„Прогресивна България“ обвини опозицията, че изопачава фактите около процедурата по прекомерен дефицит за България. В декларация от парламентарната трибуна Стефан Белчев заяви, че към момента страната не е получила глоба, а документът на Европейската комисия по член 126, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз отчита процедурен етап и възможност за санкции.

„Към днешна дата на България не е наложена нито една стотинка или цент глоба“, каза Белчев. По думите му предложението на Комисията трябва да бъде разгледано от Съвета на финансовите министри ЕКОФИН на 11 декември 2026 г., а евентуално предложение за финансова санкция може да се обсъжда най-рано в началото на 2027 г.

В официалния пакет на Европейската комисия документът е представен като предложение към Съвета да установи, че България не е предприела ефективни действия по предишната препоръка за коригиране на дефицита. Това не е решение, с което вече е наложена глоба. Заседанието на ЕКОФИН на 11 декември включва очаквани решения по Пакта за стабилност и растеж.

Процедурата започна през юли

Съветът на Европейския съюз откри процедурата по прекомерен дефицит за България на 10 юли 2026 г. Тогава беше посочено, че прогнозираният бюджетен дефицит за 2026 г. е 4,1% от БВП и се очаква да остане над референтната граница от 3% и през 2027 г. На страната беше даден срок до 15 октомври да представи необходимите мерки.

Препоръката на Съвета предвижда дефицитът да бъде върнат и задържан под 3% от БВП до 2029 г. Определен е и максимален ръст на номиналните нетни разходи: 4,2% през 2026 г., 7,7% през 2027 г., 11,4% през 2028 г. и 15% през 2029 г.

Спорът се пренася върху бюджета за 2027 г.

Белчев отхвърли и твърденията, че европейските плащания за България ще бъдат спрени незабавно. Според него процедурата по механизма за макроикономическа условност включва допълнителни стъпки след заседанието на ЕКОФИН, а не автоматично спиране на средствата.

Представителят на „Прогресивна България“ защити проектобюджета за 2027 г., като заяви, че той предвижда намаляване на дефицита до 3,5% от БВП, ръст на минималната заплата, осъвременяване на пенсиите от 1 юли и инвестиции в образованието.

„Нека нашите опоненти излязат тук и кажат честно на българските граждани кое точно трябва да се отреже. Пенсиите на възрастните хора или заплатите на учителите?“, заяви Стефан Белчев.

Той посочи още, че държавният дълг е около 30% от БВП при европейски таван от 60%. „Прогресивна България“ заяви, че правителството и парламентарното мнозинство ще защитят едновременно финансовата дисциплина пред Брюксел и доходите на българските семейства.

Източници: bntnews.bg