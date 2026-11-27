Results from the 5th round of the league phase of the Europa League:
Levski - Salzburg 0:1
NEC Nijmegen - Levski 1:1
Viktoria Plzeň - Levski 1:2
Levski - Jagiellonia Białystok 1:0
Olympique Marseille - Levski 1:0
Olympiacos - Milan 2:4
Viktoria Plzeň - Benfica 4:0
Union Saint-Gilloise - Lech Poznań 2:2
Dinamo Zagreb - Bayer Leverkusen 0:2
Salzburg - Ararat 2:0
Celta Vigo - Bournemouth 1:2
Beşiktaş Istanbul - Hapoel Be'er Sheva 2:1
Juventus - Omonia Nicosia 4:1
Olympique Lyon - Lillestrøm 0:0
Ferencváros - NK Celje 0:0
Sparta Prague - AZ Alkmaar 2:4
Crystal Palace - Real Sociedad 2:1
Sunderland - Jagiellonia 1:1
Hoffenheim - Sturm Graz 3:1
Torreense - Celtic 1:2
NEC Nijmegen - Rennes 3:1
OFI Crete - Anderlecht 1:3