Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, чe на 23 ноември 2026 г. ще осъществи ремонтни дейности в своята подстанция „Троян 2“, което налага промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в населени места на територията на община Троян, област Ловеч.

Поради ремонтните дейности на ЕСО и промяната в схемата на електрозахранване на потребителите, за периода от 08:00 ч. до 16:00 ч., на 23 ноември 2026 г. са възможни смущения на електрозахранването в гр. Троян и селата Балканец, Бели Осъм и Чифлик в община Троян, област Ловеч.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber.