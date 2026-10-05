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5 октомври 1878 г. Кресненско - Разложкото въстание срещу Берлинския диктат и Великите сили

5 октомври 1878 г. Кресненско - Разложкото въстание срещу Берлинския диктат и Великите сили

5 Октомври, 2026 03:04 493 19

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  • берлински договор-
  • берлински диктат-
  • велики сили-
  • османска империя-
  • русия

Официално Русия се разграничава от биещите се с оръжие в ръка българи

5 октомври 1878 г. Кресненско - Разложкото въстание срещу Берлинския диктат и Великите сили - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 5 октомври 1878 г. избухва Кресненско - Разложкото въстание.

То е предизвикано от решенията на Берлинския конгрес, който разпокъсва новоосвободените български земи.

Българите от Македония изпращат до правителствата на Великите сили и Временното руско управление петиции, мемоари и молби, с които протестират срещу решението техните земи да останат в пределите на Османската империя.

Отговор няма и по тази причина македонските българи въстават срещу османската власт, за да се присъединят към Княжество България.

На 5 октомври сборен отряд от около 400 въстаници, разделен на чети, под общото командване на Стоян Карастоилов (Стоян войвода) и Адам Калмиков атакува турския гарнизон, разположен при кресненските ханове. След 18-часово сражение, турската войска се предава. Пленени са 119 войници и двама офицери.

Освободени са редица села. Освен в Кресненското дефиле въстанически действия започват в Неврокопско, Демирхисарско, Серско, Малешевско и други области. В началото на ноември въстанието обхваща и селата от Разложката котловина. Но въпреки проявения героизъм турците преминават в настъпление. На 11 ноември 1878 г. е опожарена Кресна. Същата участ постига още 12 села от Кресненското дефиле. Към края на ноември е разгромено въстанието и в Разложко.

По десния бряг на река Струма обаче въстаническите действия продължават до февруари 1879 г., но разколът в ръководството оказва силен негативен резултат.

На 25 май 1879 г. Натанаил Охридски разпуска четите и въстанието е прекратено.

Жестокостите на турската войска и башибозук над населението принуждават над 25 000 души от Мелнишко, Горноджумайско, Разложко и други краища на Македония да напуснат родните си селища и да потърсят убежище в Княжество България.

Официално Русия се разграничава от въстанието, но средното и ниско ниво в администрацията на временното руско управление в България обаче подпомага бунта. Останалите Велики сили в лицето на Великобритания и Австро-Унгария са против.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц тц

    11 32 Отговор
    Украйна унищожи ракетен комплекс С-400 „Триумф“ на руска територия. Цената му е 1,2 милиарда долара.

    Коментиран от #4, #6, #18

    04:00 05.10.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПОЗДРАВИ ЗА МАЙКИТЕ

    15 1 Отговор
    НА ИСТАНБУЛСКИЯ КОЗОЕБ РЕДЖЕП ,
    КАЙЗЕР СВИНХЕЛМ И ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР
    ....

    Коментиран от #5

    04:39 05.10.2023

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 УНИЩОЖИХА БЕЗ ЦЕННАТА ДЕВСТВЕННОСТ

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тц тц":

    НА МАЙКА ТИ И ТО НАПРАЗНО ПРЪКВАЙКИ СЕ ТИ НЕ БЛАГОДАРНОСТ СОРОСОИДЧЕ...

    04:50 05.10.2023

  • 7 Орлин

    19 1 Отговор
    Макетата отдавна направиха братята си българи враг и много се гордеят с омразата си , но сега направиха враг и създателите на тяхната “македонската нация“ руснаците ....както те се изразяват ....“гайле немат “ с враговете .

    05:38 05.10.2023

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    6 4 Отговор
    тия са българи като и тия по магистралите не като бастуните от зглобката и пак запада намесен

    06:41 05.10.2023

  • 9 Иван

    11 20 Отговор
    И защо след 500 години чакане Русия освобождава само половина България

    Коментиран от #11, #17

    06:47 05.10.2023

  • 10 аман от пропаганди и мисирки

    16 5 Отговор
    само не разбрах какви са тия македноски българи? аз за такива несъм учил по история! учил съм за македонци но те се появяват доста по-късно в играта тогава подобно творение на глупостта наречено македония не е съществувало всички са си българи !!!

    Коментиран от #15

    07:20 05.10.2023

  • 11 руснаците ли са

    12 8 Отговор

    До коментар #9 от "Иван":

    чакали 500 години за да ни освободят бре ?!?!? тй май си многополов с тези ти разсъждения …

    07:23 05.10.2023

  • 12 Така така

    3 0 Отговор
    Да и днес пак така, само дето няма герои :)))/

    07:26 05.10.2023

  • 13 Ццц

    14 5 Отговор
    Че ще напишат с големи букви Русия официално се е разграничила е ясно. Но никой не пита защо руснаците са ни помогнали. За да не се чудят козяците какъв е отговорът, ще дам пример: и САЩ са разграничени от войната в Украйна, но практически без тях отдавна да е свършила. За 3 дни, както обичат да пишат от нашата "интелигенция".

    07:51 05.10.2023

  • 14 55 от Козлодуй

    8 12 Отговор
    Все пак трябва да се добави , че Русия напада въстаниците в гръб и помага за разгрома им.

    Коментиран от #19

    07:59 05.10.2023

  • 15 Джоко

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "аман от пропаганди и мисирки":

    Македония е географска област населена предимно с българи, малко гърци и още по- малко цигани и шиптъри. Последните наследство от Османската империя както и при нас помаците от горноджумайско- гр. Гоце Делчев.

    08:18 05.10.2025

  • 16 "ВРАГ НА НАРОДА"

    3 1 Отговор
    И ДН€$ У НАС €вро-дж€н дърит€ -$луги НА циони$тит€ нато($ащ) И €$ РАБОТЯТ СРЕЩУ МАЙКА БЪЛГАРИЯ!
    ВЪН РОДООТ$ТЪПНИЦИТ€ €вро-атлантици, ВЪН нато($ащ)!
    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ С ГЛАВНО "Б"!

    10:28 05.10.2025

  • 17 Когато си глупав

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Иван":

    няма как да не задаваш глупави въпроси.

    16:44 05.10.2025

  • 18 Лелее

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тц тц":

    Пусията фалира и обяви капитулация бре.🤣

    03:57 05.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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