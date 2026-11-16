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Велислава Делчева: Извинението на премиера беше неочаквано

Велислава Делчева: Извинението на премиера беше неочаквано

16 Ноември, 2026 18:57 788 14

  • велислава делчева-
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  • деца с увреждания-
  • румен радев-
  • лична помощ

Омбудсманът коментира реакцията на Румен Радев след напрежението около промените за личните асистенти

Велислава Делчева: Извинението на премиера беше неочаквано - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Извинението на премиера беше доста неочаквано“. Така омбудсманът Велислава Делчева коментира публичната реакция на Румен Радев след напрежението около предложенията за промени в Закона за личната помощ.

Премиерът се извини на майките на деца с увреждания преди заседанието на Министерския съвет, на което беше обсъждан проектобюджетът за 2027 г. Радев увери, че независимо от бюджетния дефицит няма да има намаляване на средствата за децата с увреждания и промяна в условията за получаване на подкрепата.

„Искам да се извиня на майките на децата с увреждания. Независимо от дефицита, намаляване на средствата за тях и промяна на условията за тях няма да има“, заяви Румен Радев.

Над 800 жалби за два дни

Повод за общественото недоволство станаха предложения, свързани със статута и възнагражденията на родителите, които работят като лични асистенти на децата си. Омбудсманът Велислава Делчева съобщи, че само за два дни в институцията са постъпили над 800 жалби по темата.

В становището си до Народното събрание Делчева настоя промените да бъдат обсъдени широко, тъй като засягат родители на деца и пълнолетни лица с тежки и множествени увреждания. Тя постави въпроси за трудовите права, осигуряването, платения отпуск, защитата при временна неработоспособност и гаранциите за изплащане на възнагражденията.

Според омбудсмана евентуалното преминаване от трудово правоотношение към специален договор за предоставяне на лична помощ може да засегне най-сериозно хората, за които асистентската дейност е основен или единствен източник на доходи.

Спорните текстове ще бъдат преработени

След протестите и срещи с представители на родителите управляващите обявиха, че оттеглят спорните предложения. Предстои да бъде подготвен нов проект, който трябва да бъде обсъден с хората, засегнати от промените, и да премине през обществено обсъждане.

Родителите настояват трудовите им договори да бъдат запазени, възнагражденията да останат обвързани с минималната работна заплата и да не бъдат ограничавани осигурителните им права. Те поставят и въпроса за заплащането на труда през почивни и празнични дни, тъй като грижата за хората с увреждания не спира в календара.

Делчева посочи, че извинението на премиера е важен политически сигнал, но окончателната оценка ще зависи от съдържанието на новите текстове и от това дали те ще запазят правата и доходите на личните асистенти.

Източници: mediapool.bg, news.bg, taralej.bg


София / България
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