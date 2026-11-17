Нова онлайн платформа показва къде отиват парите от данъците и как държавата разпределя публичните средства. „СИГМА – Бюджет на светло“ беше представена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Системата събира на едно място данни за приходите и разходите по държавния бюджет, изпълнението на плановете и разпределението на средствата по сектори и общини. В нея са представени данните за 2025 и 2026 г., както и проектът на бюджета за 2027 г.

Какво показва платформата

Потребителите могат да проследяват откъде идват публичните средства, за какви политики се използват и как се променят показателите за дефицита, инфлацията и работната заплата. В платформата са включени още капиталовите разходи, трансферите към общините и финансовите отчети по общини.

Данните за изпълнението на бюджета се актуализират всеки месец. До отделните числа има препратки към документите на Министерството на финансите, така че информацията да може да бъде проверена в първоизточника.

„Всеки един от вас може да види с един калкулатор как неговата заплата отива в държавата – като проценти, като общи разходи. Как тези пари после формират политики, как от тези политики се формират и капиталови разходи – инвестициите, които променят средата около нас“, заяви Иван Василев.

Калкулатор за личните доходи

Една от функциите позволява на гражданите да изчислят каква част от доходите им постъпва в държавния бюджет и за какво се използва. При демонстрация с брутна заплата от 1500 евро системата е показала, че 33,50 евро месечно са предназначени за образование.

Платформата предлага и възможност за задаване на въпроси към бюджетните данни чрез изкуствен интелект. По този начин информацията за приходите, разходите и бюджетните политики може да бъде търсена по конкретна тема, вместо да се преглежда в множество таблици и документи.

По информация на БНТ сайтът е разработен по поръчка на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в партньорство с Института за пазарна икономика и Българската предприемаческа асоциация. Нова уточнява, че инициативата е започнала по идея на Българската предприемаческа асоциация, „Активни политики“ и Института за пазарна икономика, с подкрепата на министерството.

Министър Василев определи целта на проекта като превръщане на сложната бюджетна информация в достъпен инструмент за прозрачност и граждански контрол. Платформата е достъпна онлайн и може да се използва свободно от гражданите.

Източници: news.bg, bntnews.bg, nova.bg