Над 1 милион литра бутилирана питейна вода са предоставени или предвидени за предоставяне от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ през 2026 г. Водата е предназначена за населението в няколко засегнати района, сред които Козлодуй, Севлиево, Горна Студена и Струмяни.

Най-голямата доставка е за Козлодуй

За община Козлодуй са предоставени 864 000 литра питейна вода заради продължаващите проблеми с водоснабдяването. По данни на Държавния резерв това е най-големият обем, предвиден за една подобна операция в историята на агенцията.

Доставките са започнали с участието на териториалните дирекции на агенцията в Плевен и Пловдив и продължават поетапно. Не е посочен краен срок за приключването им.

Помощ и за Севлиево, Горна Студена и Струмяни

През годината за района на Севлиево са предоставени 120 960 литра питейна вода. Близо 40 000 литра са насочени към село Горна Студена в община Свищов, а за община Струмяни са предоставени 18 000 литра.

Посочените количества за Козлодуй, Севлиево и Струмяни възлизат общо на 1 002 960 литра. Към тях се добавя и доставката за Горна Студена, за която агенцията посочва приблизителен обем от близо 40 000 литра.

„Основната задача остава същата – създаването и поддържането на резерви за потребностите на държавата при извънредни обстоятелства“, съобщиха от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

На 17 ноември се отбелязват 76 години от създаването на Държавния резерв. Днес агенцията отговаря за съхранението, обновяването и контрола на различни стратегически запаси, както и за предоставянето им в случаите, предвидени в законодателството.