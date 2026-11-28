Приемането на еврото и процедурата за прекомерен дефицит са две отделни решения, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Коментарът му е по повод твърденията на премиера Румен Радев, че последващите действия на Европейската комисия срещу България поставят въпроси за мотивите, с които страната е била приета в еврозоната.

„Наложи се ЕК отново да обяснява на Радев елементарни факти“, написа Мирчев. По думите му решението за еврото е взето след проверка на критериите през юни 2025 г., докато процедурата за прекомерен дефицит се основава на последващи бюджетни данни и оценка на действията на правителството през 2026 г.

Решенията са взети на различни етапи

Европейската комисия оцени изпълнението на условията за приемане на единната валута в Конвергентния доклад, публикуван на 4 юни 2025 г. България се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г.

Процедурата за прекомерен дефицит е започнала по-късно. На 3 юни 2026 г. Комисията публикува доклад, според който дефицитът на България надхвърля референтната граница от 3% от брутния вътрешен продукт. На 10 юли Съветът на ЕС установи наличието на прекомерен дефицит и отправи препоръки за ограничаване на ръста на нетните разходи.

В есенната си прогноза от 17 ноември Европейската комисия очаква дефицитът на България да достигне 5% от БВП през 2026 г., след 4% през 2025 г. Комисията прогнозира и временно намаляване до 4% през 2027 г., но посочва, че без трайни мерки дефицитът може отново да се увеличи през 2028 г.

Нова стъпка по процедурата

На 24 ноември Комисията препоръча на Съвета да приеме решение, че България не е предприела ефективни действия в отговор на препоръките от юли. Ако Съветът одобри това решение, Комисията ще предложи нов коригиращ път за намаляване на дефицита.

Именно тази последователност използва Мирчев, за да отхвърли тезата, че действията по бюджета поставят под съмнение решението за еврото. „Има дати, документи и правила“, написа той, като обвини управляващите, че „не правят разлика между пропаганда и действителност“.

В публикацията си Мирчев свърза спора и с позициите на правителството по заема за Украйна. Той заяви, че разделянето на заема на отделни части е присъствало в предложението на Европейската комисия още от средата на ноември, а подобна структура е съществувала и при предишен заем от януари.

Съпредседателят на „Да, България“ предупреди, че спорът има последици извън вътрешнополитическата полемика. Според него България има интерес от доверието на европейските си партньори при преговорите за бъдещия бюджет на Европейския съюз, а репутационните щети могат да се отразят на отношенията и на достъпа до европейско финансиране.

Източници: bta.bg