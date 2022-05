Проф. Валентин Колев: Очевидно "Газпром" не е надежден партньор

Очевидно е, че "Газпром" не може да се причисли към надеждните партньори и трябва да търсим алтернатива - азерски газ, втечнен газ, Европа.

Това заяви деканът на Електротехническия факултет в ТУ-София проф. Валентин Колев в "Денят ON AIR"



"За мен още не е видно дали новите управляващи искат да направя далавера или не. Чрез офшорка да се внася структуроопределяща енергийна суровина е невероятно. Ако Русия е нарушила едностранно договора, аз определям "Газпром" като ненадежден партньор за обезпечаване на енергийния баланс на страната ни. Не виждам нищо лошо управляващите да търсят начини за компенсиране", коментира той в "Денят ON AIR" на Bulgaria ON AIR.



Според него трябва да се прецени кои точно производства да бъдат подпомогнати.



"Вярно е, че цената е важна, но по-важно е да има газ. Това, което се случва в енергетиката, не може да не повлияе на политическата ситуация в държавата, но все пак трябва да бъдем в по-изчаквателна позиция и да дадем шанс на тези управляващи. Имат огромно желание да свършат някаква работа. Хубаво би било да се доверят на доказани експерти, а не да се назначават хора да се учат на професия енергетик", подчерта проф. Колев.



"Беше дадено всичко по силите на държавата да бъде изграден "Балкански поток" и в същото време реверсивната връзка беше оставена на заден план. Ако беше изградена, сега щяхме да имаме повече възможности за азерски газ", твърди той.



Проф. Колев изрази мнението, че трябва да имаме по-големи хранилища за балансиране на газопреносната мрежа.