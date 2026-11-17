Сигурността, предвидимата бизнес среда и макроикономическата стабилност са сред основните условия за привличане на инвестиции в България. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при откриването на 15-ото издание на Investor Finance Forum в София.

„Инвеститорите търсят възможности за предвидимост при добри институции и макроикономическа стабилност – това е задачата и на правителството“, каза Донев. Форумът събира представители на институциите, банковия и небанковия финансов сектор, инвестиционни компании и експерти, които обсъждат предизвикателствата и перспективите пред финансовите пазари.

Акцент върху доверието и публичните финанси

По думите на финансовия министър държавата трябва да гарантира стабилност на публичните финанси и на икономическата и институционалната среда. Той призова за последователни политики, прозрачност и ефективни институции.

„Трябва да работим за последователни политики и сигурност, защото доверието се изгражда с резултати. Важно е и решението на Мудис“, заяви Донев.

Той посочи, че доверието се изгражда с конкретни действия и устойчиви резултати. Сред финансовите приоритети Донев открои необходимостта от ясна фискална политика и намаляване на дефицита през следващите години. Според него това трябва да стане при запазване на доброто ниво на инвестиционната програма и търсене на нови възможности за партньорство с частния сектор.

Технологиите и инвестициите в сигурност

Донев определи инвестициите в нови технологии като стратегически приоритет. Той заяви, че България има потенциал в тази сфера заради своите инженери.

Финансовият министър постави акцент и върху инвестициите в сигурност, включително в антидрон системи. По думите му глобалните конфликти показват възможните рискове и необходимостта от подготовка.

„Сигурност, предвидима бизнес среда и иновации – съчетанието на тези сектори ще позволи на България да използва възможностите си за растеж“, каза Донев.

Той допълни, че при геополитическа и икономическа несигурност инвестиционните стратегии изискват оценка на риска, гъвкавост и дългосрочно планиране. Според Донев правителството не може да премахне международната несигурност, но може да създаде условия бизнесът да планира, предприемачите да поемат премерен риск, а инвеститорите да имат увереност да вложат капитала си в България.