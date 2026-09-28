Last news in Fakti
Новини
Sport »
Results and scorers in the Nations League

Results and scorers in the Nations League

Italy defeated Turkey, and France took a minimal success over Belgium

Sep 28, 2026 23:47 58

Results and scorers in the Nations League - 1
Tihomir Shumov Tihomir Shumov Author at Fakti.bg

The next eight matches of the UEFA Nations League tournament have been played.
Here are the results and scorers:

Belgium – France 0:1
0:1 Michael Oliseh 88`

Turkey – Italy 1:4
0:1 Alessandro Bastoni 9`
0:2 Davide Fratesi 22`
0:3 Michael Kayode 27`
1:3 Barış Yılmaz 47`
1:4 Pio Esposito 51`

Armenia – Montenegro 2:3
0:1 Erik Piloyan (AG) 20`
1:1 Artur Serobyan 34`
1:2 Nikola Krastovic 38`
2:2 Eduard Spertsian 65`
2:3 Aleksa Latkovic 89`

Latvia – Cyprus 0:0

Georgia – Ukraine 0:0

Romania – Bosnia and Herzegovina 2:4
0:1 Armin Gigovic 12`
0:2 Tarik Muharemovic 19`
1:2 Daniel Birlighea 28`
1:3 Haris Tabakovic 40`
1:4 Ermin Mahmich 55`
2:4 Alexandru Kishaldau 62`

Sweden – Poland 3:1
1:0 Benjamin Nygren 8`
1:1 Sebastian Szymanski 43`
2:1 Yasin Ayari 63`
3:1 Viktor Gokeres 72`

Northern Ireland - Hungary 0:0