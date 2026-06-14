07.00 Australia – Turkey BNT 1, BNT 3
09.40 Formula 3, Barcelona Grand Prix Diema Sport 3
11.10 Porsche Supercup, Barcelona Grand Prix Diema Sport 3
12.25 Formula 2, Barcelona Grand Prix Diema Sport 3
12.30 Mountain Bike: Leogang World Cup, Olympic Cross Country, Women Eurosport 2
14.35 Mountain Bike: Leogang World Cup, Olympic Cross Country, Men Eurosport 2
15.00 Volleyball, Slovenia – Japan MAX Sport 2
15.00 Tennis, Stuttgart tournament, final MAX Sport 3
15.30 Tennis, Hertogenbosch tournament, final MAX Sport 1
16.00 Formula 1, Barcelona Grand Prix Diema Sport
16.30 Cycling: Tour of Auvergne-Rhône-Alpes, eighth stage, men Eurosport 2
18.00 Volleyball, France – Germany MAX Sport 2
20.00 Germany – Curacao BNT 1, BNT 3
20.00 Golf: PGA Tour, Canada Open, fourth day Eurosport 2
20.30 Volleyball, Bulgaria – Serbia MAX One
21.00 Basketball, Hoventud – Valencia Diema spor
22.00 Segunda Division Playoff MAX Sport 4
22.00 Nascar, Pocono Race MAX Sport 1
23.00 Netherlands – Japan BNT 1, BNT 3
00.00 Volleyball, Brazil – Argentina MAX Sport 2
02.00 Ivory Coast – Ecuador BNT 1, BNT 3
03.00 UFC, Topuria vs. Geichy MAX Sport 2
Sports on TV on Sunday (June 14)
Here's what we can watch today
Jun 14, 2026 07:57 76
07.00 Australia – Turkey BNT 1, BNT 3