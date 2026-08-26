26 август 1071 г. Битката при Манцикерт (ВИДЕО)

На 26 август 1071 г. близо до Манцикерт, Армения, селджуците нанасят решително поражение на Византийската империя и си проправят път за заселване в Анатолия, а византийският василевс Роман IV Диоген е пленен.
Битката отваря пътя на селджуците към Близкия изток и Балканите. Военните действия предрешават за векове бъдещето на региона.
Селджуците се строяват в грамаден полумесец, използвайки стрелци и набези по фланговете за да тормозят настъпващите ромеи. Византийската пехота успява да превземе лагера на врага, но селджукидите изтеглят конницата си и използвайки стрелци продължават на принципа“удряй и бягай“ да отслабват крилата на своите опоненти, като същевременно „рогата“ на полумесеца започват да се затварят към тила на византийците. Поставен в това неудобно положение, Роман заповядва отстъпление към Манцикерт.
Турците се възползвали от настъпилото объркване и спускащия се мрак и атакували разпокъсаната византийска армия. Крилата били пометени, а центъра обкръжен и разбит. Роман IV бил пленен, а варяжките му гвардейци – убити, докато го защитават.
Сблъсъкът между Византийската империя и Селджукидите започва още през 1060 г., когато турците започват първите си набези в Армения. До 1068г., селджуците са завладели по-голямата част от тази провинция, заедно със главните градове Ани и Кесарея. Константин IX и Константин X – и двамата далеч от висотата на воините императори, които извели до победен край ромейската реконкиста, не успели да противодействат на засилващото се турско настъпление. С възкачването на трона на енергичния Роман IV Диоген, византийците започнали поредица от стъпки за да се възвърнат загубените позиции в Северна Сирия и Източна Анатолия. Една византийска армия успява да изтласка турците от Сирия, макар да е победена в последна сметка след личната намеса на султан Алп Арслан. Въпреки това владетелят на селджуците избира да сключи мир (1069г.) и да насочи вниманието си към могъщия Фатимидски халифат в Египет.
Напредването на Византия към Кавказ довежда до битката Манцикерт. Победата на селджуките довежда до изграждането на Бачковския манастир.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Bai nudals
Коментиран от #2
05:45 26.08.2020
2 тамплиер от България
До коментар #1 от "Bai nudals":Предстои битка ама селджука не иска да дава властта. Варди суджука.
Коментиран от #13
06:29 26.08.2020
3 ПОБОЙко ПОБОЙрисов
06:36 26.08.2020
4 Ххх
Попаднал в плен, Роман е принуден да търпи церемониални унижения от султана, като например да му служи за столче, от което да се качва на коня си. Все пак Роман се споразумява с Алп Арслан, който го пуска на свобода, при условие че императорът се признава за негов васал и му изплаща голям паричен данък.
Междувременно новината за разгрома на Роман IV при Манцикерт става причина в Константинопол властта отново да премине в ръцете на Евдокия Макремволитиса. Когато става ясно, че императорът е жив и пътува към столицата, кесарят Йоан Дука и менторът на Михаил VII – Михаил Псел, извършват преврат срещу Евдокия и я заточват в манастир, след което принуждават Михаил VII да обяви Роман Диоген за детрониран. Преди Роман да успее да събере верните си войски, срещу него са изпратени армии начело с Константин и Андроник Дука, синовете на кесаря Йоан.
През 1072 г. Роман IV е обсаден от войските на Андроник в крепостта Адана в Киликия. Започват преговори, в които се стига до споразумение Роман да получи гаранции за неприкосновеността си, ако се откаже от престола и се оттегли в манастир. Приел предложението, Ро
Коментиран от #6, #14
06:47 26.08.2020
5 Ххх
06:52 26.08.2020
6 Ххххх
До коментар #4 от "Ххх":Как пък все "вашата" гледна точка на Историята е правилна...? Ами според съвременните историци, турско "робство " НЕ Е ИМАЛО, и доказателствя също има, но се манипулират, защото ще изчезне българската гордост за"велик" народ, от който започва всичко в света! България и българите са"люлката" на цивилизацията, от тук започва "света", все пак и Господ е "българин"!?
