Sports on TV on Sunday (January 18)

05.00 Tennis: Australian Open in Melbourne Eurosport 1
05.00 Tennis: Australian Open in Melbourne Eurosport 2
09.30 Golf, European Tour MAX Sport 4
11.00 Alpine Skiing: World Cup in Wengen, first run, slalom, men Eurosport 2, BNT 3
12.15 Alpine Skiing: World Cup in Tarvisio, super G, women Eurosport 2
12.45 Snowboarding, World Cup in Bansko Diema Sport 3, Nova Sport
13.00 Basketball, Rilski Sportist – Beroe MAX Sport 2
13.00 Basketball, Burgos – Barcelona Diema Sport 2
13.30 Parma – Genoa MAX Sport 3
13.30 Basketball, Hoventud – Girona Diema Sport
13.30 Biathlon: World Cup in Ruhpolding, pursuit, women Eurosport 2
14.15 Alpine skiing: World Cup in Wengen, second run, slalom, men Eurosport 2, BNT 3
14.30 Holstein – Paderborn Diema Sport 3
15.00 Getafe – Valencia MAX Sport 4
15.00 Volleyball, Bulgarian Cup, 3rd place match MAX Sport 1
15.00 Luge: World Cup in Oberhof, doubles, women Eurosport 2
15.30 Nordic Combined: World Cup in Oberhof, 5 km cross-country skiing, women Eurosport 2
15.55 Biathlon: World Cup in Ruhpolding, pursuit, men Eurosport 2
16.00 Bologna – Fiorentina MAX Sport 3
16.00 Wolverhampton – Newcastle Diema Sport 2
16.00 Strasbourg – Metz Diema Sport
16.30 Stuttgart – Union Diema Sport 3
16.45 Nordic Combined: World Cup in Oberhof, 10 km cross-country skiing, men Eurosport 2
17.15 Atletico – Alaves MAX Sport 4
17.45 Feyenoord – Sparta Ring
18.00 Basketball, Baskonia – Manresa Nova Sport
18.30 Aston Villa – Everton Diema Sport 2
18.30 Augsburg – Freiburg Diema Sport 3
19.00 Torino – Roma MAX Sport 3
19.00 PAOK – OFI Diema Sport
19.00 Volleyball, Bulgarian Cup, final MAX Sport 1
19.30 Celta – Rayo Vallecano MAX Sport 4
20.00 Basketball, Real – Valencia Nova Sport
20.30 Hamburger – Borussia (M) Diema Sport 3
20.45 Snooker: London Masters, Final Eurosport 1
21.00 Morocco - Senegal MAX Sport 2
21.00 AEK – Panathinaikos Diema Sport
21.45 Milan – Lecce MAX Sport 3
21.45 Lyon – Brest Diema Sport 2
22.00 Real Sociedad – Barcelona MAX Sport 4
22.00 NFL, Playoff Match MAX Sport 1
22.30 Vitoria (Guimaraes) – Porto Ring
Sports on TV on Sunday (January 18)
Here's what you can watch on TV today
Jan 18, 2026 07:56 372
05.00 Tennis: Australian Open in Melbourne Eurosport 1