Норвежки съд запорира пет руски имота в Осло

Норвежкият съд в Осло разреши обезпечителен арест върху пет имота, свързани с руската държава, по иск на украинската енергийна компания „Нафтогаз“ и пет свързани дружества. Мярката е част от опит за събиране на претенция за около 57 милиарда норвежки крони, или приблизително 6 милиарда долара.

Сред имотите е жилищна сграда в квартал Фрогнер. Останалите четири са апартаменти в жилищни кооперации – три в западната част на Осло и един в района Синсен. По данни, цитирани от VG, първоначалният иск е бил за 40 милиарда крони, а останалата сума се е натрупала от лихви и разноски.

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Искът е свързан с активи в Крим

Претенцията произтича от загубата на активи на „Нафтогаз“ след анексирането на Крим от Русия през 2014 г. Арбитражно решение от 2023 г. е дало възможност на украинските дружества да търсят руско имущество в различни държави, след като Москва не е изплатила присъденото обезщетение.

Русия оспорва арбитражното решение пред нидерландски съдилища, поради което спорът все още не е окончателно приключил. Въпреки това решението на съда в Осло позволява на украинската страна да запази имотите като обезпечение на претенцията си.

Имотите са били отдавани под наем

Съдът е постановил мярката без предварително уведомяване на руските власти. В решението се посочва, че четири от имотите са отдадени под наем, а петият е празен, но също е бил използван за отдаване под наем. „Няма данни някой от наемателите да е дипломат или да има връзка с руското дипломатическо представителство в Осло“, пише съдът, цитиран от VG.

Друго проверявано жилище не е включено в мярката, тъй като според съда е било използвано от лица, свързани с руската дипломатическа мисия. Това е важно разграничение, тъй като имотите, използвани за дипломатически цели, могат да бъдат защитени от държавен имунитет.

Русия може да поиска преразглеждане

Обезпечителният арест не означава, че имотите вече са продадени. Той ограничава възможността с тях да се разпорежда свободно и може да бъде последван от принудителна продажба, ако украинската страна получи право да изпълни претенцията си.

Според решението мярката може да бъде отменена, ако руското Министерство на правосъдието предостави гаранция от 40 милиарда норвежки крони. Русия може и да поиска устно разглеждане на случая пред съда в Осло.

Случаят е част от по-широките действия на „Нафтогаз“ за търсене на руски активи в чужбина. През септември по сходно искане в норвежкия архипелаг Свалбард беше задържан руският научноизследователски кораб „Професор Молчанов“, посочи Асошиейтед прес.

Източници: vg.no, aftenposten.no, apnews.com