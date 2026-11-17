Пелопонес се утвърждава като една от най-търсените дестинации за покупка на ваканционни имоти от чужденци в Гърция. Данни на компанията Elxis – At Home in Greece показват, че регионът вече заема второ място по интерес сред международните купувачи, съобщава Kathimerini.

Около 20% от потенциалните клиенти на компанията през 2026 г. насочват интереса си към Пелопонес, докато Крит остава лидер с дял от близо 25%. Разликата между двата пазара обаче се свива, което показва засилващата се позиция на полуострова сред чуждестранните инвеститори в жилищни имоти.

Най-голямата група от потенциални купувачи – 34,4% – разполага с бюджет между 250 000 и 400 000 евро. Други 19,4% планират покупка в ценовия диапазон между 400 000 и 600 000 евро. Търсенето е силно концентрирано върху самостоятелни къщи и вили, които са предпочитани от 82,8% от клиентите, докато апартаментите и мезонетите остават значително по-назад.

Сред най-търсените характеристики на имотите са гледка към морето, близост до крайбрежието, двор или тераса, наличие на паркомясто и лесен достъп до магазини и услуги. От Elxis посочват, че именно комбинацията от подобни характеристики, сравнително лесния достъп до Атика и разнообразието от морски и планински райони засилват конкурентоспособността на Пелопонес.

Допълнителен стимул за пазара се очаква да даде и модернизацията на летището в Каламата. Проектът е за около 125 млн. евро и се разглежда като фактор, който може да подобри международната свързаност на региона и да подкрепи както туризма, така и пазара на ваканционни жилища.

Интересът към Пелопонес е част от по-широка тенденция на засилено присъствие на чужденци на гръцкия имотен пазар. През 2026 г. сред най-активните купувачи са граждани на САЩ, Нидерландия, Германия и Великобритания, а все повече чужденци разглеждат покупката не само като ваканционна инвестиция, но и като възможност за постоянно установяване в страната.

Пелопонес постепенно се превръща от традиционна туристическа дестинация в пълноценен международен пазар за втори домове – развитие, което може да подкрепи новото строителство, туристическите инвестиции и местната икономика през следващите години.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg