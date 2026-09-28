Results and scorers in the Nations League

The next eight matches of the UEFA Nations League tournament have been played.
Here are the results and scorers:
Belgium – France 0:1
0:1 Michael Oliseh 88`
Turkey – Italy 1:4
0:1 Alessandro Bastoni 9`
0:2 Davide Fratesi 22`
0:3 Michael Kayode 27`
1:3 Barış Yılmaz 47`
1:4 Pio Esposito 51`
Armenia – Montenegro 2:3
0:1 Erik Piloyan (AG) 20`
1:1 Artur Serobyan 34`
1:2 Nikola Krastovic 38`
2:2 Eduard Spertsian 65`
2:3 Aleksa Latkovic 89`
Latvia – Cyprus 0:0
Georgia – Ukraine 0:0
Romania – Bosnia and Herzegovina 2:4
0:1 Armin Gigovic 12`
0:2 Tarik Muharemovic 19`
1:2 Daniel Birlighea 28`
1:3 Haris Tabakovic 40`
1:4 Ermin Mahmich 55`
2:4 Alexandru Kishaldau 62`
Sweden – Poland 3:1
1:0 Benjamin Nygren 8`
1:1 Sebastian Szymanski 43`
2:1 Yasin Ayari 63`
3:1 Viktor Gokeres 72`
Northern Ireland - Hungary 0:0