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Sports on TV on Friday (November 13)

Sports on TV on Friday (November 13)

Here is what you can watch today

Nov 13, 2026 07:43 64

Sports on TV on Friday (November 13) - 1
Pavel Kovachev Pavel Kovachev Author at Fakti.bg

09.00 Golf, European Tour MAX Sport 2

15.00 Tennis, tournament in Stockholm MAX Sport 1

15.30 Strength sports: World Equipped Powerlifting Championships, Istanbul Eurosport 2

18.00 Tennis, tournament in Stockholm MAX Sport 1

19.00 Moldova – Kazakhstan Diema Sport 3

19.30 Basketball, Anadolu Efes – Bologna MAX Sport 3

16.00 Youth Olympic Games, closing ceremony BNT 3

21.00 Golf: PGA Tour, Austin Championship, day two Eurosport 2

21.15 Basketball, Panathinaikos – Barcelona MAX Sport 2

21.45 Bulgaria – Iceland MAX One

21.45 Slovenia – Switzerland Diema Sport

21.45 Netherlands – Greece Diema Sport 2

21.45 Serbia – Germany Diema Sport 3