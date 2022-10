Стефан Гамизов: Списък на построилите ”Турски поток” руснаци и беларуси, за които ни лъжеха, че са саудитци

Както винаги съм казвал, сред нас българите има една ужасяваща прослойка хора, които владеят държавата и я грабят основно с руската диктатура заедно. Грабят ни през газ, горива, електроенергия, после създават фирми да перат откраднатите пари и да крадат еврофондове. България е Мордор на посткомунистическите и руски кражби.

Това написа във "Фейсбу"к Стефан Гамизов.

Представям ви пълен списък на построилите "Турски Поток" с ваши 3 милиарда лева.

"Турски Поток", за който Борисов и Петкова лъжеха, че се строи от саудитска фирма, за да скрият, че се строи с вашите пари от руснаци и беларуси.

Не само Борисов и санкционираните са помогнали да се заобиколи Украйна, за да може диктатурата в Москва да я нападне, а са платили 3 милиарда лева ваши пари за това заобикаляне с "Турски Поток" на руснаци и беларуси, което прави България пряк съучастник на руската диктатура в тази престъпна война, благодарение и по волята на Борисов и санкционираните.

Задавам си въпроси свързани с това, колко е бил рушвета за това предателство и разпалване на война, както и какво им плащат руснаците на всички, за да не бъде спрян поради незаконност "Турски Поток".

Слуховете са за вече 500 милиона евро на година рушвети раздавани на всеки с някакво отношение към "Турски Поток" на топ политическа позиция и тези построили го със своята политическа воля.

Четете списъка с руснаци и беларуси, които ни обясняваха, че са саудитци.

Специални поздрави на г-н Курбатов и колегите му от ГРУ!



