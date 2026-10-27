Sports on TV on Monday (October 27)

05.00 NBA, Denver – Golden State Diema Sport 3
10.00 Weightlifting BTV Action, Ring
12.00 Tejen – Vissel Diema Sport 3
12.00 Kyoto – Newcastle Jets Nova Sport
14.15 Beijing – Jeonbuk Diema Sport 3
14.15 Ratchaburi – Kashiwa Nova Sport
14.30 Tennis, Vienna Tournament MAX Sport 1
15.00 Tennis, Basel Tournament MAX Sport 2
15.00 Tennis, Basel Tournament MAX Sport 4
15.00 Wrestling, World Championship BNT 3
17.00 Black Sea – September Diema Sport
18.00 Shabab Al Ahli – Esteghlal Diema Sport 2
19.00 Hamburger – Eintracht Diema Sport 3
19.00 Rot Weiss (Autumn) – Leipzig Nova Sport
19.30 Arda – Levski Diema Sport
19.30 Sassuolo – Lazio MAX Sport 3
21.00 Tennis, Vienna Tournament MAX Sport 1
21.45 Borussia (D) – Werder Diema Sport
21.45 Elversberg – Darmstadt Nova Sport
21.45 Torino – Como MAX Sport 2
21.45 Roma – Cagliari MAX Sport 3
22.00 Fleetwood – Arsenal Diema Sport 2
03.00 NBA, New York – Detroit Diema Sports 2