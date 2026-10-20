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Чешка банка планира инвестиция от 450 милиона евро в старчески домове

Чешка банка планира инвестиция от 450 милиона евро в старчески домове

20 Октомври, 2026 08:45 1 498 11

  • česká spořitelna-
  • домове за възрастни-
  • дългосрочна грижа-
  • инвестиции-
  • чехия

Česká spořitelna ще насочи средствата към около 5000 места за дългосрочна грижа в Чехия

Чешка банка планира инвестиция от 450 милиона евро в старчески домове - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Чешката банка Česká spořitelna планира да инвестира до 11 млрд. чешки крони, или около 450 млн. евро, в имоти за грижа за възрастни хора. Чрез инвестицията трябва да бъдат създадени приблизително 5000 места за дългосрочна грижа в Чехия през следващите пет години.

Средствата ще бъдат насочени чрез дъщерното дружество Dostupné bydlení České spořitelny, което досега е работило основно по проекти за достъпни жилища под наем. Компанията вече разширява дейността си към инфраструктура за дългосрочна грижа.

Първите проекти са в три района

За началния етап са отделени 2,5 млрд. чешки крони, с които се очаква да бъдат осигурени около 1000 места. Първите три проекта трябва да бъдат представени в рамките на шест месеца. Те се избират в Прага, Моравскосилезкия и Либерецкия край.

Планираните инвестиции могат да включват както придобиване на вече съществуващи имоти, така и ново строителство. Марек Блаха, изпълнителен директор на Dostupné bydlení České spořitelny, заявява пред Hospodářské noviny: „Дългосрочните обществени проблеми се нуждаят освен от публични средства и от частен капитал. Банката може да бъде не само кредитор, но и активен инвеститор и партньор на градовете и общините.“

Недостигът може да нарасне до 35 000 места

Планът идва на фона на недостиг на места за дългосрочна грижа в Чехия. По данни, представени от Česká spořitelna, в страната в момента не достигат над 15 000 места. Очакването е недостигът да нарасне до около 35 000 места до 2035 г., а необходимите инвестиции в допълнителна инфраструктура се оценяват на около 70 млрд. чешки крони.

Банката възнамерява да бъде основно институционален инвеститор в имотите, докато операторите ще отговарят за ежедневното функциониране и предоставянето на грижите. Предвидено е партньорство с общини, строителни компании и оператори на социални услуги.

Компанията планира и независима система за сертифициране на качеството на грижите съвместно с Асоциацията на доставчиците на социални услуги в Чехия.

Разширяване на програмата за достъпни жилища

Новата стратегия стъпва върху досегашната програма на Česká spořitelna за достъпни жилища. До момента в нея са инвестирани около 4 млрд. чешки крони. Завършени и напълно заети са около 700 жилища, а още 300 са в строеж.

С навлизането в сектора на домовете за възрастни банката разширява инвестиционната си дейност от жилищно строителство към дългосрочна социална и здравна инфраструктура.


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И у нас

    4 0 Отговор
    Бизнеса с бастуните е бъдещето

    Коментиран от #2

    15:49 19.10.2026

  • 2 ......-

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "И у нас":

    И гробищни услуги.

    16:33 19.10.2026

  • 3 Баба Лозана знае ли

    4 0 Отговор
    защо чехите и поляците не взеха еврото и законите им не са променяни от 1980г, но Урси не им досажда по въпроса?

    20:23 19.10.2026

  • 4 Елементарно

    2 0 Отговор
    Те, чехите явно са по-реалисти !

    08:43 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ШЕФА

    2 0 Отговор
    А в България се крадат толкова пари само от един договор с Боташ,една магистрала,едно Метро,една сделка за ремонт на болница и тн,НО виновни няма.

    09:03 20.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Амадо

    2 0 Отговор
    Ма защо не строят жилища като има такъв недостик?

    09:13 20.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.