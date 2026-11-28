Движението в тръбата за София на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“ се възстановява около 9:00 ч. Така трафикът през съоръжението ще се извършва и в двете тръби без ограничения до 11 януари 2027 г., съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ремонтът в тръбата за София ще бъде временно преустановен, за да се улесни пътуването към Северна България през празничния период. След 11 януари движението отново ще бъде ограничено, докато приключат строително-монтажните работи. Прогнозният срок за окончателното завършване на ремонта е април 2027 г.

Предупреждения за зимни условия

АПИ препоръчва на водачите да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. При необходимост движението може временно да бъде ограничавано заради снегопочистване. От агенцията посочват:

„Блокирането на движението от автомобили, които не са подготвени за зимния сезон, затруднява пътуването на всички останали, както и работата на снегопочистващата техника.“

Националният институт по метеорология и хидрология публикува за 28 ноември предупреждение с червен код за значителни валежи, силен вятър и снежна покривка над 30 сантиметра за шест области. В подадената информация от БТА се посочват седем области, но актуалното предупреждение на НИМХ е за шест.

Ремонтът започна през 2023 г.

Тунел „Топли дол“ се намира при 39-ия километър на автомагистрала „Хемус“ и е въведен в експлоатация през 1985 г. Досега съоръжението не е било основно ремонтирано. Дължината на тръбата в посока Варна е 883 метра, а на тръбата в посока София – 878 метра.

Основният ремонт започва през ноември 2023 г. В рамките на дейностите са изградени две пешеходни напречни връзки между тръбите, предназначени за евакуация при инцидент. Предстои да бъдат довършени работи по армировката, хидроизолацията, осветлението, електрозахранването, вентилацията, видеонаблюдението и системите за управление и безопасност.

АПИ призовава шофьорите да пътуват с подготвени за зимни условия автомобили и да следят промените в организацията на движението. Информация се предоставя чрез пътната агенция и на телефон 0700 130 20.

Източници: bta.bg