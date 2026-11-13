Sports on TV on Friday (November 13)

09.00 Golf, European Tour MAX Sport 2
15.00 Tennis, tournament in Stockholm MAX Sport 1
15.30 Strength sports: World Equipped Powerlifting Championships, Istanbul Eurosport 2
18.00 Tennis, tournament in Stockholm MAX Sport 1
19.00 Moldova – Kazakhstan Diema Sport 3
19.30 Basketball, Anadolu Efes – Bologna MAX Sport 3
16.00 Youth Olympic Games, closing ceremony BNT 3
21.00 Golf: PGA Tour, Austin Championship, day two Eurosport 2
21.15 Basketball, Panathinaikos – Barcelona MAX Sport 2
21.45 Bulgaria – Iceland MAX One
21.45 Slovenia – Switzerland Diema Sport
21.45 Netherlands – Greece Diema Sport 2
21.45 Serbia – Germany Diema Sport 3