FOOTBALL
18:30 (efbet League) Lokomotiv (Sofia) – Slavia Diema Sport
19:30 (Germany, 2. Bundesliga) Heidenheim – Nuremberg Diema Sport 2
21:30 (Germany, Bundesliga) Werder – Borussia (Mönchengladbach) Diema Sport 3
21:45 (Italy, Serie A) Venezia – Bologna MAX Sport 3
21:45 (France, Ligue 1) Brest – Paris FC Diema Sport
22:00 (England, Premier League) Nottingham – Chelsea Diema Sport 2
22:00 (Spain, La Liga) Levante – Santander MAX Sport 4
VOLLEYBALL
19:15 (WINBET Super Volley) CSKA – Montana MAX One
TENNIS
17:00 Davis Cup, Semifinal 1, Match 1 Nova Sport
19:00 Davis Cup, Semifinal 1, Match 2 Nova Sport
21:00 Davis Cup, Semifinal 1, Match 3 Nova Sport
WINTER SPORTS
07:35 (Figure skating) Japan Grand Prix Eurosport 1
09:15 (Figure skating) Japan Grand Prix Eurosport 1
11:15 (Cross-country skiing) World Cup in Ruka Eurosport 1
12:00 (Figure skating) Japan Grand Prix Eurosport 2
13:50 (Cross-country skiing) World Cup in Ruka Eurosport 1
16:20 (Nordic combined) World Cup in Ruka Eurosport 1
17:00 (Biathlon) World Cup in Kontiolahti Eurosport 1
19:30 (Freestyle skiing) World Cup in Innsbruck Eurosport 1
20:00 (NHL) Boston Bruins – Toronto Maple Leafs MAX Sport 2
23:00 (NHL) Anaheim Ducks – Los Angeles Kings MAX Sport 2
MOTORSPORTS
07:40 (Supercars) First race in Adelaide MAX Sport 2
11:35 (MotoGP) Valencia Grand Prix, first practice MAX Sport 2
15:30 (Formula 1) Qatar Grand Prix, first practice Diema Sport 3
15:50 (MotoGP) Valencia Grand Prix, second practice MAX Sport 2
17:00 (Formula 2) Qatar Grand Prix, qualifying Diema Sport 3
19:00 (Formula 1) Qatar Grand Prix, second practice Diema Sport 3
OTHER SPORTS
19:05 (Cyclocross) World Cup in Ostrava, women Eurosport 2
20:35 (Cyclocross) World Cup in Ostrava, men Eurosport 2
22:30 (Combat sports) Cage Warriors 214: Fight night from Manchester MAX Sport 1