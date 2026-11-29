Снеговалежът прекъсна електрозахранването в 28 села в Хасковска област, а 23 населени места преминаха на резервни количества вода. Сред засегнатите са Горно Войводино, Долно Войводино, Книжовник, Маслиново, Големанци, Конуш, Мандра, Орлово, Сираково, Текето, Тракиец, Злато поле, Нова Надежда и Райново.

Нарушения в електрозахранването има още в Гарваново, Минерални бани, Татарево, Ангел войвода, Боян Ботево, Винево, Въгларово, Караманци, Колец, Спахиево, Сърница, Александрово, Стамболийски и Узунджово. Данните на електроразпределителното дружество са към 12:00 часа.

Помпените станции останаха без ток

По информация на ВиК – Хасково, прекъсването на електрозахранването е оставило помпени станции без ток. Така на резервни количества вода са Войводово, Орлово, Сираково, Узунджово, Царева поляна, Николово, Гълъбец, Зорница, Мандра, Долно Големанци, Светослав и Бял кладенец.

„Поради усложнена зимна обстановка, силен снеговалеж без ток са помпени станции в Хасковска област.“

Към тях са добавени Сърница, Боян Ботево, Ангел войвода, Караманци, Текето, Тракиец, Динево, Родопи, Любеново, Стойково и Широка поляна.

В 11:00 часа е прекъснато електрозахранването на помпена станция „Злато поле“. След това на резервни количества вода са преминали още Злато поле, Райново, Долно Белево, Радиево, Голямо Асеново, Малко Асеново, Бряст, Здравец, Странско и Длъгнево.

Електрозахранването на помпената станция, която обслужва Книжовник, Манастир и Долно Войводино, е възстановено към 11:30 часа. Започнало е и възстановяването на водоподаването към трите села.

Нова Надежда и Поляново остават с нарушено водоподаване

Към 12:30 часа е прекъснат токът към помпените станции, обслужващи Меричлери, Добрич и Каснаково, поради което са възможни нарушения във водоснабдяването и там. По последни данни с нарушено водоподаване остават Нова Надежда и Поляново.

Проблемите с водата в Нова Надежда са започнали още предишния ден, когато ВиК – Хасково е съобщило за авария по водопровода към селото. Екипи са работили по отстраняването ѝ и възстановяването на водоснабдяването.

Пътищата са проходими при зимни условия

Снежната покривка в Хасково достига 19 сантиметра, а за последното денонощие са измерени близо 52 литра валеж на квадратен метър. В региона работят 58 машини за почистване и обработка на републиканските пътища.

Пътищата в областта са проходими при зимни условия. Отменено е временното ограничение за движение на моторни превозни средства над 12 тона по пътя Хасково–Кърджали през Мост. Аварийни екипи продължават работата по възстановяването на електрозахранването и водоснабдяването.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg