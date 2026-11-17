Пазарът на недвижими имоти в Дубай навлиза в нов етап, в който инфраструктурата, транспортната свързаност, качеството на проектите и цената на капитала ще имат все по-голямо значение за инвеститорите.

След години на бърз ръст секторът постепенно се насочва към по-зряла фаза, при която купувачите ще оценяват все по-внимателно локацията, достъпа до транспорт, качеството на строителството и перспективите за конкретния район.

Един от основните двигатели на бъдещото развитие ще бъдат мащабните инфраструктурни инвестиции. Сред ключовите проекти са разширяването на международното летище Al Maktoum за 128 млрд. дирхама и новата синя линия на метрото, оценявана на 20,5 млрд. дирхама.

Очакванията са районите около новите транспортни коридори да се превърнат в следващите центрове на жилищно и търговско строителство. Според прогнози на транспортните власти в Дубай стойността на имотите в близост до станциите на Blue Line може да нарасне с до 25%.

Паралелно с това населението на Дубай продължава да расте. Градоустройственият план Dubai 2040 предвижда населението да достигне около 5,8 млн. души до 2040 г., което предполага необходимост от значително повече жилища, офиси, транспортна инфраструктура и обществени услуги.

Предлагането обаче също се увеличава бързо. Над 220 000 жилища са в процес на строителство с планирано завършване до 2029 г., което може да промени баланса между търсене и предлагане и да ограничи ръста на цените в някои сегменти.

Данните вече показват признаци на по-умерен пазар. През първата половина на 2026 г. продажбите на имоти в Дубай са достигнали около 286 млрд. дирхама. Това е второто най-силно първо полугодие в историята на пазара, но е под резултата от същия период на 2025 г., когато стойността на сделките е била приблизително 326,6 млрд. дирхама.

Тенденцията означава, че следващият етап на пазара вероятно няма да се определя единствено от общото поскъпване на имотите. Все по-голямо значение ще имат конкретният квартал, транспортната достъпност, ограниченото предлагане на определени типове имоти и репутацията на предприемача.

При луксозните имоти тази промяна вече се наблюдава. През 2026 г. купувачите стават по-селективни, а качеството на отделния имот и местоположението на новото предлагане се превръщат във все по-важни фактори за дългосрочната стойност.

Имотният пазар на Дубай остава подкрепен от растящото население, чуждестранните инвестиции и мащабните инфраструктурни проекти. Разликата е, че следващата фаза вероятно ще бъде по-селективна – инвеститорите ще търсят не просто имоти в Дубай, а активи в райони с добра свързаност, ограничено предлагане и ясни перспективи за дългосрочно развитие.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg