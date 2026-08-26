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26 август 1071 г. Битката при Манцикерт (ВИДЕО)

26 август 1071 г. Битката при Манцикерт (ВИДЕО)

26 Август, 2026 03:13 7 688 25

  • манкикерт-
  • византия-
  • селджуци-
  • турци

Сблъсъкът между Византийската империя и Селджукидите започва още през 1060 година

26 август 1071 г. Битката при Манцикерт (ВИДЕО) - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 26 август 1071 г. близо до Манцикерт, Армения, селджуците нанасят решително поражение на Византийската империя и си проправят път за заселване в Анатолия, а византийският василевс Роман IV Диоген е пленен.

Битката отваря пътя на селджуците към Близкия изток и Балканите. Военните действия предрешават за векове бъдещето на региона.

Селджуците се строяват в грамаден полумесец, използвайки стрелци и набези по фланговете за да тормозят настъпващите ромеи. Византийската пехота успява да превземе лагера на врага, но селджукидите изтеглят конницата си и използвайки стрелци продължават на принципа“удряй и бягай“ да отслабват крилата на своите опоненти, като същевременно „рогата“ на полумесеца започват да се затварят към тила на византийците. Поставен в това неудобно положение, Роман заповядва отстъпление към Манцикерт.

Турците се възползвали от настъпилото объркване и спускащия се мрак и атакували разпокъсаната византийска армия. Крилата били пометени, а центъра обкръжен и разбит. Роман IV бил пленен, а варяжките му гвардейци – убити, докато го защитават.

Сблъсъкът между Византийската империя и Селджукидите започва още през 1060 г., когато турците започват първите си набези в Армения. До 1068г., селджуците са завладели по-голямата част от тази провинция, заедно със главните градове Ани и Кесарея. Константин IX и Константин X – и двамата далеч от висотата на воините императори, които извели до победен край ромейската реконкиста, не успели да противодействат на засилващото се турско настъпление. С възкачването на трона на енергичния Роман IV Диоген, византийците започнали поредица от стъпки за да се възвърнат загубените позиции в Северна Сирия и Източна Анатолия. Една византийска армия успява да изтласка турците от Сирия, макар да е победена в последна сметка след личната намеса на султан Алп Арслан. Въпреки това владетелят на селджуците избира да сключи мир (1069г.) и да насочи вниманието си към могъщия Фатимидски халифат в Египет.

Напредването на Византия към Кавказ довежда до битката Манцикерт. Победата на селджуките довежда до изграждането на Бачковския манастир.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Bai nudals

    32 7 Отговор
    И на нас,ни предстои битка на 2.09.

    Коментиран от #2

    05:45 26.08.2020

  • 2 тамплиер от България

    27 6 Отговор

    До коментар #1 от "Bai nudals":

    Предстои битка ама селджука не иска да дава властта. Варди суджука.

    Коментиран от #13

    06:29 26.08.2020

  • 3 ПОБОЙко ПОБОЙрисов

    19 3 Отговор
    Не ме интересуват разни селджуци, аз искам суджуци...

    06:36 26.08.2020

  • 4 Ххх

    8 1 Отговор
    По думите на съвременниците причината за поражението е в собствения лагер на императора – когато той е напът да спечели битката и дори преследва отстъпващите турци, враговете му разпространяват слуха за мнимото му поражение, в резултат на което част от войските му не влизат в боя, други откровено дезертират и т.н., а императорът е ранен и пленен от селджуките.
    Попаднал в плен, Роман е принуден да търпи церемониални унижения от султана, като например да му служи за столче, от което да се качва на коня си. Все пак Роман се споразумява с Алп Арслан, който го пуска на свобода, при условие че императорът се признава за негов васал и му изплаща голям паричен данък.
    Междувременно новината за разгрома на Роман IV при Манцикерт става причина в Константинопол властта отново да премине в ръцете на Евдокия Макремволитиса. Когато става ясно, че императорът е жив и пътува към столицата, кесарят Йоан Дука и менторът на Михаил VII – Михаил Псел, извършват преврат срещу Евдокия и я заточват в манастир, след което принуждават Михаил VII да обяви Роман Диоген за детрониран. Преди Роман да успее да събере верните си войски, срещу него са изпратени армии начело с Константин и Андроник Дука, синовете на кесаря Йоан.
    През 1072 г. Роман IV е обсаден от войските на Андроник в крепостта Адана в Киликия. Започват преговори, в които се стига до споразумение Роман да получи гаранции за неприкосновеността си, ако се откаже от престола и се оттегли в манастир. Приел предложението, Ро

    Коментиран от #6, #14

    06:47 26.08.2020

  • 5 Ххх

    5 3 Отговор
    През 1072 г. Роман IV е обсаден от войските на Андроник в крепостта Адана в Киликия. Започват преговори, в които се стига до споразумение Роман да получи гаранции за неприкосновеността си, ако се откаже от престола и се оттегли в манастир. Приел предложението, Роман Диоген се предава, но е арестуван и отведен в Константинопол, където на 29 юни 1072 е ослепен, и заточен в един манастир в Киналиада на Мраморно море. Ослепяването на бившия император е извършено по изключително брутален начин, поради което той умира малко по-късно от инфекция.

    06:52 26.08.2020

  • 6 Ххххх

    6 21 Отговор

    До коментар #4 от "Ххх":

    Как пък все "вашата" гледна точка на Историята е правилна...? Ами според съвременните историци, турско "робство " НЕ Е ИМАЛО, и доказателствя също има, но се манипулират, защото ще изчезне българската гордост за"велик" народ, от който започва всичко в света! България и българите са"люлката" на цивилизацията, от тук започва "света", все пак и Господ е "българин"!?

    Коментиран от #7, #9

    06:59 26.08.2020

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ххххх

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Ххх":

    Никога, никога, никога не съм казвал, че турците са "люлката" на цивилизация и наука! Направих паралел само, но ти се нервиш, защо ли, може би истината е кофти, но все пак е истина?!

    07:28 26.08.2020

  • 9 Goiko Mitich doide

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ххххх":

    И кои са тез съвременни историчаре???? 2 по значимост и 3по големина архив на османците е в София ,а там в тези документи написани на арабски /ТУРСКИЯ ЕЗИК Е ИЗМИСЛЕН ПРЕЗ 1926-27 от когато ви е и писменоста която е латинска/ много добре е записано ЦЕНА НА РОБ НА ПАЗАРА В КАНДИЯ ...на пазара в АНАТОЛИЯ.....

    Коментиран от #10, #12

    07:32 26.08.2020

  • 10 Xxxxxxx

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Goiko Mitich doide":

    Когото и да назова, все ще бъде отхвърлен, защото противоречи на нагласената история. Между другото, арабски и османотурски има разлика, ти как мислиш?

    07:34 26.08.2020

  • 11 123

    2 1 Отговор
    Автора има неточност името е Манзикерт. Причината за загубата на битката са предателства, първо е разпусната Иберийската армия от 50 000 човека в източна анатолия.Армията на Император Роман се състои от 5000 професионални войници от западните провинции( включително и Българи, гереманци, франциузи) и 5000 от източните провинци които включвеат, арменци,грузинци, печенеги и кумани.цялата армия е 40 000, тя се разделя на две по 20 000 едната част остава с Роман, другата част от 20 000 с по голамвата част от професионалните войници, и Вагянгската Гвардия, заедно с 500 нормански наемници на генерал Тарчиниотес отива към Килат.Половината от 20 000 му войска дезертира на втория ден, а по време на битката дезертират дясното крило от арменци и и резрвните му войски с Генерал Андроник Дукас-един от политическите противници на императора. Турските му наемници, 500 от варянгите и войници от западните провинции са унищожени а императора пленен.

    07:37 26.08.2020

  • 12 Гост

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Goiko Mitich doide":

    Аз другарю историк да вА запитам, от где са цифрите, които ползвате?

    07:38 26.08.2020

  • 13 Бъркаш се.

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "тамплиер от България":

    Нас ни предстои битка със суджуците, а не Селчуките. Има разлика.

    07:40 26.08.2020

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 плевен

    7 2 Отговор
    Пак застъпвам тезата: От основаването на Първата българска държава, та до гибелта на Втората, Ромейската империя е била защитната стена, която ни е предпазвала от араби и турци. Много често нашата роля се е свеждала да я подкопаваме в гръб.

