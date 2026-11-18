Европейският цифров портфейл ще позволява на гражданите да използват документи за самоличност в електронен вид и да получават административни услуги през телефона си. Използването му ще бъде доброволно, а Министерският съвет е одобрил законопроект за въвеждането му, съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в интервю за БНТ.

„Накратко, това са вашите документи за самоличност в електронен вид“, обясни Василев. По думите му портфейлът ще спести време на хората, които искат да общуват с администрацията онлайн. Законодателството трябва да бъде прието до края на 2026 г., а самият портфейл ще бъде пуснат след това.

Над 130 гигабайта данни са били извлечени от държавни системи

Василев коментира и прекратената кибершпионска операция срещу държавната администрация. По думите му няколко международни хакерски групи са имали достъп до системи на министерства, агенции и общини, като от 2021 г. са извлекли над 130 гигабайта информация.

Сред достъпните материали е имало документи, обменяни в Министерския съвет. Към момента няма информация групите да са достигнали до класифицирани документи или лични данни на български граждани. БНТ съобщи, че според министъра достъпът е бил прекъснат след надграждане на националните системи за киберсигурност.

„Пет години българската държава, за съжаление, е била разграден двор“, каза Василев.

Министърът е изпратил доклад до прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция. От тях се очаква да установят защо системите са останали уязвими и дали средствата за защитата им са били разходвани правомерно. Като пример Василев посочи закупен софтуер, който не е бил инсталиран. Той заяви, че националната сигурност не е застрашена.

„Сигма“ ще показва връзки около обществените поръчки

На 19 ноември след 11 ч. ще бъде представена втората версия на публичната платформа „Сигма“. Тя ще използва данни от Търговския регистър и ще показва връзки между фирми, спечелили обществени поръчки, техните подизпълнители и лица, заемали публични длъжности.

Гражданите ще могат да проверяват кога и по какъв начин над 500 такива лица са били свързани с обществени поръчки. Василев подчерта, че самата връзка не представлява доказателство за нарушение.