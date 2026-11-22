Д-р Селахаттин Акча, един от най-тежко пострадалите при верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“, предстои да бъде изписан от болницата. Лекарят инфекционист е претърпял три операции и е прекарал три дни в реанимация след инцидента, при който загинаха 13 души.

На 10 ноември Акча пътувал към поредното си дежурство в Детската болница в Бургас. Заради гъстата мъгла обмислял да се върне в Пловдив, но продължил със скорост малко над 100 км/ч. Малко по-късно видял камион пред себе си.

„Исках да бягам наляво и тира затвори пътя. Виждам, че още удари има. Разбрах, че съм катастрофирал и още идват хора да ни ударят“, разказа д-р Акча пред БНТ.

Автомобилът му останал затиснат под тир. Лекарят успял сам да се измъкне от смачканата кола и да се придвижи до мантинелата, където чакал помощ.

„С левия крак ударих 3-4 пъти вратата от моята страна и паднах, защото не усещах другите крайници. И там чаках просто“, каза той.

Първа до него достигнала медицинска сестра, която също пътувала за работа. Тя го превързала и му помогнала до пристигането на останалите медицински екипи.

Предстои продължително възстановяване

„Тя ме превърза и помага за всичко. Благодаря на нея също много от сърце! Моите колеги ми помагаха наистина“, заяви лекарят.

Д-р Валентин Милев, началник на Отделението по реанимация в болница „Сърце и Мозък“ в Бургас, съобщи, че Акча вече е стабилен.

„Беше в тежък травматичен шок. Той в момента е стабилен. Утре ще бъде изписан от Отделението по ортопедия и травматология и ще бъде приет в Клиниката по физиотерапия, където ще продължи неговото възстановяване“, каза д-р Милев.

Гръдният хирург д-р Димо Митев определи възстановяването на пациентите като важен момент за медицинския екип. Междувременно лекарите виждат надежда и за 62-годишния румънски гражданин, който дни наред е бил в медикаментозна кома.

Източници: bntnews.bg