Nikolay Ilyushchenko Director of Arkad E&C Bulgaria Branch

Yuri Shvetsov Corporate Director Arkad Consortium

1 Andrey Kurbatov CPD Branch Legal Representative

Documentary Department

2 Yoana Lazarova Document Director

3 Sabrina AlMakwasi Document controller

4 Svetlana Georgieva Assistant Document Department

5 Tsvetomir ASENOV Document Controller

6 Kristina Kinovska Document Controller

7 Ilja Kammacher Deputy Document Controler

Project Managers

8 Ahmad Abduallah Project Manager

9 Mikhail Olekhovsev Branch Deputy Director CPD

10 Stepan Dutchin Project construction Director

11 Sergey Jezerski Project Manager

Document Control and Project Coord. Department

12 Anastasia Oshchepkova Head of DCC & Coordination Division

13 Oleg Sidorenko Project Coordination Manager

14 Margarita Danilova Document Control Manager

15 Vladimir Boyadzhiev Document Control Manager

16 Mujtaba Alkhadhrawi Cost Control Engineer

17 Ognyan Ralchev Planning Engineer

Contract and Claim Devision

18 Igor Batalin Head of Contact & Claim

19 Aleksander Manusevich Deputy Head of Contract and Claim

20 Borys Smyrnov Contract administrator

21 Denitsa Dudevska Legal Counsel

22 Dmitry Solovyev Translator

23 Petya Rasheva Contracts Manager

Administration/HR

24 Evgeni Nosovsky Deputy Administration Manager

25 Adelina Ignatova Permits Officer

26 Adriana Stoyanova Executive Assistant

27 Aleksandra Arbekova Personal Assistant

28 Alla Dimova Poject Admin Translator

29 Daniela Gospodinova Admin Assistant

30 Dmitriy Avramov Senior Admin Officer

31 Doncho Ivanov Personal Assistant of A Abdullah

32 Dzhihad KAYALI Insurance officer

33 Elizaveta Boncheva Poject Admin Translator

34 Faisal Alshulani HR Admin Supervisor

35 Ivan Yordanov Public Relation Officer

36 Kalin Laloshev Office Manager

37 Maria Moskova Admin Officer

38 Maria Pechova HR admin

39 Marian Petkov Project Admin Translator

40 Nina Nencheva HR admin

41 Ognyan Sokolov Project Admin Translator

42 Polina PETROVA Administrative secretary

43 Reni Bakardzhieva HR Director

44 Silviya Kirilova Site Manager Personal Assistant

45 Stanko Dimitrov Project Admin Translator

46 Tatyana Kirova Project Admin Translator

47 Tsevelina Kostova Project Admin Translator

48 Valeriya Kovatsalieva Project Admin Translator

49 Yulian Danailov Administration officer

Finance Department

50 Mikhail Surif Finance Director CPD

51 Denis Spynu Financial Director Consortium

52 Alena Tereshina Financial Analyst

53 Andrea Favaro Financial Director

54 BENTCHEV Kosta Senior Accountant

55 Elena Shopova Senior Accountant

56 Evgenija Deryabina Cost Control Manager

57 Giovanni Deledda Cost Controller

58 ALEKSIEV Konstantin Accountant

59 Zhanna Konova Operational Expences

60 Fayez Naser Finance Director

Planning & Reporting Department

61 Dmitriy Artemov Head of Planning and Reporting

62 Mohammad Abu Radi Project Control Manager

63 Roman Stasevich Project Analyst

64 Luibov Datsenko Project Planning Maneger

65 Dmitry Perezhogin Planning Manager

66 Vitaly Filatov Senior Dispatcher

67 Petar Stefanov Dispetcher

68 Oleksii Susak Dispatcher

Procurement Department

69 Alexey Kelborm Head of Procurement Department

70 Aleksei Perezhogin Deputy Head of Procurement

71 Anna Kuznetsova Procrument senior engineer

72 Elena Seliverstova Logistic Senior Engineer

73 Islam Hamdan Procurement Officer

74 Andrii BROVKO Director of the branch office

75 Andrii Halytskyi Piping Lead Engineer

76 Andrii BIHUN Telecomm Lead Engineer

78 Biagio Cutraro Logistics Supervisor

79 Denys DERKACH Piping Lead Engineer

80 Elko GEVRENOV Logistic/Transport Coordinator

81 Francesco FRANCO Purchasing Subcontracting Manager

82 Igor Skrypnyk Site Technical Engineer

83 Ihor SENIUK Pipeline Lead Engineer

84 Iryna GUBAR Civil Lead Engineer

85 Kyrylo TIASTOV Project Manager

86 Lachezar Lozanov Store Keeper

87 Lilyana Koleva Data Entry

88 Marco DEL GIACCIO Procurement Department Manager

89 Mykola IHNATENKO Pipeline Lead Engineer

90 Oleh TROKHYMETS Piping Lead Engineer

91 Oleksandr DOVZHENKO Telecomm Lead Engineer

92 Oleksandr MAIORKO Electical Lead Engineer

93 Oleksandr DZIHORA Pipeline Lead Engineer

94 Oleksandr SHEVCHUK Electical Lead Engineer

95 Oleksandr SKAKUN Piping Lead Engineer

96 Oleksandr TSILEPA Telecomm Lead Engineer

97 Oleksii BROVKO DCC Engineer

98 Oleksii Soboliev Pipeline engineer/coordinator

99 Riccardo VITI Shipping and Logistics Manager

00 Sergey Blinov Head of technical support devision

01 Sergiy MERTVECHENKO Project Manager

02 Valentin Konaktchiev Logistic Specialist