    Коментиран от #16

    08:38 26.08.2020

  • 16 историята учи

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "плевен":

    Горе долу е така , но и византийците не са били ангели небесни. Ние също сме ги пазили от от варварските племена оттатък Дунава. За тях ние сме били необходимо зло , стена срещу бързите степни орди , качени на кон , идват бързо , плячкосват по границите , и се изтеглят , върви ги гони. Ние също сме били на кон , и тази тактика ни е била до болка позната. Голяма част от нашите победи срещу византийците, са тогава когато Византия е разпъната между нас , и арабите. Византия винаги е разчитала чрез религията да ни приобщи в единна хомогенна общност със своята империя , под скиптъра на императора , но се проваля. За жалост времената на османските завоевания , се застъпват с Европейският Ренесанс , характерен с разпадането на империи на отделни държавици-крепости , роене и разчленяване , на васали и княжества , сред които обединения ислям , върви като слон в стъкларски магазин . Обезлюдената от чумата Европа , и постоянно враждуващите две крила на християнството . Османците хитро го използват. Първо минават да завладеят нас ,раздробените княжества, и постепенно отрязват Константинопол по море и суша , и така го превземат . Естествено това не става веднага , а за десетки години , постепенно , и методично.

    09:27 26.08.2020

  • 17 Радо

    9 2 Отговор
    Византийската империя е била една от най-прогресивните, демократични и т.н. империи....1000 пъти по-добре да бяхме в рамките на Византия, отколкото в Османската империя, но зла съдба!!

    Коментиран от #18

    09:35 26.08.2020

  • 18 съгласен

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Радо":

    Безспорно е така . Върнаха ни 500 години назад . Изтриха и разрушиха нашето културно наследства. Няма нещо което да може да се види от тогава , освен няколко джамии и мостове. Извършваше се отрицателна селекция . И още не можем да преодолеем последствията от това присъствие.

    10:21 26.08.2020

  • 19 копи пейст

    2 1 Отговор
    Документалните сведения за българите в Мала Азия през Средновековието са оскъдни. Писмени източници за тях се съдържат в някои летописи и в епически произведения на средновековни поети в Ориента и легенди. Те трябва много внимателно да се използват, тъй като са повече поетически измислици, отколкото документални свидетелства и летопис. Най-известното от тези произведения е Караманското шахнаме на Шикяри Мухлис, написано в стихове. В тази епическа поема -Шахнаме (царственик, или биографии на царе) на много места се говори за българи в Южен Анадол, в полите на планинската верига Торос, в нейното разклонение Булгар-даг (Българска планина). Така се нарича тя и днес от населението, а и от историците, въпреки че е прекръстена на Болкар даг. През периода от XII до XVI в., според Шахнамето, тези българи създавали на два пъти своя държава със ханове и царе, с войска и сечени пари. Споменават се имената на царица Катерина, Яхша хан I, Яхша хан II, Асен, Асеноглу (син на Асен). Те се съюзявали ту с византийците или караманите срещу селджукските и османските турци, ту с турците срещу византийците и караманите, намесвали се в междуособиците в техните държавици (княжества и бейлици). Воювали и с кръстоносците. Описан е походът на султан Селим I в Египет, в който участвали и българи. През 1513-1514 г. войската на царица Катерина била разбита, много от войниците и част от населението били избити в ожесточено сражение с войските на султан Селим I,

    19:55 26.08.2020

  • 20 Горски

    2 0 Отговор
    Битката е част от Великото преселение на Тюркските племена от Памиро Алтайските планински вериги и степите на Подбайкалието и Монголия! Не много популярна но приета за една от най достоверните верси за битката е твърдението че Роман IV Диоген е набрал 100 хилядна Византийска армия благодарение на тюркски племена заселили Балканските земи на Византия (-кумани , печенеги, авари плюс и прабългари).Срещу тази армия Алп Арслан е само с 10 хилядна войска ...
    Прословутата турска стратегия на на полумесеца е приложена и при тази битка...но едва ли тя колкото и прехвалена да е , е причината 10 пъти по малка войска да победят 100 хилядна армия... Всички тюрколози в академичния свят са единодушни във факта че езикът на сражаващите се един срещу друг в тогавашните стандарти за воюване се оказва решаващият фактор за края на битката.

    03:18 26.08.2026

  • 21 каквито и "битки"

    0 0 Отговор
    да се водят все едни и същи се облажват мазно мазно с много чесън и всички знаят кои са

    Коментиран от #22, #24

    03:33 26.08.2026

  • 22 да но никой

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "каквито и "битки"":

    не ги понася освен лакеите им и то пак заради крадените им пари всички ги мразят и проклинат!!!

    03:37 26.08.2026

  • 23 Ти да видиш

    0 1 Отговор
    Никой не го интересува арменските отпадъци!

    04:13 26.08.2026

  • 24 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "каквито и "битки"":

    Свидетелство за Изнудване още през 2020!

    Коментиран от #25

    04:47 26.08.2026

  • 25 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дзак":

    Архивите говорят!

    04:58 26.08.2026

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