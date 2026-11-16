Инфлацията през октомври достигна 1,2%

Месечната инфлация през октомври 2026 г. е 1,2%, а годишната достига 6%, съобщи Националният статистически институт. Данните са изчислени чрез индекса на потребителските цени, като месечното изменение сравнява октомври с предходния месец, а годишното – октомври 2026 г. с октомври 2025 г.

От началото на годината натрупаната инфлация е 5,4%. Средногодишната инфлация за периода ноември 2025 – октомври 2026 г. спрямо предходния 12-месечен период е 5,1%.

Облеклото и развлеченията поскъпват най-силно

Най-голямо месечно увеличение на цените е отчетено при групата „Облекло и обувки“ – 7,4%. Следват „Развлечения, спорт и култура“ със 7%, образователните услуги с 2,5% и алкохолните напитки и тютюневите изделия с 1,1%.

При основните хранителни продукти месото, субпродуктите и месните продукти са поскъпнали с 0,6%, а млякото, млечните продукти и яйцата – с 0,5%. Цените на хляба, хлебните и сладкарските изделия са останали без промяна през месеца.

Според НСИ отчетените 6% годишна инфлация показват промяната в общото ценово равнище спрямо октомври 2025 г., докато стойността от 1,2% отразява движението на цените само в рамките на октомври.