Бедственото положение в Козлодуй остава заради хрома

Бедственото положение в град Козлодуй остава в сила заради завишеното съдържание на хром в питейната вода. През октомври концентрацията е била два пъти над допустимата норма, а последните междинни проверки показват подобрение само в част от районите.

Мярката беше въведена в края на октомври първоначално за седем дни, но впоследствие беше удължена заради продължаващите отклонения във водопроводната мрежа. Според властите до проблема се е стигнало след драстично намаляване на водните количества в основния водоизточник.

Пробите, взети от Регионалната здравна инспекция на 9 ноември от контейнери и водоноски в града, не показват отклонения от нормативните изисквания. В централното водоснабдяване обаче продължават да се отчитат завишени параметри на хром, заради което водата от чешмите не трябва да се използва за пиене и приготвяне на храна.

Областният управител на Враца Росен Михайлов заяви, че на някои места концентрацията вече е под допустимата граница от 0,5, но в други части остава висока.

„За други части все още са високи стойностите, така че бедственото положение се запазва. Подсигурена е вода“, каза Росен Михайлов.

Държавният резерв предоставя 864 000 литра бутилирана питейна вода от базите си в Пловдив и Плевен. Количествата са осигурени с решение на Министерския съвет, а на всеки жител са предвидени по 50 литра. За самотно живеещи и болни хора водата се доставя до адрес след подадена заявка, докато останалите жители я получават от определен пункт в БКС.

Частна компания е дарила 150 000 бутилки вода, които са разпределени между училищата. Доставките на вода от Държавния резерв ще продължат във вторник. Ограниченията за използване на водата от централната мрежа остават в сила, докато изследванията не потвърдят трайно връщане на показателите в нормативните граници.