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Следствието с призив към очевидците на катастрофата на „Тракия“: търсят се още свидетели
  Тема: Войната на пътя

Следствието с призив към очевидците на катастрофата на „Тракия“: търсят се още свидетели

14 Ноември, 2026 13:34 155 22

  • катастрофа на тракия-
  • национална следствена служба-
  • свидетели-
  • съдебномедицински експертизи-
  • войната на пътя

Няма водеща версия за причините за инцидента, при който загинаха 12 души. Разследването може да приключи без обвиняем или с няколко обвиняеми

Следствието с призив към очевидците на катастрофата на „Тракия“: търсят се още свидетели - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Следствието издирва още очевидци на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 12 души. Разследващите призовават хората, които са видели инцидента или разполагат със записи, да окажат съдействие.

По делото все още няма водеща версия за причините. Проверяват се всички възможни хипотези, а събраните до момента доказателства не са достатъчни за повдигане на обвинение на задържания и по-късно освободен румънски шофьор на тир.

„Няма водеща версия. Може да приключи без обвиняем, но може да приключи и с няколко обвиняеми“, заяви пред БНТ водещият следовател Ясен Тодоров.

Около 50 съдебномедицински експертизи

От лечебните заведения е изискана медицинската документация на пострадалите. По-голямата част от съдебномедицинските експертизи вече са назначени, а останалите се очаква да бъдат възложени през следващата седмица. Общият им брой е около 50.

Продължава и събирането на записи от камери и информация от различни технически носители. Очаква се основната информация по делото да бъде събрана през следващата седмица, а разпитите на свидетелите да приключат до месец.

Разместените автомобили затрудняват анализа

Изпълняващият функциите директор на Националната следствена служба Мариан Маринов посочи, че всеки удар е променял позицията на автомобилите и така е усложнил възстановяването на последователността на сблъсъците.

„Разместванията променят предходното пътнотранспортно произшествие. Изключително трудно е“, каза Мариан Маринов.

Разследващите не се ангажираха с краен срок за приключване на делото. По думите им анализите трябва да изяснят механизма на катастрофата и евентуалната отговорност на участниците.


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