Бойко Борисов заяви, че премиерът Румен Радев не вярва на публичните думи на руския президент Владимир Путин за ударите срещу търговски кораби в Черно море. Лидерът на ГЕРБ отправи критиката по време на среща от политическата академия на партията „Младите умове“ в Монтана, излъчена на живо във Facebook.

„Не го правя, за да плаша някого, но когато самият президент на Русия казва, че атакува търговски кораби в Черно море, Радев продължава да не вярва и на Путин, и да чака доказателства“, каза Борисов.

Предупреждение за летния сезон

Повод за коментара му е изявление на Владимир Путин от 19 ноември в китайския град Шънджън. Според публикуваната информация руският президент е заявил, че Москва отговаря огледално и „по-болезнено“ на украински атаки срещу руски танкери в Черно море.

В същото време край българския бряг продължава наблюдението над поразените от дронове газовоз „Газ Хъски“ и товарен кораб „Бетул 8“ в района на нос Калиакра. Останките от моторния кораб „Хорив“ са потънали между Тюленово и нос Шабла.

Борисов предупреди, че липсата на категорична реакция от страна на българското правителство може да се отрази на летния туристически сезон. Той посочи, че туроператорите подготвят офертите си през есента.

„Сега туроператорите си готвят офертите за летния сезон. И за нас какво ще предлагат? „Елате на българското Черноморие да гледате на живо как потапят кораби“ или „Поплувайте и да изскочи до вас природен газ““, каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ припомни, че на 18 ноември е приет актуализиран списък на морските рискови и военни зони, в който попада Черно море. По-рано почти цялата черноморска акватория, включително българската икономическа зона, е включена сред районите с повишен военен риск от лондонския застрахователен пазар. Това води до по-високи разходи за морските превози и застраховките.

Киберсигурност и готовност при кризи

В Монтана Борисов постави и въпроса за киберсигурността и защитата на критичната инфраструктура. Той посочи Великобритания, Франция, Нидерландия и Германия като държави, в които властите дават указания към домакинствата за готовност при продължителни прекъсвания на електрозахранването и комуникациите.

Борисов каза още, че на 18 ноември Европейската комисия е призовала гражданите да поддържат запаси от първа необходимост за поне 72 часа при евентуална криза с основните услуги. По думите му германските власти препоръчват резерви за десет дни.

Критики към ВСС и бюджета за 2027 г.

„Тук нищо такова не се чува, но аз не искам да плаша. Аз моите хора си ги предупреждавам, но ако бях премиер, сигурно щях да предупредя всички. Сега не е моето място да го правя“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и избора на 11-те членове на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет на 20 ноември. Той определи ГЕРБ, СДС и „Синя България“ като алтернатива на управляващото мнозинство и заяви, че партията му няма да участва в коалиции, в които не може да отстоява принципите си.

Лидерът на ГЕРБ отправи критики и към подготовката на бюджета за 2027 г. Според него в парламентарната комисия е станало ясно, че е предвиден допълнителен ресурс от 1 милиард евро, определян от опозицията като „празен чек“. Управляващите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството обясниха, че средствата са предназначени основно за довършването на Софийския околовръстен път, Пловдивското околовръстно шосе и автомагистрала „Струма“.

В края на срещата Борисов обяви, че ГЕРБ започва мобилизация за местните избори през 2027 г.

Източници: dunavmost.com