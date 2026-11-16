Новини
България »
София »
Инфлацията през октомври достигна 1,2%
  Тема: Инфлацията

Инфлацията през октомври достигна 1,2%

16 Ноември, 2026 13:01 630 10

  • инфлация-
  • нси-
  • цени-
  • поскъпване-
  • икономика

Годишното поскъпване е 6%, а от началото на годината инфлацията достига 5,4%. Най-сериозно са се увеличили цените на облеклото и обувките

Инфлацията през октомври достигна 1,2% - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Месечната инфлация през октомври 2026 г. е 1,2%, а годишната достига 6%, съобщи Националният статистически институт. Данните са изчислени чрез индекса на потребителските цени, като месечното изменение сравнява октомври с предходния месец, а годишното – октомври 2026 г. с октомври 2025 г.

От началото на годината натрупаната инфлация е 5,4%. Средногодишната инфлация за периода ноември 2025 – октомври 2026 г. спрямо предходния 12-месечен период е 5,1%.

Облеклото и развлеченията поскъпват най-силно

Най-голямо месечно увеличение на цените е отчетено при групата „Облекло и обувки“ – 7,4%. Следват „Развлечения, спорт и култура“ със 7%, образователните услуги с 2,5% и алкохолните напитки и тютюневите изделия с 1,1%.

При основните хранителни продукти месото, субпродуктите и месните продукти са поскъпнали с 0,6%, а млякото, млечните продукти и яйцата – с 0,5%. Цените на хляба, хлебните и сладкарските изделия са останали без промяна през месеца.

Според НСИ отчетените 6% годишна инфлация показват промяната в общото ценово равнище спрямо октомври 2025 г., докато стойността от 1,2% отразява движението на цените само в рамките на октомври.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове