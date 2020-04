Освободиха управителя на болницата в Гоце Делчев след проведена сесия на Общинския съвет. До ситуацията се стигна, след като 14 лекари подадоха оставки в знак на несъгласие с действията му, предаде bTV.

"Нe cъм cъглaceн c рaзпрeдeлянeтo нa фoнд "Рaбoтнa зaплaтa". Нe мoжe хoрa, кoитo рaбoтим пo 15-20 дeнoнoщия дa взимaмe пo 1000 лв., a други c 3 дни в ceдмицaтa – пo 3000 лв. Хoрa, кoитo нямaт aнгaжимeнти c нaшaтa бoлницa, кoитo cтoят нa бюрoтo в кaбинeтa“, кoмeнтирa по-рано един от потърпевшите - д-р Ивaн Кaнeлoв.

Д-р Владислав Улевинов е отстранен от поста, назначен е временен управител до обявяването на конкурс. Встъпвайки в длъжността си, д-р Улевинов заварил над 3 милиона задължения.

Сега на дневен ред е въпросът ще се върнат ли на напусналите лекари.

Благоевград / България