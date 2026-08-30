Левски взе трите точки срещу Ботев, Лудогорец допусна грешна стъпка във Варна

Шампионът Левски продължава победната си серия в Първа лига, след като записа шести пореден успех в българския футболен елит. Възпитаниците на Хулио Веласкес се наложиха с 3:1 при гостуването си на Ботев (Пловдив) в дербито от седмия кръг на първенството, предаде БТА.

И четирите попадения в мача паднаха през второто полувреме. Марко Груич и Алдаир дадоха аванс от два гола за столичани преди Асен Чандъров да намали за „канарчетата“. Шест минути преди края халфът на пловдивчани изпусна и дузпа, а в добавеното време Рейналдо оформи крайния резултат.

Така Левски продължава да е лидер в класирането с пълен актив от 18 точки от първите си шест мача, докато Ботев (Пловдив) регистрира трета поредна загуба и остава със 7 точки на своята сметка.

В шестата минута гостите първи стигнаха до голова възможност. Хевертон получи на скорост по десния фланг и центрира към Мазир Сула, който не успя да нанесе удар, но топката стигна до Армстронг Око-Флекс. Той отправи точен изстрел от движение, който обаче бе отразен с крак от Даниел Наумов. Малко след това Сула пробва шут от дистанция, преминал покрай вратата.

В 27-мата минута „канарчетата“ стигнаха до първи точен изстрел. Отправи го Никола Солдо с глава, но право в ръцете на Светослав Вуцов.

Шест минути по-късно стражът на „сините“ трябваше да се намесва и при шут по земя на Самуил Цонов, който завърши бързо нападение на „жълто-черните“. Така почивката дойде при нулево равенство.

В 51-рвата минута Левски поведе в резултата. Точен бе Марко Груич с глава след прецизно центриране на Алдаир отдясно. Така бившият играч на Ливърпул реализира дебютното си попадение с екипа на шампионите.

Осем минути след това Алдаир вкара втори гол за столичния тим, след като бе изведен на скорост зад защитата на „жълто-черните“ и безпроблемно преодоля Наумов за 2:0.

В 64-ата минута играчите на Станислав Генчев намалиха изоставането си, след като Светослав Вуцов позволи да бъде надскочен от Асен Чандъров при центриране от корнер и бившият футболист на „сините“ реализира за 1:2.

В 77-мата минута Око-Флекс получи отдясно и пробва да завърши по диагонала, но над напречната греда. Три минути по-късно се стигна до дискусионна ситуация в наказателното поле на Левски, след като Кристиан Димитров игра с ръка при единоборство във въздуха със Самуел Калу. Първоначално главният съдия Тодор Киров остави играта да продължи, но след това бе извикан на ВАР-монитора и взе решение да отсъди наказателен удар. Изстрелът на Асен Чандъров от бялата точка обаче бе спасен от Светослав Вуцов.

В третата минута от добавеното време на мача Рейналдо сложи точка на спора с трето попадение във вратата на Даниел Наумов и по този начин оформи крайния резултат - 1:3.

Спартак 1918 (Варна) и Лудогорец завършиха наравно 1:1 в мач от 7-ия кръг на Първа лига. Това второ поредно равенство за разградския тим, докато домакините прекъснаха серията си от три поредни загуби. След този мач Лудогорец е със 17 точки, вече на 2-о място преди оставащите срещи от кръга, докато варненският тим е с 8 точки, пише БТА.

Първото по-сериозно положение в срещата бе за гостите. Квадво Дуа бе изведен за защитата на Спартак 1918 Варна и стреля, но топката премина над вратата. В 16-ата минута отново Квадво Дуа можеше да открие резултата. Той засече топката след центриране от корнер, но вратарят Пламен Илиев успя да спаси. В 36-ата минута Квадво Дуа бе намерен в наказателното поле на домакините и стреля от десетина метра, но неточно.

В 39-ата минута Дерой Дуарте стреля от дистанция, но топката премина над вратата на Спартак 1918 Варна. В 41-ата минута и двата отбора изпуснаха по една чиста ситуация. Първо Ивайло Чочев засече топката с глава след центриране в наказателното поле на Спартак 1918 Варна, но стражът Пламен Илиев улови. При отметната атака Давид Валверде центрира отдясно в наказателното поле на Лудогорец, а Антон Иванов засече топката на втора греда, но изстрелът му беше неточен.

В 46-ата минута домакините можеха да открият резултата, но след удара по диагонал, леко отляво, на Жота Лопес вратарят на гостите Хендрик Бонман улови топката. В 50-ата минута Хосам Абделмагид засече с глава топката след центриране от корнер, но вратарят Пламен Илиев успя да спаси. В 60-ата минута гол на Ивайло Чочев с глава не бе признат заради засада.

В 65-ата минута Спартак 1918 Варна откри резултата. Антон Иванов проби отляво и центрира в наказателното поле, където Самуел Майор от няколко метра вкара за 1:0. В 68-ата минута Лудогорец изравни резултата. След центриране от ляво в наказателното поле на домакините Александър Маринов се оказа най-съобразителен и от няколко метра вкара за 1:1. За младия Маринов това беше първи гол в елита изобщо. До края на мача и двата отбора имаха възможности, но не успяха да променят резултата.