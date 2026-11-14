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Димо Дренчев: 50 млн. евро за асистенти срещу 1,1 млрд. за ПВО

Димо Дренчев: 50 млн. евро за асистенти срещу 1,1 млрд. за ПВО

14 Ноември, 2026 18:41 551 5

  • димо дренчев-
  • възраждане-
  • лични асистенти-
  • пенсионна система-
  • държавен бюджет

Депутатът от „Възраждане“ настоява за съкращаване на администрацията и отново предлага премахване на втория пенсионен стълб

Димо Дренчев: 50 млн. евро за асистенти срещу 1,1 млрд. за ПВО - 1
Снимка: Кадър: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Възраждане“ Димо Дренчев разкритикува правителството за липсата на структурни реформи в бюджета и за начина, по който са представени предложенията за промени в социалната и пенсионната система. В предаването „Говори сега“ по БНТ той заяви, че икономии трябва да се търсят чрез съкращаване на държавната администрация, агенции и министерства, а не чрез намаляване на средствата за хората, които се грижат за свои близки.

Повод за най-острата му критика стана предложението за промени в Закона за личната помощ. Дренчев посочи, че в системата има около 90 000 лични асистенти и че са необходими мерки срещу разходите, но те трябва да бъдат обсъдени предварително. „Имаме проблем. Там имат теч в социалната система и някакви мерки трябва да бъдат взети“, каза депутатът.

По думите му ограничаването на средствата за личните асистенти би спестило около 50 млн. евро годишно. Той сравни тази сума с посочените от него 1,1 млрд. евро за пет зенитно-ракетни установки и заяви, че държавата не трябва да намалява разходи за хора, които се грижат за болни роднини, докато отделя значително повече за отбрана.

Правителството вече оттегли законопроекта за промени в Закона за личната помощ след критики от опозицията и реакции от майки на деца с увреждания. Управляващите обявиха, че ще подготвят нов вариант след обсъждане с представителите на засегнатите семейства. Те заявиха, че целта е да се ограничат злоупотребите, без да бъдат ощетявани хората, които действително се нуждаят от подкрепа.

Дренчев определи оттеглянето като резултат от лоша комуникация. Според него предложенията са били представени без достатъчно обсъждания и дебат, което е направило трудно приемането им дори ако част от идеите са били обосновани.

Депутатът потвърди, че „Възраждане“ отново ще внесе предложение за премахване на втория пенсионен стълб. Според него средствата от задължителните осигуровки трябва да постъпват в Националния осигурителен институт, вместо да се управляват от частни пенсионни дружества.

Дренчев свърза критиките си към бюджета и с промяната в перспективата пред кредитния рейтинг на България. „Стандард енд Пуърс“ потвърди рейтинга на страната на ниво BBB+/A-2, но промени перспективата пред дългосрочния рейтинг от положителна на стабилна. Според депутата това е оценка за липсата на структурни реформи, докато публикуваните от БНТ данни показват, че самият рейтинг е потвърден, а е променена прогнозата за развитието му.

Като възможни източници на икономии Дренчев посочи съкращаване на агенции и министерства. Той заяви, че очакваните от кредитните агенции бюджетни промени трябва да бъдат структурни, а не да се ограничават до намаляване на разходи в социалната система.


София / България
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