03 Valerii Vasylenko Environmental Coordinator

04 Vasyl PRYIMAK Senior Pipeline Engineer

05 Volodymyr PASAK Deputy Project Manager

Pipe Supply Division

06 Sergey Boyarinsev Project coordinator

07 Vitaly Tsyganok M. of Branch Office Com. Dev.S a.r.l. Bul. Brand

08 Sergey Finkov

09 Lina Dokalina

010 Yulli Anokhiona

011 Anton Nosovskiy

HSSE Department

012 Sergey Ryabov HSSE Director

013 Tzvetan Kirov HSSE Manager

014 Victor Antipin HSSE Manager

015 Hrisimir Nenchev HSSE Coordinator

016 Мartin Cholakov HSSE Coordinator

017 Petar Petrov HSSE Coordinator

018 Petar Spiridonov HSSE Coordinator

019 Nikola Kirov Transport Coordinator & HSSE Officer

020 Hristo Torlakov HSSE Officer

021 Yanko Valchev HSSE Officer

022 Petar Dimitrov HSSE Officer

023 Veselina Kirilova HSSE Officer

024 Vladimir Vladov HSSE Officer

025 Petko Atanasov HSSE Officer

026 Ivaylo Ivanov Environmental Expert

QA/QC Department

027 Mikhail Sviridonov Head of QA/QC

028 Aleksander Meshkov QA Manager

029 Nikolay PATEV QA/QC Manager

030 Aleksandr Tishkin Coating Inspector

031 Andrey Shkireev Coating Coordinator

032 Anyur SHAYMARDANOV Senior welding engineer

033 Desislava Kandova Document Controler

034 Dimitriy Semeikin Executive documentation engineer

035 Evgeni Stoyanov Document Controller

036 Georgi GEORGIEV QC Welding Inspector

037 Georgi Totev NDT Coordinator

038 Hristina Petrova QC Inspector

039 Hristo Nedyalkov Piping Inspector

040 Igor Kavetskiy NDT coordinator

041 Ivan Berezyuk Welding Coordinator

042 Khaled Bahbouh Welding Engineer

043 Marin Kandov NDT Coordinator

044 Milen Mihailov Piping Inspector

045 Miroslav PASPALDZHIEV QA&QC Coordinator

046 Plamen Rusev Document Controller

047 Plamen Iliev Coating Inspector

048 Radiy Semeikyn QC Coordinator

049 Rumen Dimitrov QC Inspector Communication

050 Rumen Lalkovski QC Welding Inspector

051 Rumen Maev QC Coating Inspector

052 Slav Lazarov Piping Inspector

053 Stoyan Stoyanov Welding Engineer

054 Todor Todorov Welding Engeneer

055 Valentin ANTONOV QC Welding Coordinator

056 Vladimir Kriukov Electrical Inspector

057 Vladimir Storozhenko QC Document controller

058 Vladislav Deryabin Document Control Manager

Construction Dep.

159 Bohdan Kinash As-Built Engineer

160 Igor Mikula As-Built Engineer

161 Ihor Morhulets Site Construction Coordinator

162 Konstantin Fomin Construction Manager

163 Oleh Lypovyi Site Construction Coordinator

164 Vasyl Nimchuk Technical Manager

165 Vitaly ZMUDENKO As-Built Engineer

166 Volodymyr Lashchyk Site Technical Engineer

167 Yuri Khrustalev Testing Coordinator

168 Yury Melnichenko Site Construction Coordinator

169 Abdelrahman Qandil Constuction Manager

170 Aleksandr Sukhovii Site technical engineer

171 Ali Kdouh Site Superintendent

172 Bogdan Nikolaev Site civil Supervisor

173 Dionisie Pana Construction Superintendent

174 Gabriel Marinov Site Material Controller

175 Grigory SHCHERBAKOV HDD engineer and coordinator

176 Hristo Kasabov Surveyor

177 Hussain ALHAMAD Mechanical Engineer

178 Ilko Belev Technical Translator

179 Ivan KOSTOV Civil Structural Engineer

180 Jihad Bavitch Site Supervisor

181 Krasimir Solenkov Surveyor

182 Mikhail Sorokin Site construction coordinator

183 Mohammad Al Asadi Construction Superintendent

184 Nikola ANTONOV Lead Surveyor

185 Nikolay Georgiev Site Supervisor

186 Pietro PERRINO Civil Specialist

187 Rami Abu Maria Construction Manager

188 Sergey Boyarinsev Project coordinator

189 Uisam Gabin Site Superintendent

190 Yaroslav Bonchuk Site construction coordinator

Engineering Dep.

191 Dmitriy Mingareev Head of Engineering

192 Mykhailo Medvedyk Construction Manager Vidin A9, A10

193 Timofei Ivanitsky Engineering Manager Pleven A6,A7, A8

194 Aleksei Demichev Construction Manager A4, A5 VTarnovo

195 Andriy Ponchko Construction Manager A1,A2,A3 Shumen

196 Cesare Villa Engineering Manager

197 Vanni Di Carlo Piping Discipline Manager

198 Ermina Shiavo Pappo Project Discipline Coordinator

199 Massimo Ontano Electrical Discipline Manager

200 Stefano MALLIA Chief Instrumentation Engineer

201 Kristina KINOVSKA Document Controller

202 Issam GHAZALEH Technical Manager

203 Federico IMBERTI Discipline Leader

204 Lauro Di Matteo Junior Electrical Engineer

Commission Department

205 Zrinco Tiblyas Pre Commissioning

IT Department

206 Artem Shcherbakov IT specialist

Company Drivers

207 Borislav Borisov Company Driver

208 Kaloyan Bedzhev Company Driver

209 Krasimir Grigorov Personal Driver

210 Stefan Aleksandrov Company Driver

211 Vladimir Gatev Company Driver