Коментиран от #7, #9
06:59 26.08.2020
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ххххх
До коментар #7 от "Ххх":Никога, никога, никога не съм казвал, че турците са "люлката" на цивилизация и наука! Направих паралел само, но ти се нервиш, защо ли, може би истината е кофти, но все пак е истина?!
07:28 26.08.2020
9 Goiko Mitich doide
До коментар #6 от "Ххххх":И кои са тез съвременни историчаре???? 2 по значимост и 3по големина архив на османците е в София ,а там в тези документи написани на арабски /ТУРСКИЯ ЕЗИК Е ИЗМИСЛЕН ПРЕЗ 1926-27 от когато ви е и писменоста която е латинска/ много добре е записано ЦЕНА НА РОБ НА ПАЗАРА В КАНДИЯ ...на пазара в АНАТОЛИЯ.....
Коментиран от #10, #12
07:32 26.08.2020
10 Xxxxxxx
До коментар #9 от "Goiko Mitich doide":Когото и да назова, все ще бъде отхвърлен, защото противоречи на нагласената история. Между другото, арабски и османотурски има разлика, ти как мислиш?
07:34 26.08.2020
11 123
07:37 26.08.2020
12 Гост
До коментар #9 от "Goiko Mitich doide":Аз другарю историк да вА запитам, от где са цифрите, които ползвате?
07:38 26.08.2020
13 Бъркаш се.
До коментар #2 от "тамплиер от България":Нас ни предстои битка със суджуците, а не Селчуките. Има разлика.
07:40 26.08.2020
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 плевен
Коментиран от #16
08:38 26.08.2020
16 историята учи
До коментар #15 от "плевен":Горе долу е така , но и византийците не са били ангели небесни. Ние също сме ги пазили от от варварските племена оттатък Дунава. За тях ние сме били необходимо зло , стена срещу бързите степни орди , качени на кон , идват бързо , плячкосват по границите , и се изтеглят , върви ги гони. Ние също сме били на кон , и тази тактика ни е била до болка позната. Голяма част от нашите победи срещу византийците, са тогава когато Византия е разпъната между нас , и арабите. Византия винаги е разчитала чрез религията да ни приобщи в единна хомогенна общност със своята империя , под скиптъра на императора , но се проваля. За жалост времената на османските завоевания , се застъпват с Европейският Ренесанс , характерен с разпадането на империи на отделни държавици-крепости , роене и разчленяване , на васали и княжества , сред които обединения ислям , върви като слон в стъкларски магазин . Обезлюдената от чумата Европа , и постоянно враждуващите две крила на християнството . Османците хитро го използват. Първо минават да завладеят нас ,раздробените княжества, и постепенно отрязват Константинопол по море и суша , и така го превземат . Естествено това не става веднага , а за десетки години , постепенно , и методично.
09:27 26.08.2020
17 Радо
Коментиран от #18
09:35 26.08.2020
18 съгласен
До коментар #17 от "Радо":Безспорно е така . Върнаха ни 500 години назад . Изтриха и разрушиха нашето културно наследства. Няма нещо което да може да се види от тогава , освен няколко джамии и мостове. Извършваше се отрицателна селекция . И още не можем да преодолеем последствията от това присъствие.
10:21 26.08.2020
19 копи пейст
19:55 26.08.2020
20 Горски
Прословутата турска стратегия на на полумесеца е приложена и при тази битка...но едва ли тя колкото и прехвалена да е , е причината 10 пъти по малка войска да победят 100 хилядна армия... Всички тюрколози в академичния свят са единодушни във факта че езикът на сражаващите се един срещу друг в тогавашните стандарти за воюване се оказва решаващият фактор за края на битката.
03:18 26.08.2026
21 каквито и "битки"
Коментиран от #22, #24
03:33 26.08.2026
22 да но никой
До коментар #21 от "каквито и "битки"":не ги понася освен лакеите им и то пак заради крадените им пари всички ги мразят и проклинат!!!
03:37 26.08.2026
23 Ти да видиш
04:13 26.08.2026
24 Дзак
До коментар #21 от "каквито и "битки"":Свидетелство за Изнудване още през 2020!
Коментиран от #25
04:47 26.08.2026
25 Факт
До коментар #24 от "Дзак":Архивите говорят!
04:58 26.08.2026