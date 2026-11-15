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Мирчев: Ще проверим твърденията за натиск на ДАНС над Ива Михайлова

Мирчев: Ще проверим твърденията за натиск на ДАНС над Ива Михайлова

15 Ноември, 2026 04:14 411 2

  • ива михайлова-
  • ивайло мирчев-
  • данс-
  • станислав цанов-
  • парламентарна проверка

Депутатът реагира на видео със записи, в които Ива Михайлова твърди, че е била притискана заради медийно участие

Мирчев: Ще проверим твърденията за натиск на ДАНС над Ива Михайлова - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ивайло Мирчев заяви, че ще бъде проверен всеки детайл по случая с Ива Михайлова след публикуваното видео на журналиста Станислав Цанов. В него са представени записи от разговори с Михайлова, която твърди, че представители на ДАНС са оказвали натиск върху нея и са обвързали помощта за специализираната ѝ рехабилитация с нейни медийни участия.

„Ние се заехме да проверим всеки детайл и да настояваме да бъдат разследвани действията на ДАНС“, написа Мирчев в своя публикация, цитирана от Фокус. Той посочи, че ще бъде проверявана и евентуална намеса на политици, хора от управляващата партия и представители на службите.

Какво твърдят във видеото

Според разказа на Станислав Цанов двамата с Михайлова са планирали да запишат разговор на 3 ноември. По думите му няколко часа преди срещата тя се е отказала, след като била потърсена от представители на ДАНС.

В публикуваните записи Михайлова твърди, че ѝ е било казано да не участва в предаването на Цанов и да говори пред журналиста Мартин Карбовски. Тя заявява още, че се е страхувала да не остане без необходимата рехабилитация, ако не изпълни поставените условия.

Тези твърдения засега не са последвани от официално становище на ДАНС.

Обсъждат изслушване и парламентарна проверка

Случаят беше обсъден и в разговор между Станислав Цанов, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Двамата депутати заявиха готовност да съдействат за изясняването на случая, както и за осигуряването на необходимата помощ за Михайлова.

Сред обсъжданите възможности са изслушване на представители на ДАНС в Народното събрание и създаване на временна парламентарна комисия. Депутатите поставят въпроса кой служител е разговарял с Михайлова, какви указания са ѝ били дадени и дали действията са били разрешени от ръководството на службата.

„Трябва да се стигне до дъното тука. Ние ще помогнем по всякакъв начин“, се казва в публикувания разговор. Според Мирчев проверката трябва да обхване не само действията на ДАНС, но и евентуални връзки между службите, политически представители и журналисти.

Източници: focus-news.net, news.bg, offnews.bg


София / България
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