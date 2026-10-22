Ледените хотели в Европа: нощувки от 143 паунда

В Европа започва новият сезон на хотелите, изградени от сняг и лед. Цените за нощувка започват от около 165 евро, а най-скъпите снежни апартаменти достигат около 1155 евро на вечер, посочва Daily Mail. Повечето комплекси се изграждат наново всяка зима и предлагат не само стаи, но и ледени барове, ресторанти, капели и различни арктически занимания.

Сред най-северните предложения е Sorrisniva Igloo Hotel край Алта, Норвегия. Хотелът се намира на около 20 километра от града и се изгражда изцяло от сняг и лед. Площта му е около 2500 квадратни метра, а за строителството се използват 250 тона лед и 7000 кубични метра сняг. За сезон 2026/2027 комплексът приема гости от 20 декември до 31 март. Цените за стая започват от около 349 евро, а за тематичен апартамент – от около 546 евро.

Във финландска Лапландия Arctic SnowHotel край Рованиеми ще отвори на 15 декември. Посетителите могат да изберат нощувка в снежния хотел или в едно от 15-те стъклени иглута. Комплексът включва леден ресторант, леден бар, ледена капела и снежни сауни. В някои от иглутата има отопляеми подове и термостъкла, така че гостите да наблюдават зимния пейзаж, без да остават на открито.

Хотели, които не се стопяват през лятото

Snowhotel 365 в Киркенес е различен от повечето сезонни комплекси. Хотелът е отворен през цялата година, а стаите са ръчно изваяни от международни скулптори. Температурата вътре е около минус 4 градуса по Целзий, като гостите спят в специални термоспални чували. Наблизо има отопляем салон, сауна и душове.

Целогодишна ледена част има и ICEHOTEL 365 в Юкасярви, Швеция. Постоянният комплекс е с площ 2100 квадратни метра и включва 18 художествени и луксозни апартамента, леден бар и изложбено пространство. Класическият сезонен ICEHOTEL се изгражда отново всяка зима. За сезон 2026/2027 той ще бъде отворен от 11 декември до 28 март. Хотелът е създаден за първи път през 1989 г. и използва лед от река Турне.

От Швейцарските Алпи до австрийските иглута

Сред останалите предложения е Hunderfossen Snow Hotel край Лилехамер, определян като най-южния снежен хотел в Скандинавия. Пакетите включват достъп до зимен парк, вечеря, закуска, придвижване с шейна и напитка в леден бар.

В швейцарския Цермат веригата Iglu-Dorf изгражда всяка година село от сняг и лед. Температурата в помещенията се поддържа между минус 2 и плюс 2 градуса по Целзий, а леглата са оформени от сняг и покрити с термоматраци.

В Лапландия Lapland Hotels SnowVillage край Китиля се изгражда с над 20 милиона килограма сняг и около 300 000 килограма естествен лед. Комплексът трябва да отвори на 25 декември за сезон 2026/2027. В Австрия Schneedorf Igloo Village е разположено на около 2000 метра височина в долината Йоцтал, където стените и таваните на иглутата се превръщат всяка година в снежни скулптури.

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