Двадесет и едно от 22 нападения срещу търговски кораби край България и Румъния водят към руските сили, според оценката на британската компания за морска сигурност Ambrey Analytics. Москва отрича да е извършвала атаките и не поема отговорност.

Данните бяха представени от Томас Алекса, старши анализатор в Ambrey Analytics, в интервю за бТВ. По думите му през октомври руската армия е свързана с девет нападения срещу кораби в района.

Още новини от Украйна

„От 22-те нападения срещу кораби край България и Румъния ние приписваме 21 от тях на руските сили“, заяви Алекса. Той уточни, че в няколко случая видеозаписи показват използваната оръжейна система, което е позволило на анализаторите да направят оценка с висока степен на вероятност, че става дума за руска система.

Атаките са се преместили към делтата на Дунав

Според Алекса пренасочването на търговските маршрути е основната причина нападенията да се доближат до българското и румънското крайбрежие. След намаляването на търговията през украинските морски пристанища корабоплаването се е изместило към пристанищата в делтата на Дунав.

„Следват корабите и се опитват да прекъснат търговията“, каза анализаторът. По думите му целта е да бъде отслабена способността на Украйна да изнася зърно и селскостопанска продукция, както и да внася енергийни ресурси.

От общо 22 поразени кораба в района на България, Румъния и пристанищата в делтата на Дунав Ambrey е установила връзка с посещения на украински пристанища през 2026 г. При анализа са взети предвид възможностите за извършване на атаката, условията и предполагаемият мотив.

Ръст на ударите и риск за корабоплаването

Между май и октомври в Черно и Азовско море са поразени общо 317 плавателни съда. За сравнение, през предходните шест месеца броят им е бил 74.

Само в понеделник и вторник два търговски кораба са били поразени в българската изключителна икономическа зона, а 31 моряци са били спасени. Междувременно все повече търговски кораби използват териториалните води на България, Румъния и Турция, за да избегнат зоните с висок застрахователен риск.

Алекса предупреди, че натоварените морски коридори, споделяни от търговски, риболовни и плавателни съдове за отдих, са допълнително усложнени от постоянни смущения на GPS сигнала. Това увеличава риска от сблъсъци, засядане и повреди по морската инфраструктура.

„Най-реалистичният сценарий за България според настоящата оценка на Ambrey е нападение в териториалните води, което да доведе до значителен петролен разлив или екологични щети“, каза Алекса. Като друг риск той посочи случайни повреди по инфраструктурата вследствие на увеличения морски трафик.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg