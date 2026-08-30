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Левски взе трите точки срещу Ботев, Лудогорец допусна грешна стъпка във Варна

Левски взе трите точки срещу Ботев, Лудогорец допусна грешна стъпка във Варна

Левски надигра Ботев (Пловдив) за шести пореден успех от началото на сезона в Първа лига

Aug 30, 2026 21:03 43

Левски взе трите точки срещу Ботев, Лудогорец допусна грешна стъпка във Варна - 1
Maria Atanasova Maria Atanasova Author at Fakti.bg

Шампионът Левски продължава победната си серия в Първа лига, след като записа шести пореден успех в българския футболен елит. Възпитаниците на Хулио Веласкес се наложиха с 3:1 при гостуването си на Ботев (Пловдив) в дербито от седмия кръг на първенството, предаде БТА.

И четирите попадения в мача паднаха през второто полувреме. Марко Груич и Алдаир дадоха аванс от два гола за столичани преди Асен Чандъров да намали за „канарчетата“. Шест минути преди края халфът на пловдивчани изпусна и дузпа, а в добавеното време Рейналдо оформи крайния резултат.

Така Левски продължава да е лидер в класирането с пълен актив от 18 точки от първите си шест мача, докато Ботев (Пловдив) регистрира трета поредна загуба и остава със 7 точки на своята сметка.

В шестата минута гостите първи стигнаха до голова възможност. Хевертон получи на скорост по десния фланг и центрира към Мазир Сула, който не успя да нанесе удар, но топката стигна до Армстронг Око-Флекс. Той отправи точен изстрел от движение, който обаче бе отразен с крак от Даниел Наумов. Малко след това Сула пробва шут от дистанция, преминал покрай вратата.

В 27-мата минута „канарчетата“ стигнаха до първи точен изстрел. Отправи го Никола Солдо с глава, но право в ръцете на Светослав Вуцов.

Шест минути по-късно стражът на „сините“ трябваше да се намесва и при шут по земя на Самуил Цонов, който завърши бързо нападение на „жълто-черните“. Така почивката дойде при нулево равенство.

В 51-рвата минута Левски поведе в резултата. Точен бе Марко Груич с глава след прецизно центриране на Алдаир отдясно. Така бившият играч на Ливърпул реализира дебютното си попадение с екипа на шампионите.

Осем минути след това Алдаир вкара втори гол за столичния тим, след като бе изведен на скорост зад защитата на „жълто-черните“ и безпроблемно преодоля Наумов за 2:0.

В 64-ата минута играчите на Станислав Генчев намалиха изоставането си, след като Светослав Вуцов позволи да бъде надскочен от Асен Чандъров при центриране от корнер и бившият футболист на „сините“ реализира за 1:2.

В 77-мата минута Око-Флекс получи отдясно и пробва да завърши по диагонала, но над напречната греда. Три минути по-късно се стигна до дискусионна ситуация в наказателното поле на Левски, след като Кристиан Димитров игра с ръка при единоборство във въздуха със Самуел Калу. Първоначално главният съдия Тодор Киров остави играта да продължи, но след това бе извикан на ВАР-монитора и взе решение да отсъди наказателен удар. Изстрелът на Асен Чандъров от бялата точка обаче бе спасен от Светослав Вуцов.

В третата минута от добавеното време на мача Рейналдо сложи точка на спора с трето попадение във вратата на Даниел Наумов и по този начин оформи крайния резултат - 1:3.

Спартак 1918 (Варна) и Лудогорец завършиха наравно 1:1 в мач от 7-ия кръг на Първа лига. Това второ поредно равенство за разградския тим, докато домакините прекъснаха серията си от три поредни загуби. След този мач Лудогорец е със 17 точки, вече на 2-о място преди оставащите срещи от кръга, докато варненският тим е с 8 точки, пише БТА.

Първото по-сериозно положение в срещата бе за гостите. Квадво Дуа бе изведен за защитата на Спартак 1918 Варна и стреля, но топката премина над вратата. В 16-ата минута отново Квадво Дуа можеше да открие резултата. Той засече топката след центриране от корнер, но вратарят Пламен Илиев успя да спаси. В 36-ата минута Квадво Дуа бе намерен в наказателното поле на домакините и стреля от десетина метра, но неточно.

В 39-ата минута Дерой Дуарте стреля от дистанция, но топката премина над вратата на Спартак 1918 Варна. В 41-ата минута и двата отбора изпуснаха по една чиста ситуация. Първо Ивайло Чочев засече топката с глава след центриране в наказателното поле на Спартак 1918 Варна, но стражът Пламен Илиев улови. При отметната атака Давид Валверде центрира отдясно в наказателното поле на Лудогорец, а Антон Иванов засече топката на втора греда, но изстрелът му беше неточен.

В 46-ата минута домакините можеха да открият резултата, но след удара по диагонал, леко отляво, на Жота Лопес вратарят на гостите Хендрик Бонман улови топката. В 50-ата минута Хосам Абделмагид засече с глава топката след центриране от корнер, но вратарят Пламен Илиев успя да спаси. В 60-ата минута гол на Ивайло Чочев с глава не бе признат заради засада.

В 65-ата минута Спартак 1918 Варна откри резултата. Антон Иванов проби отляво и центрира в наказателното поле, където Самуел Майор от няколко метра вкара за 1:0. В 68-ата минута Лудогорец изравни резултата. След центриране от ляво в наказателното поле на домакините Александър Маринов се оказа най-съобразителен и от няколко метра вкара за 1:1. За младия Маринов това беше първи гол в елита изобщо. До края на мача и двата отбора имаха възможности, но не успяха да променят резултата.


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