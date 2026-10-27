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Sports on TV on Monday (October 27)

Sports on TV on Monday (October 27)

Here's what we can watch today

Oct 27, 2026 06:18 73

Sports on TV on Monday (October 27) - 1
Ivajlo Borisov Ivajlo Borisov Author at Fakti.bg

05.00 NBA, Denver – Golden State Diema Sport 3

10.00 Weightlifting BTV Action, Ring

12.00 Tejen – Vissel Diema Sport 3

12.00 Kyoto – Newcastle Jets Nova Sport

14.15 Beijing – Jeonbuk Diema Sport 3

14.15 Ratchaburi – Kashiwa Nova Sport

14.30 Tennis, Vienna Tournament MAX Sport 1

15.00 Tennis, Basel Tournament MAX Sport 2

15.00 Tennis, Basel Tournament MAX Sport 4

15.00 Wrestling, World Championship BNT 3

17.00 Black Sea – September Diema Sport

18.00 Shabab Al Ahli – Esteghlal Diema Sport 2

19.00 Hamburger – Eintracht Diema Sport 3

19.00 Rot Weiss (Autumn) – Leipzig Nova Sport

19.30 Arda – Levski Diema Sport

19.30 Sassuolo – Lazio MAX Sport 3

21.00 Tennis, Vienna Tournament MAX Sport 1

21.45 Borussia (D) – Werder Diema Sport

21.45 Elversberg – Darmstadt Nova Sport

21.45 Torino – Como MAX Sport 2

21.45 Roma – Cagliari MAX Sport 3

22.00 Fleetwood – Arsenal Diema Sport 2

03.00 NBA, New York – Detroit Diema Sports 2