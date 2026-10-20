Чешка банка планира инвестиция от 450 милиона евро в старчески домове

Чешката банка Česká spořitelna планира да инвестира до 11 млрд. чешки крони, или около 450 млн. евро, в имоти за грижа за възрастни хора. Чрез инвестицията трябва да бъдат създадени приблизително 5000 места за дългосрочна грижа в Чехия през следващите пет години.
Средствата ще бъдат насочени чрез дъщерното дружество Dostupné bydlení České spořitelny, което досега е работило основно по проекти за достъпни жилища под наем. Компанията вече разширява дейността си към инфраструктура за дългосрочна грижа.
Първите проекти са в три района
За началния етап са отделени 2,5 млрд. чешки крони, с които се очаква да бъдат осигурени около 1000 места. Първите три проекта трябва да бъдат представени в рамките на шест месеца. Те се избират в Прага, Моравскосилезкия и Либерецкия край.
Планираните инвестиции могат да включват както придобиване на вече съществуващи имоти, така и ново строителство. Марек Блаха, изпълнителен директор на Dostupné bydlení České spořitelny, заявява пред Hospodářské noviny: „Дългосрочните обществени проблеми се нуждаят освен от публични средства и от частен капитал. Банката може да бъде не само кредитор, но и активен инвеститор и партньор на градовете и общините.“
Недостигът може да нарасне до 35 000 места
Планът идва на фона на недостиг на места за дългосрочна грижа в Чехия. По данни, представени от Česká spořitelna, в страната в момента не достигат над 15 000 места. Очакването е недостигът да нарасне до около 35 000 места до 2035 г., а необходимите инвестиции в допълнителна инфраструктура се оценяват на около 70 млрд. чешки крони.
Банката възнамерява да бъде основно институционален инвеститор в имотите, докато операторите ще отговарят за ежедневното функциониране и предоставянето на грижите. Предвидено е партньорство с общини, строителни компании и оператори на социални услуги.
Компанията планира и независима система за сертифициране на качеството на грижите съвместно с Асоциацията на доставчиците на социални услуги в Чехия.
Разширяване на програмата за достъпни жилища
Новата стратегия стъпва върху досегашната програма на Česká spořitelna за достъпни жилища. До момента в нея са инвестирани около 4 млрд. чешки крони. Завършени и напълно заети са около 700 жилища, а още 300 са в строеж.
С навлизането в сектора на домовете за възрастни банката разширява инвестиционната си дейност от жилищно строителство към дългосрочна социална и здравна инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И у нас
Коментиран от #2
15:49 19.10.2026
2 ......-
До коментар #1 от "И у нас":И гробищни услуги.
16:33 19.10.2026
3 Баба Лозана знае ли
20:23 19.10.2026
4 Елементарно
08:43 20.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ШЕФА
09:03 20.10.2026
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9 Амадо
09:13 20.10.2026
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