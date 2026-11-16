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Костадин Костадинов: Крушари не заслужава името му да бъде повече свързвано с Ивайло Мирчев

Костадин Костадинов: Крушари не заслужава името му да бъде повече свързвано с Ивайло Мирчев

16 Ноември, 2026 17:13 1 597 56

  • костадин костадинов-
  • крушари-
  • ивайло мирчев

Онзи ден се видях случайно с кмета на Крушари

Костадин Костадинов: Крушари не заслужава името му да бъде повече свързвано с Ивайло Мирчев - 1
Снимка: БГНЕС
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Костадин Костадинов Костадин Костадинов

Онзи ден се видях случайно с кмета на Крушари.

Човекът със сълзи на очите ми се примоли:

- Моля ви, г-н Костадинов, стига вече сте казвали, че Ивайло Мирчев е от Крушари! Той само е роден и живял в нашето село. Иначе майка му е от едно крушарско село, а баща му е от друго, родопско село. Излагате ни така, хората почнаха да се подиграват с нас заради Мирчев! Селото ни е хубаво и не заслужава да се свързва само с този човек.

Замислих се, че Илхан, както се казва кмета на Крушари, е напълно прав. Крушари е малка, но много красива и живописна община. Намира се в сърцето на Южна Добруджа. На нейна територия се намира най-големият скален манастирски комплекс на Балканите, "Гяур евлери". Също така тук се намира укрепеният римски триъгълник Залдапа - Адина - Палматис, в който са запазени изключителни архитектурни ансамбли от времето на късната Римска империя. Пак в общината се намира единственият български манастир, който е едновременно и мюсюлманско (къзълбашко) религиозно светилище - теке (манастирът "Св. Илия" край с. Александрия). В заключение тук се намира най-хубавия участък от каньона на Суха река, най-голямото суходолие на България.

Работил съм на територията на общината, докато бях директор на Регионалния исторически музей в Добрич. Разкопавал съм римски крепости, правил съм филми за забележителностите на общината, направих първата туристическа карта на района на Сухата река. Ето защо съм напълно съгласен с кмета.

Крушари не заслужава името му да бъде повече свързвано с Ивайло Мирчев. Селото се срамува от него, той самият пък се срамува от селския си произход и е избягал да се скрие чак в софийския квартал "Лозенец". Макар че, строго погледнато, "Лазенец" е наречен така, защото навремето там са били лозята и градините на софиянците и на практика това е бивша вилна зона, така че крушарският преселник всъщност пак е отишъл на село. Но това вече е тема на друг, психоаналитичен разбор:)


Добрич / България
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