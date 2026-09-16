Road conditions: Accidents close roads, fires and repairs

The situation on the republican road network in our country has remained dynamic and tense over the past 24 hours. The first days of the new school year saw additional patrols by the “Traffic Police“ Facts, but the incidents and serious accidents in the country continue.

KAT: Another victim in the “war on the road“

The black statistics of the Ministry of Interior (mvr.bg) for the past 24 hours report 15 serious accidents on the territory of the country Facts. In the incidents 1 person died and others 19 were injured with varying degrees of injuries Facts.

In the capital, the situation was calmer in terms of serious incidents – 23 minor traffic accidents, in which fortunately no citizens were injured Facts.

Fire department: Fiery inferno in Sofia claimed three victims

A serious tragedy marked the day and night for the teams of the General Directorate “Fire Safety and Protection of the Population“. Firefighters responded to dozens of reports across the country, but the most serious incident was in Sofia, where three people died in fire Bulgaria On Air. The identities of the two men and the woman are still being established by the investigative authorities Bulgaria On Air. The total for the day in the country are liquidated 72 fires, in which another citizen was injured MVR Bulletin.

Repairs and restrictions from the RIA: Where is traffic blocked?

From The “Road Infrastructure“ Agency announced the introduction of emergency restrictions in several key areas:

Път I-4 (София - Варна): Движението в посока София в района на Велико Търново е напълно ограничено за всички превозни средства поради тежко ПТП АПИ. Въведен е обходен маршрут през градската част на Велико Търново, докато в посока Варна преминаването е без ограничения АПИ.

Движението в посока София в района на Велико Търново е за всички превозни средства поради тежко ПТП АПИ. Въведен е обходен маршрут през градската част на Велико Търново, докато в посока Варна преминаването е без ограничения АПИ. Път I-5 (Стара Загора – Казанлък): При пътния възел с подкосния път I-6 в района на Мъглиж движението е ограничено в една лента АПИ. Причината е самокатастрофирал лек автомобил в мантинелата, затворен е участъкът в посока Стара Загора – Мъглиж АПИ.

При пътния възел с подкосния път I-6 в района на Мъглиж движението е АПИ. Причината е самокатастрофирал лек автомобил в мантинелата, затворен е участъкът в посока Стара Загора – Мъглиж АПИ. АМ „Марица“: В сила е временна организация при 68-ия км в област Хасково за ремонт на фуги на мост БТА. Поетапно се затварят трите ленти в посока Пловдив, като скоростта е ограничена до 90 км/ч БТА.

В сила е временна организация при 68-ия км в област Хасково за ремонт на фуги на мост БТА. Поетапно се затварят трите ленти в посока Пловдив, като скоростта е ограничена до 90 км/ч БТА. Път I-8 (в района на Белово): Започва мащабно премахване на опасни крайпътни дървета, което ще затруднява трафика в област Пазарджик БТА.

Граничен трафик и условия в планините

По данни на „Гранична полиция“ трафикът по пунктовете е нормален, като интензивно движение на камиони на изход има на ГКПП „Капитан Андреево“, ГКПП „Русе“ и ГКПП „Видин“.

В планините Планинската спасителна служба отчита относително добри условия за туризъм в ниските части, но предупреждава за частични мъгли и силен вятър по високите била. Температурите на височина 1200 метра варират около 17 градуса, а лифтовете работят по летен график.