България няма нужда от 28 области, тъй като вече има общини с нулево население. Това заяви бившият министър на икономиката Даниела Везиева в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR. Тя призова за ново териториално деление на страната, обвързано с инфраструктурните и регионалните проекти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

„Нямаме нужда от 28 области, тъй като вече имаме общини с нулево население. Няма правилно програмно бюджетиране“, каза Везиева. Според нея преди промяната трябва да бъде направен подробен преглед на администрацията, за да се установи кои звена и дейности се дублират.

Критики към бюджета и публичните разходи

Везиева определи финансовото състояние на страната като опасна дългова спирала. По думите ѝ през последните пет години България отчита едновременно икономически растеж и бюджетен дефицит, а лихвите са нараснали пет пъти. Тя предупреди, че тегленето на нови заеми за покриване на текущи разходи поставя под въпрос финансовата стабилност.

Бившият икономически министър определи настоящия проектобюджет като реалистичен и по-добър от бюджета на бившия премиер Росен Желязков. Според нея в него се вижда опит за консолидация както в приходната, така и в разходната част.

Сред положителните мерки Везиева посочи увеличаването на прага за регистрация по ДДС за бизнеса и въвеждането на бърза данъчна амортизация. Тя обаче заяви, че в макрорамката остава известна предпазливост.

„Как ще отчитаме парите? Виждат се заявени намерения, но не и ефективност“, коментира Даниела Везиева.

По думите ѝ са необходими задълбочени секторни икономически анализи, които да послужат за основа на структурни реформи. Тя настоя обществото и институциите да обсъдят ефективността на публичните разходи и качеството на услугите, които гражданите получават срещу данъците си.

Разходите за лични асистенти са нараснали четири пъти

Като пример за проблеми в социалната сфера Везиева посочи разходите за лични асистенти, които според нея са се увеличили четири пъти през последните три години. Тя призова и за балансиран подход при проверките на решенията на ТЕЛК, без държавата да преминава от една крайност в друга.

„Докога ще теглим дългове за заплати и пенсии, кой ще ги плаща“, попита Везиева. Според нея директното излизане в стачка не е правилният начин за решаване на проблемите в настоящата икономическа ситуация.

Предупреждение към бизнеса

Везиева заяви, че официалните макроикономически данни показват 100-процентов ръст на инвестициите в страната. Тя посочи и присъствието на български компании сред първите пет в класациите за водещите 100 предприятия в Централна и Източна Европа.

„Това показва, че имаме добър бизнес, но не е добре да го регулираме с такива мерки“, каза бившият министър. Според нея прекомерната административна и регулаторна тежест може да спре развитието на работещите компании.

Източници: dunavmost.com, bgonair.bg