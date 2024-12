Кирил Домусчиев: Искаме да върнем българските специалисти от чужбина

Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев и изпълнителният директор на Bulgaria Wants You Андрей Арнаудов подписаха меморандум за сътрудничество, съобщават от economic.bg. Това се случи в началото на заседанието на Управителния съвет на най-голямата национално представителна работодателска организация в България.

На събитието Андрей Арнаудов, съосновател на Bulgaria Wants You, представи мисията на организацията и разказа за последните форуми на платформата в Бергамо и в Лондон, в които са участвали стотици наши сънародници.

Ние се опитваме да направим така, че българите по света да осъзнаят възможностите за реализация в родината. Смятаме, че можем да бъдем изключително полезни за българските работодатели с оглед намирането на качествени специалисти сред сънародниците ни в чужбина, които да работят в големите компании у нас“, заяви Арнаудов.

Той също така представи и мултифункционалната медийна платформа на Bulgaria Wants You, на която от догодина българите от цял свят ще могат да се регистрират, да публикуват професионалните си автобиографии и да имат директна връзка с компаниите в България. Арнаудов подчерта, че тази дейност е полезна и пряко свързана с борбата с демографския проблем – кауза на организацията „ДНК“ от десет години.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев от своя страна посочи, че харесва мисията на Bulgaria Wants You и затова, чрез своите компании, подкрепя форумите и изложенията, организирани за българите зад граница.

Резултатът е налице – има висококвалифицирани кадри от чужбина, които се върнаха в България и работят в нашите предприятия“, изтъкна Домусчиев.

Той призова колегите си в Управителния съвет на КРИБ да се включат в инициативата. „През последните две години повече българи са се върнали, отколкото са заминали, и може би това е благодарение на българската индустрия. Тя расте, вдигаме заплати с общи усилия и аз лично смятам, че този тренд трябва да продължи“, каза в заключение председателят на КРИБ.