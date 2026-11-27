Results from the 5th round of the league phase of the Europa League:

Levski - Salzburg 0:1

NEC Nijmegen - Levski 1:1

Viktoria Plzeň - Levski 1:2

Levski - Jagiellonia Białystok 1:0

Olympique Marseille - Levski 1:0

Olympiacos - Milan 2:4

Viktoria Plzeň - Benfica 4:0

Union Saint-Gilloise - Lech Poznań 2:2

Dinamo Zagreb - Bayer Leverkusen 0:2

Salzburg - Ararat 2:0

Celta Vigo - Bournemouth 1:2

Beşiktaş Istanbul - Hapoel Be'er Sheva 2:1

Juventus - Omonia Nicosia 4:1

Olympique Lyon - Lillestrøm 0:0

Ferencváros - NK Celje 0:0

Sparta Prague - AZ Alkmaar 2:4

Crystal Palace - Real Sociedad 2:1

Sunderland - Jagiellonia 1:1

Hoffenheim - Sturm Graz 3:1

Torreense - Celtic 1:2

NEC Nijmegen - Rennes 3:1

OFI Crete - Anderlecht 1:3