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Вицеадмирал Митко Петев напуска президентската администрация
  Тема: Известни личности

Вицеадмирал Митко Петев напуска президентската администрация

16 Ноември, 2026 13:10 1 431 16

  • митко петев-
  • президентска администрация-
  • национална сигурност-
  • военноморски сили

Той беше съветник по национална сигурност на президента Илияна Йотова и представител на държавния глава в Съвета по сигурността към Министерския съвет

Вицеадмирал Митко Петев напуска президентската администрация - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вицеадмирал Митко Петев напуска президентската администрация, където заема поста съветник по национална сигурност на президента Илияна Йотова. Причина за оттеглянето му не е посочена. Петев е и представител на държавния глава в Съвета по сигурността към Министерския съвет, съобщи БГНЕС.

Кариера във Военноморските сили и НАТО

Военната кариера на Петев започва след завършването на Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ във Варна. Той преминава допълнителна подготовка в Съединените щати, включително във Военноморския щабен колеж в Нюпорт и Командния колеж на Военноморските сили.

През годините Петев е командир на фрегатата „Смели“, ръководител на Военноморската база в Бургас и командир на Военноморските сили в периода 2015–2019 г. Бил е и началник на Военна академия „Георги С. Раковски“.

От 2019 г. представлява началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз. През 2024 г. е назначен за съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по въпросите на военната сигурност.

Представител в Съвета по сигурността

С указ, обнародван на 27 март 2026 г., Петев е определен за представител на президента в Съвета по сигурността към Министерския съвет. Документът посочва длъжността му като съветник на върховния главнокомандващ по военната сигурност.

Вицеадмиралът владее четири езика и е удостоен с френския орден „Почетен легион“. Той е член и на Клуба на мъдреците на Военноморските сили на САЩ.


София / България
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