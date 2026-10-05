5 октомври 1878 г. Кресненско - Разложкото въстание срещу Берлинския диктат и Великите сили

На 5 октомври 1878 г. избухва Кресненско - Разложкото въстание.
То е предизвикано от решенията на Берлинския конгрес, който разпокъсва новоосвободените български земи.
Българите от Македония изпращат до правителствата на Великите сили и Временното руско управление петиции, мемоари и молби, с които протестират срещу решението техните земи да останат в пределите на Османската империя.
Отговор няма и по тази причина македонските българи въстават срещу османската власт, за да се присъединят към Княжество България.
На 5 октомври сборен отряд от около 400 въстаници, разделен на чети, под общото командване на Стоян Карастоилов (Стоян войвода) и Адам Калмиков атакува турския гарнизон, разположен при кресненските ханове. След 18-часово сражение, турската войска се предава. Пленени са 119 войници и двама офицери.
Освободени са редица села. Освен в Кресненското дефиле въстанически действия започват в Неврокопско, Демирхисарско, Серско, Малешевско и други области. В началото на ноември въстанието обхваща и селата от Разложката котловина. Но въпреки проявения героизъм турците преминават в настъпление. На 11 ноември 1878 г. е опожарена Кресна. Същата участ постига още 12 села от Кресненското дефиле. Към края на ноември е разгромено въстанието и в Разложко.
По десния бряг на река Струма обаче въстаническите действия продължават до февруари 1879 г., но разколът в ръководството оказва силен негативен резултат.
На 25 май 1879 г. Натанаил Охридски разпуска четите и въстанието е прекратено.
Жестокостите на турската войска и башибозук над населението принуждават над 25 000 души от Мелнишко, Горноджумайско, Разложко и други краища на Македония да напуснат родните си селища и да потърсят убежище в Княжество България.
Официално Русия се разграничава от въстанието, но средното и ниско ниво в администрацията на временното руско управление в България обаче подпомага бунта. Останалите Велики сили в лицето на Великобритания и Австро-Унгария са против.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тц тц
Коментиран от #4, #6, #18
04:00 05.10.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ПОЗДРАВИ ЗА МАЙКИТЕ
КАЙЗЕР СВИНХЕЛМ И ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР
....
Коментиран от #5
04:39 05.10.2023
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 УНИЩОЖИХА БЕЗ ЦЕННАТА ДЕВСТВЕННОСТ
До коментар #1 от "Тц тц":НА МАЙКА ТИ И ТО НАПРАЗНО ПРЪКВАЙКИ СЕ ТИ НЕ БЛАГОДАРНОСТ СОРОСОИДЧЕ...
04:50 05.10.2023
7 Орлин
05:38 05.10.2023
8 Ний ша Ва упрайм
06:41 05.10.2023
9 Иван
Коментиран от #11, #17
06:47 05.10.2023
10 аман от пропаганди и мисирки
Коментиран от #15
07:20 05.10.2023
11 руснаците ли са
До коментар #9 от "Иван":чакали 500 години за да ни освободят бре ?!?!? тй май си многополов с тези ти разсъждения …
07:23 05.10.2023
12 Така така
07:26 05.10.2023
13 Ццц
07:51 05.10.2023
14 55 от Козлодуй
Коментиран от #19
07:59 05.10.2023
15 Джоко
До коментар #10 от "аман от пропаганди и мисирки":Македония е географска област населена предимно с българи, малко гърци и още по- малко цигани и шиптъри. Последните наследство от Османската империя както и при нас помаците от горноджумайско- гр. Гоце Делчев.
08:18 05.10.2025
16 "ВРАГ НА НАРОДА"
ВЪН РОДООТ$ТЪПНИЦИТ€ €вро-атлантици, ВЪН нато($ащ)!
ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ С ГЛАВНО "Б"!
10:28 05.10.2025
17 Когато си глупав
До коментар #9 от "Иван":няма как да не задаваш глупави въпроси.
16:44 05.10.2025
18 Лелее
До коментар #1 от "Тц тц":Пусията фалира и обяви капитулация бре.🤣
03:57 05.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.