е записано в Указ №334 на президента Илияна Йотова, обнародван в брой 103 на „Държавен вестник“.

Документът е издаден на 5 ноември 2026 г., а изпълнението му е възложено на министъра на отбраната Димитър Стоянов. В указа е записано:

„Освобождавам адмирал Емил Василев Ефтимов от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г.“

До решението се стигна, след като на 30 септември Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. Информацията беше съобщена от Министерството на отбраната. На 28 октомври Министерският съвет предложи на президента да издаде указ за освобождаването му, считано от 2 януари 2027 г.

Емил Ефтимов е роден на 16 август 1961 г. Той заема поста началник на отбраната от 30 март 2020 г. Сред отличията му са наградният знак на Министерството на отбраната „За вярна служба под знамената“ и почетният знак на ведомството „Свети Георги“.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg