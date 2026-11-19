Световният пазар на недвижими имоти преминава през структурна промяна, която пренасочва милиарди долари инвестиционен капитал от традиционните сегменти към нови, специализирани активи. Това заяви Райън Котън, ръководител на подразделението за недвижими имоти на американската инвестиционна компания Bain Capital, в интервю за CNBC.

Според него институционалните инвеститори все по-често търсят възможности извън познатите категории като офис сгради, търговски центрове, жилищни комплекси и индустриални имоти.

Котън посочва, че в момента алтернативните недвижими имоти представляват приблизително 12–15% от портфейлите на големите институционални инвеститори. Очакванията им обаче са до 2030 г. този дял да достигне 30–40%.

Промяната е продиктувана от дългосрочни тенденции в потреблението, демографията и технологиите, които създават търсене на нови видове недвижими имоти.

Сред перспективните сегменти са центровете за данни, чието значение нараства с развитието на изкуствения интелект, както и специализираните жилищни комплекси за възрастни хора, студентските общежития и складовите пространства за индивидуално съхранение.

Особено интересни за инвеститорите се оказват и по-нетрадиционни активи като частни самолетни хангари и яхтени пристанища. Според Котън тези сегменти се възползват от нарастващата концентрация на богатство и ограниченото предлагане на подходяща инфраструктура.

При определени условия подобни активи могат да генерират двуцифрен ръст на нетния оперативен доход, тъй като създаването на нови съоръжения често е ограничено от регулации, недостиг на терени и високи инвестиционни разходи.

Данните, представени от Котън, показват мащаба на трансформацията. Преди десетилетие приблизително 93% от инвестициите в недвижими имоти са били концентрирани в четирите традиционни сегмента – жилищни, офисни, търговски и индустриални площи. Днес този дял е намалял до около 82%.

Ръководителят на Bain Capital, чието подразделение управлява активи в недвижими имоти за около 18 млрд. долара, смята, че предимство ще имат инвеститорите, които навреме изградят експертиза в нововъзникващите пазарни ниши.

Той предупреждава, че високите лихви, геополитическата несигурност и променящите се модели на потребление затрудняват оценяването на имотите и забавят сделките. Въпреки това компанията продължава да разглежда инвестициите в десетгодишен хоризонт, като поставя акцент върху устойчивото търсене, а не върху краткосрочните пазарни колебания.

Според Котън именно специализираните недвижими имоти могат да се превърнат в едни от основните печеливши от следващия инвестиционен цикъл.

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