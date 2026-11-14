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„Демократична България“ поиска нов бюджет за 2027 г. и дефицит под 3%
  Тема: Инфлацията

„Демократична България“ поиска нов бюджет за 2027 г. и дефицит под 3%

14 Ноември, 2026 16:45 478 60

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Според коалицията това е необходимо, за да се ограничат рисковете пред икономическия растеж

„Демократична България“ поиска нов бюджет за 2027 г. и дефицит под 3% - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

„Демократична България“ настоява проектобюджетът за 2027 година да бъде преработен, така че заложеният дефицит да бъде под 3% от брутния вътрешен продукт. Според коалицията това е необходимо, за да се ограничат рисковете пред икономическия растеж и да се избегне евентуално изпадане на страната в рецесия. Позицията беше разпространена от пресцентъра на политическата формация.

Повод за реакцията е решението на международната рейтингова агенция Standard & Poor’s Global Ratings да промени перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от положителна на стабилна. В същото време агенцията потвърждава дългосрочния и краткосрочния рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута на нива BBB+/A-2.

От Министерството на финансите посочиха, че промяната в перспективата е свързана с влошаване на показатели в бюджетния и външния сектор.

От „Демократична България“ припомнят, че преди шест месеца S&P е подобрила перспективата пред рейтинга на България заради очакванията за провеждане на реформи. Според коалицията сегашното решение представлява отстъпление от постигнатото, тъй като правителството е внесло два неудовлетворителни проекта за държавен бюджет – за 2026 и 2027 година, а обещанията за реформи не са били изпълнени.

В позицията си политическата сила отправя критики и към предвидените мерки за ограничаване на бюджетния дефицит през 2027 г. Според нея S&P определя част от тях като неефективни, като специално се посочва еднократният данък върху свръхпечалбите, от който държавата очаква приходи в размер на 800 милиона евро.

От ДБ подчертават, че еднократни постъпления не могат да бъдат надежден източник за покриване на постоянни разходи. Според коалицията провежданата фискална политика вече оказва негативно влияние върху кредитоспособността на страната и създава предпоставки за риск от рецесия и дългова спирала през 2028 година.

От формацията обръщат внимание, че кабинетът на Румен Радев разполага със самостоятелно парламентарно мнозинство и има възможност да предприеме необходимите промени. Вместо да прехвърля отговорността върху опозицията, правителството трябва да представи конкретни действия за ограничаване на неефективните разходи, реформа в държавната администрация и МВР, както и мерки за насърчаване на инвестициите, производството и износа, настояват от „Демократична България“.


България
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